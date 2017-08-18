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 Политика Украины
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Все про:Индия (179) переговоры (3430) Порошенко (13563)

 Порошенко и новоизбранный президент Индии обсудили активизацию политического диалога между странами

порошенко ковинд натх рам

Президент Украины Петр Порошенко и новоизбранный президент Индии Рам Натх Ковинд в телефонной беседе обсудили перспективу активизации политического диалога между двумя странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Порошенко поздравил индийского лидера с избранием на пост главы государства и передал поздравления народу Индии по случаю 70-й годовщины независимости Индии (отмечалась 15 августа).

"Лидеры двух стран отметили обоюдную настроенность существенно активизировать политический диалог между Украиной и Республикой Индия на всех уровнях", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание собеседник уделили состоянию и перспективам развития торгово-экономической составляющей двустороннего сотрудничества, отметив при этом рост объемов товарооборота между двумя странами на более чем 52% по итогам первого полугодия 2017 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" будет производить силовые установки для военных кораблей Индии

Порошенко пригласил президента Индии посетить Украину с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято.

Рам Натх Ковинд (от Индийской народной партии) избран президентом Индии в июле (набрал более 65% голосов).
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Он сейчас ищет страну, которая согласится принять у себя великого реформатора.
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Соевых Боты развелось на цензоре - целые клубки гельминтов
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Мне нравиться как они сами себя комментируют и сами себе лайки ставят. Цирк.
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Придумывать еврейские фамилии своим врагам - отличительная черта кацапов.
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це кацапи Гройсману придумали таке прізвище? а я дурний думав, що це його справжнє...
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Называть всех кацапами отличительная черта шоколадных ботов.
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И последние новости:
сегодня П.Порошенко принял посла Индии за посла Великобритании и имел с ним продолжительную беседу.
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Договаривается кто его примет после побега с Украины)

Уважаемые посетители! Просим Вас принять участие в небольшом опросе (всего 15 вопросов) о роли государственной службе в Украине. Будем очень благодарны за каждый Ваш ответ
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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Появилась новая жертва, надо быстрее денег попросить.
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в Індії магазинів рАшен ще не має? такий ринок збуту....
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да шо там той Индии - рынок продовольствия и товаров всего какой то миллиард с трехстами миллонами )))) а таки петя барыга хитрый)
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Щось я хвилююся- а як ми з тобою без цукерок залишимося, бо він їх вже вирішив індусам продати?
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О, давненько тебя небыло, аж часа два! Спал, или за ЗП бегал?
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Не вступайте в диалог с ботами, это то же самое что разговаривать с телевизором.
Дроиды.
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не, он забавный, думает, что он умный, а на самом деле - солнечный человек. Я его подзадориваю изредка!
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да уж это проблема - как же мы без них жить та будем?)))
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А соцвыплаты пенсионерам в стране Порошенко не хочет обсудить на фоне всеобщего подорожания???
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ща Крысы кремлёвские налетят типа барыга Трамп не любит РАБссию вонючку...
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О, оце правильне привітання президента Індії, а не те що х...ло зробило
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200 лет назад на РАБссии было семейство барыг Демидовых,поднявших горно-металлургическую промышленность.Хочу спросить они были БАРЫГАМИ или Казлами РАБссии?
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Закончился род в Италии.Мабуть були итальянцами
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Это стрёмно. Индусы целуются в десна с пуйлом. Могут потом турбины в ватостан переправить.
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Так они в ватостан и будут отправлены,фрегаты строятся в параше,они их выкупят и все,ловкость рук и никакого мошенничества,просто обошли санкции
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Завтра на РАБссии праздник 19 августа 1991 года сдох СССР,спасибо ГКЧПисты и Перестроечники...
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2 марта 1917 года произошла крупнейшая геополитическая катастрофа века....Сдохла РАБссиянская Вампирия сЦарей Романовы-Гольштейнов,плешивый педофил считает что дохлость СССрра главнее дохлости ВАМПИРии
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Що обсуждали,куме?Невже космичну галузь?
-Може.Головне,щоб не буйволятину
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Индия Марокко и Египет и еще несколько стран отказались покупать кацаПсинские истребители серии Миг и Су...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и новоизбранный президент Индии обсудили активизацию политического диалога между странами
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