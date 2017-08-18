 В настоящее время данных об украинцах среди потерпевших в финском Турку нет, - посол

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.
"В настоящее время данных об украинцах среди потерпевших нет", - написал он.
Также посол сообщил номер "горячей линии" полиции, куда можно обращаться с информацией об инциденте в Турку: +358 503499187, +358 503268089.
Как сообщалось, полицейские проводят спецоперацию на площадях Пуутори и Кауппатори в центре финского города Турку. По сообщениям очевидцев, в районе были слышны один или несколько выстрелов, зафиксировано несколько нападений с ножом.
Полиция ранила в ногу одного из подозреваемых в атаках, он задержан.
582 7
В финском городе Турку один человек убит и несколько ранены в результате нескольких нападений с ножами, - местные СМИ(43)
МИД выяснил судьбу "пропавших" в Финляндии украинских работников(17)
Группа сборщиков ягод пропала в Финляндии: 37 граждан Украины и 3 - Эстонии, - Yle(38)
Президент Финляндии Ниинисте призвал Путина освободить украинских заложников(54)
Финляндия намерена выделить Украине 6 млн евро на реформу среднего образования, - Гриневич(14)
Финляндия запустит в Украине четырехлетний проект, направленный на реформу среднего образования(107)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить