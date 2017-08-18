EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 За рубежом
  5223  56
Все про:Германия (2930) Путин (24145) Шредер (18) Габриэль (47)

 В Бундестаге требуют объяснений от главы МИД Германии по поводу ужина с Путиным, - Bild

габриэль

В немецкой партии Христианско-демократический союз, входящей в правящую коалицию, хотят знать, о чем глава МИД Германии Зигмар Габриэль разговаривал с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Санкт-Петербурге 2 июня.

Об этом сообщает газета Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru.

Также читайте: Глава МИД Германии Габриэль назвал "противозаконными" новые санкции США против России

"Неизвестно, что именно обсуждалось во время июньского застолья. Были ли среди тем европейская энергетическая политика и "Северный поток"?" - такой вопрос задает Юрген Хардт, отвечающий за внешнюю политику во фракции ХДС в бундестаге.

Он добавил, что ужин в резиденции российского лидера - это не личное дело главы немецкого МИД.

Хардт также задал вопрос, понимал ли тогда Габриэль, что "его друг по партии и наставник" Герхард Шредер планирует получить хорошее место в российской госкомпании.

Речь идет о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал кандидатом на место в совете директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Европарламента Бютикофер о Шрёдере: "Он окончательно унизился до проплаченного лакея путинской политики"

Немецкое издание отмечает, что Шредер присутствовал на встрече Путина и Габриэля.

Президент России и министр иностранных дел Германии встречались в рамках Петербургского международного экономического форума. СМИ сообщали, что Путин и Габриэль обсуждали двусторонние отношения.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто этого немца ужинает ,тот его и танцует,что тут объяснять
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за такой ужин можно и поджопник из правительства (да и из партии) получить. в статье верно замечено, что это не личное дело Габриеля. никакие закулисные сделки не могут заключаться между чиновником (всего лишь!) правительства ФРГ и одиозным представителем страны-агрессора. а если у СDU возникли вопросы, значит эта встреча не была санкционирована правящей коалицией и правительством. т.е. проводилась на свой страх и риск. это очень дурно пахнет. для Габриеля, конечно. пусть теперь попробует доказать, что он не верблюд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бабло - причина!!! Або як на заході кажуть - це бізнес і нічого особистого... Хоча може ще є і компромат на придурка...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На подкуп друзей кремля по всему мира идут деньги российского стада
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1,2% мировой экономики скупает мировых политиков. Что остается на содержание кацапов...???
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что тут объяснять, прикормлен с руки кремлевских бандитов, ГАЗПРОМовскими "бонусами"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дик уся ойропейська ліберастія пригодована, ще з часів срср.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хотят знать, о чем глава МИД Германии Зигмар Габриэль разговаривал с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Санкт-Петербурге 2 июня.Источник: https://censor.net.ua/n452231

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О чем , о чем.... О размере взятки. Вот о чем.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он Глава МИДа Германии,логика у тебя так себе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На якій підставі? Бо в тебе попередні ніки скінчилися?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НЕТ!
В Германии коррупции НЕТ!
Не - просто - нет.
Глвное в это верить.
Шредер вам в помощь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Бундестаге требуют объяснений от главы МИД Германии по поводу ужина с Пуйлом.

Кто кого ужинает, тот того и имеет, походу башлял плюгавый :В Бундестаге требуют объяснений от главы МИД Германии по поводу ужина с Путиным, - Bild - Цензор.НЕТ 5045
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Малыш и Карлсон.
Малыш предлагает Карлсону банку варенья и много плюшек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в каком бугдестаге? портай геносе кинул придяву портай фюреру . бильд чёт приврал и вы туда-же. будут они срач разводить за месяц до выборов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та от чому він так почав говорити про Крим та Донбасс!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"В Бундестаге требуют объяснений от главы МИД Германии по поводу ужина с Путиным, - Bild" - да ничего удивительного, если кремлёвский мясник купил канцлера Шрёдера, такие люди есть в любом государстве, это интернационалисты, бабло они любят больше, чем свою Родину, если честно, то лично я абсолютно не уверен в нашем Шоколаде, для которого рошен значит гораздо больше, чем судьба украинского народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Некоторые
почему-то думают, что на Западе высокоморальные люди?...Просто
там красть опасно...

Пусть
приходят в Украину, тут смогут развернуться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
капец, они там все на зарплате в газпроме, какой там нафих минский процесс
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Матка,млеко,курка,яйки!"- нетленка немецкого мида

 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну как же немцы любят халяву, от слова всегда. За тарелку прокисшего борща напроч забудут о своих принципах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кажуть що в Європі добре до одностатевого кохання відносяться
 показать весь комментарий
Ответить
 
В мире всё по понятиям:с пидаром похавал-законтаченый,на гарем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скоро у західних політиків та чиновників від одного імені Хуйло буде мандраж, чи ваван такий ідіот, чи спеціально виставляє такі зустрічі на показ, щоб підставити любітєля банкнот під удар, а можливо просто показуха, що є телепні, які з ним не гидують пообідати, така собі пацанска бравада, щоб підвищити авторитет, замочений кров'ю, або просто придурок
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оказывается, так выглядел всадник Хазарского каганата, разгромленного киевским князем Святославом Храбрым. Получается, буденновцев наши еще тыщу лет назад гасили:

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Які ті німці підари продажні. Нічому їх не навчила війна. Та то і не німці вже а віблядки підкацапські, нарождені від мордви та кацапні після війни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
то не німці - то ліберасти (тобто комуністи західного розливу) А комуняки по всьому світу однакові.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вовка Габриеля с руки кормил....эх....
Дойчен зольдатен,унтер официрен
Идут по городу,
По незнакомой улице,
И от улыбок девичьих
Вся улица светла.
Не обижайтесь, девушки,
Но для зольдатен главное,
Ола-ла-ла,тру-ля-ля....ать-два
 показать весь комментарий
Ответить
 
а в ойропі взагалі не пригодовані хуйлом свині ще залишилися?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Свиньи нет, а люди ещё остались. Макрон, к примеру, знатно измывался над плешивым полуросликом. Мэй, опять же, в рот хуйлу не заглядывает. Это на вскидку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну сцуко швайне !Понакупали бляди акции Газпрома в свое время а сейчас икру мечут перед козломордыми, в дёсна с Пукиным целуются (
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну теперь понятны всем высеры этого продажного засранца немецкого! Я вообще не могу понять,почему этими продажными, не занимаются спецслужбы? Сколько это будет продолжаться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та хуйло их ещё поимел, когда работая в КГБ Германию шатал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выглядит так что Бундес вже вполне официально превращается во врага Украины. Надеюсь там ещё остались вменяемые люди...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А откуда х-у-й--ло вынырнул ?

Он вроде бы исчез на какое-то кол-во дней после единоборства со щукой ! Говорят, ФСБ весь ил перерыл, пока путлера нарыл.
 показать весь комментарий
Ответить
 
О чем агент может разговаривать со своим хозяином?
 показать весь комментарий
Ответить
 
UA Іван Багряний 63698326
а в ойропі взагалі не пригодовані хуйлом свині ще залишилися?
=======
Ошень....,ошень мало таких свинъей осталось
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Бундестаге требуют объяснений от главы МИД Германии по поводу ужина с Путиным, - Bild
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти