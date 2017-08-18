 Суд разберется с взысканием залога с Полякова через две недели

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор САП Виталий Кравец.
Следующее заседание назначено на 31 августа.
По словам прокурора, судья перенесла заседание по техническим причинам, так как спешила на другие заседания, в том числе по Бориславу Розенблату о продлении меры пресечения по части срока обязательств.
Как известно, САП требует, чтобы суд взыскал 304 тыс грн залога, поскольку Поляков отказывается носить электронный браслет.
Сам Поляков утверждает, что сотрудники НАБУ пытались это сделать с нарушением процедуры. Кроме того, он считает, что браслет как средство контроля противоречит статусу народного депутата.
Напомним, что 8 августа в суде уже демонстрировалось видео от 27 июля, на котором зафиксирована попытка детективов НАБУ и сотрудника полиции надеть браслет на Полякова. В качестве свидетелей выступили участники событий: детектив НАБУ и полицейский. Суду осталось допросить еще одного детектива, который не смог явиться в предыдущее заседание.
Нардепа Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. Суд избрал ему меру пресечения в виде 304 тыс. грн залога. Также нардеп обязан носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не может отлучаться из Киева и Умани, должен воздержаться от общения с другими фигурантами дела.
Кроме того, в числе подозреваемых по "янтарному делу" проходят два помощника народных депутатов, глава межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль" и адвокат.
П одозрение также вручено народному депутату Бориславу Розенблату, охранника которого задержали с сумкой, где было $200 тыс.
По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
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Суд продлил меру пресечения нардепу Полякову на два месяца(15)
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3:2. Это не победа(0)
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Поляков перебивал и не давал надеть себе браслет, - свидетель(20)
подождут пока и этот куда-нибудь свинтит...
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Дуже спірне питання, чи відмова натягти засіб електронного контрою (по кародному - браслет) є порушенням умов домашнього арешту? Що каже закон? КПК каже ч. 1.ст. 181.
1. Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
і лише в ч.5 ст. 181 ми знаходимо:
5. Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
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лишь бы ляпнуть про профнепригодность чуть ли не в каждой статье про НАБУ и САП...
складывается такое впечатлении что ты боишься "профнепригодности" НАБУ и САП, а профнепригодность генпрокурора тебя не смущает?
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украдетзаработает у народа.
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