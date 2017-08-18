EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия, За рубежом
  2013  64
Все про:нападение (1686) терроризм (20505) Финляндия (280)

 В финском городе Турку один человек убит и несколько ранены в результате нескольких нападений с ножами, - местные СМИ

финляндия

Полицейские проводят спецоперацию на площадях Пуутори и Кауппатори в центре финского города Турку.

По сообщениям очевидцев, в районе были слышны по разным данным один или несколько выстрелов, зафиксировано несколько нападений с ножом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На Пуутори, как рассказали очевидцы, один человек погиб и двое ранены. На Кауппатори тоже есть несколько раненых, сообщил портал телерадиовещания Yle.

На место происшествия прибыл отряд полиции в бронежилетах. Жителям города советуют не выходить в центр города.

Полиция ранила в ногу одного из подозреваемых в атаках, он задержан.

Ранее сообщалось о нескольких пострадавших в результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в городе Турку в Финляндии и о задержании этого человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Хельсинки авто въехало в толпу: один человек погиб
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эдак в Лихтенштейне скоро бородачи будут "мстить" незнамо за что.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а шо это за херня? Почерк, набивший оскомину.
В последнее время тренды у уродов - или резанина, или грузовик в толпу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вісім поранених, один нападник. Схоже ти правий- "Алах Акбар" кричав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нынче в Европах у чурбанов самый верный метод террора - самый примитивный.
Взрывчатку в людное место протащить все труднее, а нож или грузовик не запретишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вже і назву дали, лоукост-тероризм. І попередити його майже неможливо- лише обмеженнями по національним ознакам та релігійним уподобанням. А терористам тільки це і треба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Методы есть, но они не популярны. Натравить на них правых и максимально от этого дистанцироваться, отрицая всякую связь с происходящим и всячески его осуждая. Эдакие добровольческие "эскадроны смерти", выпиливающие кого надо, но типа по собственной инициативе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та да- саме щось подібне (тільки між різними течіями в ісламізму) спецслужби вже і намагалися робити, коли почали боротьбу з тероризмом. Ось наслідки цього ми зараз і бачимо.
Кут стає все більше глухим. Швидких і простих рішень я тут не бачу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фіни їх швидко переріжуть, просто всіх. Скандинави це не ті люди які будуть довго терпіти витівки ісламських неадекватів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Финны не совсем скандинавы. Да и самы скандинавы уже давно не те - былую воинственность сменили на толерастию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот тут Брейвику и сотоварищам было бы обидно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фіни відносяться до фіноугорців, тих же шо і мокша.
І так - Фінляндія не Скандинавія.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Брейвик - как раз следствие толерастии, которая нравится, конечно же, не всем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да в скандинавских странах уже полно мигрантов,постоянно там делают преступления.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кого переріжуть, знавець всього? Де ти вже іслам знайшов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ты не понял, Саша? РОССИЯ УБЕЖДАЕТ ЕВРОПУ - "С ТЕРРОРИСТАМИ НАМ НАДО БОРОТЬСЯ СООБЩА! СНИМИ САНКЦИИ С РОССИИ - И МЫ ПОМОЖЕМ, ТЕРАКТЫ ПОБЕДИМ" - как-то вот так! И даже не сомневайся, что так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я завжди в усьому сумніваюся- це професійне. Не з мирної професії.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Финнам просто скучно жилось,пустили в страну загорелых ребят в тюбитейках,теперь есть чем занялся,а то скука была зеленая
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По сравнению с Германиями и Франциями в Финляндии этих ребят в тюбетейках мизер, даже в Украине наверное больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
але смердіжу від цих риб'ят не меньше - згвалтування, вбивства, пограбування.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как раз не мизер,вы ошибаетесь.А с Украиной вообще и не сравнивайте,у нас их,если сравнить с Финляндией,можно считать нет.
Старой спокойной Финляндии уже нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пидоРашка отвлекает внимание по всему миру?...
уже подыхает тварь и все равно не успокоится.... последний шанс, последняя возможность посеять Зло и смерть?...
пидоРашка - СДОХНИ!!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
финны, ну вы же вроде нормальные
где ваши минитмены, где ку-клукс-клан, чёрт вас побери...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
коли муслімських переселенців приймали, то співали "Моя страна - твоя страна"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про это не пишут и не говорят.Вообще стараются,чтобы в подобных,как сегодня, случаях меньше шума было,чтобы не спровоцировать ....Но...
 показать весь комментарий
Ответить
 
дик а для чого сорос фінансує переселення муслімів по твоєму?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Девушка из Австралии, уцелевшая во время теракта в Барселоне, ранее уже пережила подобные же теракты в Лондоне и в Париже. Об этом сообщает The Daily Mail.

