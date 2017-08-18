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 С начала суток один украинский воин ранен. Российские наемники применили артиллерию под Богдановкой и минометы под Крымским, - штаб АТО

штаб ато

В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "С полуночи наиболее горячо было на Донецком направлении. 4 раза боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в Авдеевский промзоне.

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Кроме того под вражеским огнем дважды оказывались силы АТО недалеко от поселка Зайцево и трижды - на шахте Бутовка.

На Луганском направлении, ночью, бандиты в течение часа выпустили более 60 мин калибра 82 миллиметра по нашему наблюдательному пункту неподалеку Крымского.

В ответ украинские бойцы накрыли противника плотным огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате этого противостояния один наш боец ​​получил ранения.

На Мариупольском направлении боевики применяли минометы на подступах к Марьинки. А около полуночи бандформирования неприцельно огнем били со 122-миллиметровой артиллерии южнее Богдановки.

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По нашей оперативной информации на временно оккупированных территориях Донбасса среди местных все меньше желающих воевать против украинских войск. Чтобы привлекать дончан в оккупационное войско, от российских кураторов в так называемые местные администрации поступил приказ о постановке граждан 2001 года рождения на воинский учет.

В частности с 28 августа по 25 декабря руководители "администраций" должны разработать план и определить органы так называемого местного самоуправления, которые за это отвечают".

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