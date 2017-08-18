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 Политика Украины
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 Оккупанты отбирают у жителей Севастополя землю, выделенную Украиной

севастополь

Жители оккупированного Россией Севастополя в пятницу, 18 августа, вышли с одиночными пикетами на площадь Нахимова и к стенам здания подконтрольного РФ "правительства города".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", таким образом севастопольцы заявляют протест действиям нынешних "властей" города, которые через суд лишают горожан прав собственности на дома и земельные участки. На пикеты вышло порядка 18 человек..

Активисты надеются на внимание к их проблеме со стороны президента России Владимира Путина, который приехал сегодня в оккупированный РФ Крым.

Пикетчики считают, что "в Севастополе бесполезно искать правду у местных чиновников". По оценке граждан, в городе "наблюдается правовой беспредел в отношении прав собственности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все факты нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму мы передадим в международные суды", - пресс-секретарь МИД Беца

Отметим, после аннексии Крыма Россией, местные жители все чаще заявляют о неправомерном лишении их земельных участков.

В Севастополе жители города уже не раз собирались на митинги и одиночные акции против "произвола российских чиновников и судей", которые, по словам активистов, нарушают права граждан на частную собственность.

Российские оккупационные власти Севастополя подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению российских чиновников, украинские власти до аннексии Крыма "незаконно" предоставляли людям землю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Севастополя протестовали против произвола оккупантов в сфере недвижимости. ФОТОрепортаж

В российском законе "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя" предусматривалось сохранение права собственности и признание документов на земельные участки, выданные согласно украинскому законодательству.
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блдь... "Путин сеет в мире добро" Гитлер и Сралин в свое время нормальные такие поля добра насеяли.
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що підтвержує те, що багато-хто використовують з голови лише рот (в розумінні їсти, брати, триндіти)
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Да, ещё и обвинили в МОШЕННИЧЕСТВЕ.... это как? Ладно бы стёб, а то ж на полном серьёзе всё. Идиоты
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Мозгов у вас нет, но вы держитесь. Хорошего настроения.
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"в Севастополе бесполезно искать правду у местных чиновников".

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У Хуйла еще бесполезнее
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Правда, конечно, всегда у чиновников... Там и ищите...
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а тем временем в лугандях..Министр продовольствия днр лично проверяет склады!
Оккупанты отбирают у жителей Севастополя землю, выделенную Украиной - Цензор.НЕТ 7691
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Рабам слова не давали! Все по норам! Больше трех не собираться!
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А самое смешное
Если бы Крым оставался в составе Украины
И какой то судья или местная власть начали отбирать землю
То как раз Правый Сектор и АТОвцы,защищали бы мирное население от произвола
Как они это делают в других регионах Украины
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русафобская русафобия с асобым кащунством ! Крисяни це заслужили !
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Ну, этот танцор свои 2 кв метра получил. И навряд ли их уже отберут.
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Ну, я лично ему на могилу не ... плевал, скажем так, но на форуме информированный народ утверждал, что морячок ножками уже не дрыгает.
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Я уже собирался написать, что "морячка не выставляют".
Ан-нет! Тута он...правда только на гифке, в натуре, наверное где-то под забором валяется
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Как он рад, что на Землю Украины пришли фашисты!
Понимало ли оно, чему оно радовалось ублюдочное??!!!

