 С начала суток один украинский воин ранен. Российские наемники применили артиллерию под Богдановкой и минометы под Крымским, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "С полуночи наиболее горячо было на Донецком направлении. 4 раза боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в Авдеевский промзоне.
Кроме того под вражеским огнем дважды оказывались силы АТО недалеко от поселка Зайцево и трижды - на шахте Бутовка.
На Луганском направлении, ночью, бандиты в течение часа выпустили более 60 мин калибра 82 миллиметра по нашему наблюдательному пункту неподалеку Крымского.
В ответ украинские бойцы накрыли противника плотным огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате этого противостояния один наш боец получил ранения.
На Мариупольском направлении боевики применяли минометы на подступах к Марьинки. А около полуночи бандформирования неприцельно огнем били со 122-миллиметровой артиллерии южнее Богдановки.
По нашей оперативной информации на временно оккупированных территориях Донбасса среди местных все меньше желающих воевать против украинских войск. Чтобы привлекать дончан в оккупационное войско, от российских кураторов в так называемые местные администрации поступил приказ о постановке граждан 2001 года рождения на воинский учет.
В частности с 28 августа по 25 декабря руководители "администраций" должны разработать план и определить органы так называемого местного самоуправления, которые за это отвечают".
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