 В финском городе Турку два человек убиты и восемь ранены в результате нескольких нападений с ножами, - местные СМИ (обновлено)

По сообщениям очевидцев, в районе были слышны по разным данным один или несколько выстрелов, зафиксировано несколько нападений с ножом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На Пуутори, как рассказали очевидцы, один человек погиб и двое ранены. На Кауппатори тоже есть несколько раненых, сообщил портал телерадиовещания Yle.
На место происшествия прибыл отряд полиции в бронежилетах. Жителям города советуют не выходить в центр города.
Полиция ранила в ногу одного из подозреваемых в атаках, он задержан.
Ранее сообщалось о нескольких пострадавших в результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в городе Турку в Финляндии и о задержании этого человека.
Позже, по сообщению издания Helsingin sanomat глава МВД Финляндии Паула Рисикко и глава финской полиции Сеппо Колемайнен заявили на пресс-конференции, что погибли два человека, еще восемь ранены.
Нападение совершил молодой человек, личность которого пока не выяснили. Полиция задержала его, ранив в ногу.
Задержанный пока является единственным подозреваемым в деле, полиция выясняет, имел ли он сообщников.
В результате нападения один человек скончался на месте, девять получили ранения. Однако один из раненых позже скончался в больнице.
Полиция пока не комментирует идет ли речь о терроризме.
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В последнее время тренды у уродов - или резанина, или грузовик в толпу.
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Взрывчатку в людное место протащить все труднее, а нож или грузовик не запретишь.
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Кут стає все більше глухим. Швидких і простих рішень я тут не бачу.
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І так - Фінляндія не Скандинавія.
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За непочитание Аллаха... Давеча в Мекке 700 человек затоптали...
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Старой спокойной Финляндии уже нет.
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уже подыхает тварь и все равно не успокоится.... последний шанс, последняя возможность посеять Зло и смерть?...
пидоРашка - СДОХНИ!!...
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где ваши минитмены, где ку-клукс-клан, чёрт вас побери...
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26-летняя Джулия Монако из Мельбурна зашла в магазин на улице Рамбла незадолго до того, как печально знаменитый автофургон начал давить людей. Позже, описывая события 17 августа в эфире одной из австралийских радиостанций, она сообщила, что это уже третий теракт в Европе, свидетельницей которого она стала.
В июне 2017 года Монако оказалась в непосредственной близости от места атаки на посетителей лондонского рынка Боро-маркет. Через несколько же дней они с подругой посетили Париж и находились как раз возле Нотр-Да́м де Пари, когда боевик «Исламского государства» напал с ножом на полицейского.
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Бедная Джулия! Жила бы в Украине, получала бы 150 долларов зарплаты - и ни какой бы террористна нее бы не покусился!...
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Мир сошел с ума...
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а плебс их не волнует...
они заняты изобретением новых формул+ , абонентских плат за трубу, то есть, что бы еще украсть у народа и припрятать в свои офшоры...
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А Израиль опять ХАМАС обидел... Практически оскорбил... На что последовала грозная отповедь, мол мы не такие, другие мы!
В понедельник, 13 августа, пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Касем (см. изможденного дяденьку на фото), выступил с обращением к "людям доброй воли", в котором с негодованием отверг инсинуации Израиля о том, что движение де строит тоннели под домами мирных жителей Газы. Хазем Касем мамой клялся, "бисмилла" говорил, утверждал, что обвинения Израиля являются частью психологической войны, проводимой израильскими властями против многострадальных палестинцев, и направлены на оправдание сионистской агрессии против мирных гражданских лиц.
Апофеозом этого апофигея стал призыв мордастого пресс-секретаря к средствам массовой информации--не заниматься ложью, и к правозащитным организациям--разоблачать кровожадные планы Израиля, направленные на то, чтобы атаковать гражданское население сектора Газы...
Уж и не знаю, как на это "заявление" отреагировали мировые СМИ--мне в серьезных изданиях упоминаний об этом не попадалось. После того, как даже ООН, хоть и скрипя зубами, но признала, что под школами ООН (ШКОЛАМИ, Карл!!!) обнаружились такие тоннели, мало кто захочет пересказывать байки ХАМАСовского пресс-секретаря.
А само заявление стало ответом на информацию, которую сообщил журналистам командующий южным округом ЦАХАЛа генерал-майор Эяль Замир 10 августа.
Он рассказал, что ЦАХАЛ обнаружил в северной части сектора Газы два туннеля и инфраструктуру террора (другое дело, как ЦАХАЛ туда добрался?!). Одно из зданий--многоэтажка, построенная за последние два года после операции Нерушимая скала, процесс строительства которой ХАМАС использовал для создания под фундаментом здания инфраструктуру, необходимую для террористической деятельности. Второе--здание, в котором живет многодетная семья, и которое находится в непосредственной близости к мечети. По словам генерала-майора Замира, эти здания являются примером того, как организация ХАМАС действует внутри населенных районов сектора Газы, стремясь тем самым ограничить свободу действий ЦАХАЛа в момент вооруженной конфронтации: "В случае, если ЦАХАЛ будет там действовать, ХАМАС попытается использовать это для очередного акта делегитимации Израиля в глазах мирового сообщества", и подчеркнул: "Эти и подобные здания являются легитимной военной целью, и вся ответственность за последствия ляжет на плечи организации ХАМАС".
(Эти слова бы Б-гу в уши! Или, хотя бы тем судьям, которые ПОТОМ "всю ответственность за последствия" пытаются переложить на плечи солдата, обвиняя его то в грубом нарушении "высокого морального кодекса израильской армии", то в отсутствии "гуманности и сострадании к Человеку"...)
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ОСТАНАВЛИВАТЬ ПУТИНА!
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Bo muslimy do bisa prodazhni, czym Putlerok I korystuéttsá.
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Что левые, что правые будут дружить с мусульманами, потому что во Франции их около 40% в Германии турков больше, чем немцев, да и из Москвы убери азиатов - город умрет.
В Косово цыгане расплодились - и нет сербской святыни. Как - то так.
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Европа спасается приглашая иностранцев работать у них. Белая раса хочет только развлекатся, но ни как ни рожать детей...
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