26-летняя Джулия Монако из Мельбурна зашла в магазин на улице Рамбла незадолго до того, как печально знаменитый автофургон начал давить людей. Позже, описывая события 17 августа в эфире одной из австралийских радиостанций, она сообщила, что это уже третий теракт в Европе, свидетельницей которого она стала.
В июне 2017 года Монако оказалась в непосредственной близости от места атаки на посетителей лондонского рынка Боро-маркет. Через несколько же дней они с подругой посетили Париж и находились как раз возле Нотр-Да́м де Пари, когда боевик «Исламского государства» напал с ножом на полицейского.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На месте полиции я бы к ней присмотрелся. Где она, там терракт. (шутко)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это конечно надо такое "счастье" иметь. Не хотелось бы с ней в одном самолёте лететь. Тоже шутка, если что, хотя.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это видимо реклама финских ножей.
Мир сошел с ума...
 показать весь комментарий
Ответить
 
дик якщо мырр понапускав у свої країни муслімів - то він вже давно з'їхав з глузду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у нас их мало ? Пока не поздно , надо поставить шлагбаум....Украинцы , к сожалению , этого не понимают и даже не задумываются...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наши менты как-то в Княжичах проводили спецоперацию.Семь трупов.Всё шито-крыто!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Напустили арабов и черных а они как известно многие ненавидят белых вот и европа трещит по швам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В финском городе Турку один человек убит и несколько ранены в результате нескольких нападений с ножами, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 3443
А Израиль опять ХАМАС обидел... Практически оскорбил... На что последовала грозная отповедь, мол мы не такие, другие мы!
В понедельник, 13 августа, пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Касем (см. изможденного дяденьку на фото), выступил с обращением к "людям доброй воли", в котором с негодованием отверг инсинуации Израиля о том, что движение де строит тоннели под домами мирных жителей Газы. Хазем Касем мамой клялся, "бисмилла" говорил, утверждал, что обвинения Израиля являются частью психологической войны, проводимой израильскими властями против многострадальных палестинцев, и направлены на оправдание сионистской агрессии против мирных гражданских лиц.
Апофеозом этого апофигея стал призыв мордастого пресс-секретаря к средствам массовой информации--не заниматься ложью, и к правозащитным организациям--разоблачать кровожадные планы Израиля, направленные на то, чтобы атаковать гражданское население сектора Газы...
Уж и не знаю, как на это "заявление" отреагировали мировые СМИ--мне в серьезных изданиях упоминаний об этом не попадалось. После того, как даже ООН, хоть и скрипя зубами, но признала, что под школами ООН (ШКОЛАМИ, Карл!!!) обнаружились такие тоннели, мало кто захочет пересказывать байки ХАМАСовского пресс-секретаря.
А само заявление стало ответом на информацию, которую сообщил журналистам командующий южным округом ЦАХАЛа генерал-майор Эяль Замир 10 августа.
Он рассказал, что ЦАХАЛ обнаружил в северной части сектора Газы два туннеля и инфраструктуру террора (другое дело, как ЦАХАЛ туда добрался?!). Одно из зданий--многоэтажка, построенная за последние два года после операции Нерушимая скала, процесс строительства которой ХАМАС использовал для создания под фундаментом здания инфраструктуру, необходимую для террористической деятельности. Второе--здание, в котором живет многодетная семья, и которое находится в непосредственной близости к мечети. По словам генерала-майора Замира, эти здания являются примером того, как организация ХАМАС действует внутри населенных районов сектора Газы, стремясь тем самым ограничить свободу действий ЦАХАЛа в момент вооруженной конфронтации: "В случае, если ЦАХАЛ будет там действовать, ХАМАС попытается использовать это для очередного акта делегитимации Израиля в глазах мирового сообщества", и подчеркнул: "Эти и подобные здания являются легитимной военной целью, и вся ответственность за последствия ляжет на плечи организации ХАМАС".
(Эти слова бы Б-гу в уши! Или, хотя бы тем судьям, которые ПОТОМ "всю ответственность за последствия" пытаются переложить на плечи солдата, обвиняя его то в грубом нарушении "высокого морального кодекса израильской армии", то в отсутствии "гуманности и сострадании к Человеку"...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
если цахал в курсе по в случ чаво туда ухренячат не задумываясь о визге хамаса и либерастов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Починається війна Чорної орди проти білої цивілізації.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ничего не начинается. Переловят дурачье и перестреляют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
za pidtrymky kacapamy svoih satrapij ne vse tak prosto. Ce vam ne po arabam z litakiv szpuláty
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЗАБЫТЬ ПРО МУСЛИМОВ. МУСЛИМЫ - ЭТО ЛОЖНЫЙ ПУТЬ, ПАЛЬБА В "МОЛОКО"... РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ НУЛЕВЫМ, НО ТОЧНЕЕ - НЕГАТИВНЫМ...
ОСТАНАВЛИВАТЬ ПУТИНА!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100%. Когда в 90-е годы кацапне было не до международных отношений в мире неожиданно стало тихо и спокойно. Даже ИРА замирилась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверное скоро тут на Цензоре отдельную колонку/рубрику "терракты" откроют...(( R.I.P. всем погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ba bilsz togo. Tre muslimiv pryjmaty do sebe, a hrystián. Ukraínciv naksztalt.

Bo muslimy do bisa prodazhni, czym Putlerok I korystuéttsá.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чомусь в данних терактах не загинув жоден кацапорилий від рук терористів.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ финском городе Турку один человек убит и несколько ранены в результате нескольких нападений с ножами, - местные СМИ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти