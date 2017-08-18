 Порошенко и новоизбранный президент Индии обсудили активизацию политического диалога между странами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Порошенко поздравил индийского лидера с избранием на пост главы государства и передал поздравления народу Индии по случаю 70-й годовщины независимости Индии (отмечалась 15 августа).
"Лидеры двух стран отметили обоюдную настроенность существенно активизировать политический диалог между Украиной и Республикой Индия на всех уровнях", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание собеседник уделили состоянию и перспективам развития торгово-экономической составляющей двустороннего сотрудничества, отметив при этом рост объемов товарооборота между двумя странами на более чем 52% по итогам первого полугодия 2017 года.
Порошенко пригласил президента Индии посетить Украину с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято.
Рам Натх Ковинд (от Индийской народной партии) избран президентом Индии в июле (набрал более 65% голосов).
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сегодня П.Порошенко принял посла Индии за посла Великобритании и имел с ним продолжительную беседу.
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Дроиды.
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-Може.Головне,щоб не буйволятину
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