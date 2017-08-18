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 Происшествия, За рубежом
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Все про:посол (1164) Финляндия (280) Олефиров (7)

 В настоящее время данных об украинцах среди потерпевших в финском Турку нет, - посол

турку

Граждане Украины не пострадали в результате нападений с ножом в финском городе Турку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

Также читайте: В финском городе Турку один человек убит и несколько ранены в результате нескольких нападений с ножами, - местные СМИ

"В настоящее время данных об украинцах среди потерпевших нет", - написал он.

Также посол сообщил номер "горячей линии" полиции, куда можно обращаться с информацией об инциденте в Турку: +358 503499187, +358 503268089.

Как сообщалось, полицейские проводят спецоперацию на площадях Пуутори и Кауппатори в центре финского города Турку. По сообщениям очевидцев, в районе были слышны один или несколько выстрелов, зафиксировано несколько нападений с ножом.

Полиция ранила в ногу одного из подозреваемых в атаках, он задержан.
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Араб, естественно, или неонацист с женой "Наташя" и псом "Собака".
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Дріщатик . Он терроризирует весь Цензор.Нет
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Это не верю, он просто скучный иногда, но не террорист.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ настоящее время данных об украинцах среди потерпевших в финском Турку нет, - посол
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