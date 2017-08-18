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Все про:залог (298) Поляков (150) суд (21434) САП (587)

 Суд разберется с взысканием залога с Полякова через две недели

поляков

Соломенский суд Киева 18 августа перенес заседание по поводу взыскания залога с Максима Полякова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор САП Виталий Кравец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Поляков отказался надеть электронный браслет, - САП

Следующее заседание назначено на 31 августа.

По словам прокурора, судья перенесла заседание по техническим причинам, так как спешила на другие заседания, в том числе по Бориславу Розенблату о продлении меры пресечения по части срока обязательств.

Как известно, САП требует, чтобы суд взыскал 304 тыс грн залога, поскольку Поляков отказывается носить электронный браслет.

Сам Поляков утверждает, что сотрудники НАБУ пытались это сделать с нарушением процедуры. Кроме того, он считает, что браслет как средство контроля противоречит статусу народного депутата.

Напомним, что 8 августа в суде уже демонстрировалось видео от 27 июля, на котором зафиксирована попытка детективов НАБУ и сотрудника полиции надеть браслет на Полякова. В качестве свидетелей выступили участники событий: детектив НАБУ и полицейский. Суду осталось допросить еще одного детектива, который не смог явиться в предыдущее заседание.

Нардепа Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. Суд избрал ему меру пресечения в виде 304 тыс. грн залога. Также нардеп обязан носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не может отлучаться из Киева и Умани, должен воздержаться от общения с другими фигурантами дела.

Кроме того, в числе подозреваемых по "янтарному делу" проходят два помощника народных депутатов, глава межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль" и адвокат.

П одозрение также вручено народному депутату Бориславу Розенблату, охранника которого задержали с сумкой, где было $200 тыс.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
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розенблат уже в германию едет...
подождут пока и этот куда-нибудь свинтит...
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Взыскать залог можно только если он скроется от следствия. Неужели в САП даже этого не знают? То, что он отказывается надеть браслет даёт право изменить меру пресечения на арест, но и только.
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браслет с чем связан, с какой мерой пресечения?
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Про это вообще молчу, это для домашнего ареста.
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якщо не порушує умови домашнього арешту, то немає підстав для утримання під вартою.
Дуже спірне питання, чи відмова натягти засіб електронного контрою (по кародному - браслет) є порушенням умов домашнього арешту? Що каже закон? КПК каже ч. 1.ст. 181.

1. Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

і лише в ч.5 ст. 181 ми знаходимо:

5. Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
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Браслет является гарантией чтобы не сбежал. Не хочет браслет пересмотреть меру пресечения судом - взять под стражу. Будет гарантия. А то что 450 ворюг подельников решили под стражу его не брать, но у нас же судебная система независимая? А что 450 ворюг это у нас уже СУД? НОНСЕНС.
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Всё это как раз в продолжение нашего разговора об их абсолютной профнепригодности. Ничего кроме громких заявлений на публику.
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По словам прокурора, судья перенесла заседание по техническим причинам, так как спешила на другие заседания, в том числе по Бориславу Розенблату о продлении меры пресечения по части срока обязательств. Источник: https://censor.net.ua/n452234
лишь бы ляпнуть про профнепригодность чуть ли не в каждой статье про НАБУ и САП...
складывается такое впечатлении что ты боишься "профнепригодности" НАБУ и САП, а профнепригодность генпрокурора тебя не смущает?
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при чому тут профнепрігодность в даному випадку? якщо закон такий.
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Как-то очень странно на мой взгляд происходит суд.Захотели перенесли суд на день.на два,на неделю,две.Судья в это время торгуется за сумму взятки,или ждёт звонок сверху с указаниями,что делать.Бардак,а не суд.
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Я думаю, что он намного больше занес уже "хорошим" людям. А 304 тисячи еще украдет заработает у народа.

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