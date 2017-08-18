 В Бундестаге требуют объяснений от главы МИД Германии по поводу ужина с Путиным, - Bild

Об этом сообщает газета Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru.
"Неизвестно, что именно обсуждалось во время июньского застолья. Были ли среди тем европейская энергетическая политика и "Северный поток"?" - такой вопрос задает Юрген Хардт, отвечающий за внешнюю политику во фракции ХДС в бундестаге.
Он добавил, что ужин в резиденции российского лидера - это не личное дело главы немецкого МИД.
Хардт также задал вопрос, понимал ли тогда Габриэль, что "его друг по партии и наставник" Герхард Шредер планирует получить хорошее место в российской госкомпании.
Речь идет о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал кандидатом на место в совете директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть".
Немецкое издание отмечает, что Шредер присутствовал на встрече Путина и Габриэля.
Президент России и министр иностранных дел Германии встречались в рамках Петербургского международного экономического форума. СМИ сообщали, что Путин и Габриэль обсуждали двусторонние отношения.
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О чем , о чем.... О размере взятки. Вот о чем.....
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В Германии коррупции НЕТ!
Не - просто - нет.
Глвное в это верить.
Шредер вам в помощь.
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Кто кого ужинает, тот того и имеет, походу башлял плюгавый :
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Малыш предлагает Карлсону банку варенья и много плюшек.
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почему-то думают, что на Западе высокоморальные люди?...Просто
там красть опасно...
Пусть
приходят в Украину, тут смогут развернуться...
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Дойчен зольдатен,унтер официрен
Идут по городу,
По незнакомой улице,
И от улыбок девичьих
Вся улица светла.
Не обижайтесь, девушки,
Но для зольдатен главное,
Ола-ла-ла,тру-ля-ля....ать-два
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InfoResistПодлинная учетная запись @InfoResist 6 мин6 минут назад
СМИ: Российский телеканал Life закрывается https://inforesist.org/smi-rossiyskiy-telekanal-life-zakryivaetsya/ …
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Он вроде бы исчез на какое-то кол-во дней после единоборства со щукой ! Говорят, ФСБ весь ил перерыл, пока путлера нарыл.
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а в ойропі взагалі не пригодовані хуйлом свині ще залишилися?
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Ошень....,ошень мало таких свинъей осталось
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