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ну землю с собой кацапня не унесет,а крысчанам урок
Оккупанты отбирают у жителей Севастополя землю, выделенную Украиной - Цензор.НЕТ 2383
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Добра там нет и одно зло борется с другим...
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Все правильно, пусть отбирают =) дураков не жалко ! Хлебайте руцкий мир лаптем ! =)
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Як нам всім, жителям материкової України, стало їх шкода.... Серце кров'ю обливається...
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Успели поживиться,пока Грузия не вошла в НАТО
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ОТ ПРАВДА ЗАЩИЩАЕМ СВОИЗ РУСКОЯЗИЧНИХ.............................падли твари последние НИЩЕТА КАЦАПСКАЯ ВСЮ ЖИЗНЬ ТАКА КАК ЕТО ФОТО..............И БЕЗНАКАЗАННО ГРАБИТ,ЕТО ОБИДНО ПАДЛИ И МИР только смотрящий...............
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так она им все равно уже не пригодится, а на кладбище Вова бесплатно даст пару квадратов
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Дивні люди, вони ж на російській мові забирають, що вам ще треба ?
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І не бандерівці забирають. А свої із "родной гавани".
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Идите срочно жалуйтесь сцарю ,что бояре житья не дают и беспредельничают !!! =))) Тьху на вас, идиоты ! =)))
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Плохо крысянам при украинской власти жилося! Биндеровцы их ущемляли как могли! Пришли асвабадители и асвабаждают крысян от всего чего они имеют! Так это же родная говьень ! Там хуйло приехало в оперу идите своему сцарю пожалейтесь бестолочи!
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А ,ЧТО ХОТЕЛИ ТО И ИМЕЕТЕ ...............А УЖЕ НЕТ ТАНЦЕВ И ПЕНСИЙ И ПРИКРАСНОЙ ЖИЗНИ .КРИЧИТЕ ПУТИН ,ПУТИН где ти МОМОГИ!!!!!!!!!! от бандеровце ,а ПОМОГ .....от ФАШИЗМА КАЦАПСКОГО кричите.
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Наверное эту статью не надо было начинать комментировать вообще.
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РФ лишает граждан земли - Украина -2/3 зарплаты у всех своих граждан , включая пенсионеров.
ДВА САПОГА - ПАРА.
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а при "бендерах" землю бы забрали солдаты НАТО...
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Лео......... зомбация ваша прошла ви кацапи 25 лет зомбировали народ украини НАТО ...ПРИБАЛТИКЕ НАТО забрало земли .ЕЙ БОГУ ДИБИЛИЗМ ЗАШКАЛИВАЕТ В КАЦАПИИ.
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Конечно как пить дать отобрали бы Глядишь какой нибудь черномазый Джон на сакральной землице начал бы морковку выращивать Или какой нибудь капрал в отставке еще чего похуже сотворил бы Какое то поле для гольфа замандячил бы Вот тогда была бы хана усем скрепам Ни посцать под забором Ни насрать в кустах Ужасть
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Написано 4 три года назад ,а словно вчера. А. Бабченко

Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках свово письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни. Никаких больше "волеизъявлений" у вас не будет. Выбирать вы больше не будете - ничего и никогда. Ничего и никогда. Даже цвет бордюров в своем родном дворе. Запомните это сразу.
Во-вторых, можете попрощаться со своим телевидением.
До свидания, прямые эфиры, ток-шоу и обсуждения. Здравствуй чернуха, трупаки, дебилы и моче-половые шутки. Только Киселев, только хардкор! Даешь прямые линии с Путиным.
В-третьих, призывная армия. Это вообще отдельная тема. За двадцать три года оккупации вы, конечно, уже забыли, что это такое, когда ваших детей забривают в солдаты. Ну, ничего. Вспомните. А особенно вспомните, когда ваши дети в нашей - сорри, теперь уже вашей - армии начнут умирать от болезней, от которых в мире сто лет уже никто не умирает. От пневмонии, например. После крымского климата служить где-нибудь на Кунашире самое то. Ну и надпись "Кавказ-сила" на выбритых головах тоже хорошо смотрится.
Да, кстати, запишите сразу адресок: http://mright.hro.org/
Это Фонд "Право Матери". Который уже двадцать лет занимается помощью семьям погибших военнослужащих. За прошлый год Фонд помог семьям 2465 погибших военнослужащих. Из них, к слову, двадцать процентов - самоубийтсва, двадцать процентов - доведение до самоубийства, пятнадцать процентов - заболевания и пять процентов - избиения.
В общем - "не плачь, девчо-о-онка!"
И, да, пенсии солдатским матерям-инвалидам по утере кормильца составляют в России сорок долларов. Вы не ослышались. И добиваться её вы будете годами. Добро пожаловать в нашу судебную систему.
Про судебную систему разговор, вообще-то, долгий, поэтому просто напомню: разжигание ненависти, оскорбление чувств верующих, оправдание терроризма, эсктремистские высказывания, клевета - все это уголовные преступления.
Отрицание истории, мешание проходу граждан, несанкционированный сбор в количестве пяти человек, аморальное поведение: все это - и еще очень-очень многое! - преступления административные.
Ну, с нашими казаками вы уже, говорят, познакомились. Красавцы, правда? Ну, ничего, ничего. Это вы еще наших попов не видели.
У нас тут, к слову, как раз федеральная программа по повышению духовности и ковке духовных скреп идет. Под лозунгом "Воткнем церковь на каждую проплешину". Так что, там, где вы думали, у вас будет десткий сад или транспортная развязка - у вас будет церковь. Ну вот прям как у меня сейчас - под окном на пустыре около МКАДА как раз одну закладывают вместо развязки. Здесь пробки каждое утро и развязка тут на фиг не нужна, а нужна именно церковь. Ну, ничего, поймете и это со временем.
И, да - отдельная строчка в квитанции по оплате на храм - это уж как пить дать. Мэрия Электростали, придумавшая эту духовную инновацию, вас научит.
Да, кстати, раз уж про квитанции заговорили. У нас тут еще и реформа ЖКХ идет. Уже лет десять. И только-только вышла на новый круг. Так вот, квитанция за квартиру у вас скоро будет тысяч пять примерно.
Да, а льготы-то! Льготы вам уже монетезировали? Нет? Ну… Прям даже завидую. Сколько вас открытий чудных еще ожидает.
Кстати, учения по теме "разгон толпы недовольных пенсионеров" наша дивизия Дзержинского проводила уже лет пять назад. Думаю, они вашему "Беркуту" опыт передадут с радостью.
Ну, про такие мелочи, как оттяпывание самых лакомых кусков земли под дворцы и коттеджи, передел бизнеса - всего! - сносы и поджоги жилых домов под строительство торговых центров и прочая, и прочая, и прочая, я уж говорить не буду. Про налоговые, санэпидемстанции, пожарных, прокуратуру, следственный комитет, фсбшников, администрацию и пр. и пр. и пр. тоже. Вы же там, говорят, в основном за счет туризма живете, да? Ну, ничего, ничего. У нас это называется "кошмарить бизнес". Ничо. Приспособитесь.
Да, по поводу туризма. Частные гостинички же там у вас, да? На первой линии моря, да? В Крыму? Ну, не беда, не беда.
Подумаешь - не будет у вас больше частных гостиничек на первой линии. Зато какая будет дача Ткачова! Дача Шойгу! Дачи всех сенаторов! Дачи всех депутатов! Дачи всех фсбшников! За ними всего СК и всей прокуратуры! Какие яхты у вас будут там парковаться на частных пирсах! Какими заборами они обнесут теперь ваше море! Все проклятые бандеровцы обзавидуются. А вам и городского пляжа в Севастополе хватит.
Кстати, рекомендуюю также выучить фразу "Вас много, а я одна!" "Почта России", служба единого окна, Сбербанк, Пенсионный фонд, собес - все это теперь ваше. Поздравляю.
А, да. Про Сбербанк. Вам опять же крупно повезло, у нас тут очередной виток и пенсионной реформы. Как эти пенсии начислялись раньше, и так никто не понимал, а теперь вообще уже никто не понимает - будут они хотя бы, или нет.
Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" - это контр-террорестическая операция, и "гексоген". Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, воказлов, аэропортов - вокзалов и аэропортов особенно - автобусных станций, рынков, концертов и вообще. В аэропорт приезжайте теперь часа за три. Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда - никогда! - без документов не выходите.
Ну и про санкции от наших международных друзей, то есть теперь врагов, не забывайте. Вы ж теперь - Россия.
Ну и так, по мелочевке. До кучи:
Митинги в России запрещены.
Сопротивление незаконному аресту и незаконному задержанию запрещено.
Самоопределение наций запрещено. Выход из состава России запрещен. Сепаратизм запрещен.
Усыновление детей иностранцами запрещено.
Пропаганда гомосексуализма запрещена.
Концерты Мадонны и "Океана Эльзы" запрещены.
Несанкционированные плакаты запрещены.
Телеканал "Дождь" запрещен.
Онлайн деньги будут запрещены на днях.
Цены в Москве ровно вдвое выше, чем в Киеве. На все.
И, да. Напоследок. Алкоголь у нас (а теперь и у вас) - с одиннадцати вечера до восьми утра тоже теперь запрещен. Сухой закон, знаете ли.
Вэлкам хом, в общем.
Добро пожаловать.
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трофеи это оружие, а отмародеренное у гражданских это не трофеи, хотя скока натаскали эти мародеры, в каждой семье трофейчики, то часы, то золотишко
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Дык... ещё Высоцкий пел "Пришла страна Лимония, сплошная чемодания"
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А зачем предателям проклятая укропская земля? Пусть валят в Сибирь, там земли много.
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Быть того не может! Это все происки бИндеровских диверсантов!
п.с. А чё они вообще возмущаются? Это их что ли земля? У большинства из них "их" земля в Сибири, на Волге и т.д., откуда их там еще в Крым свозили.
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На крейсере Варяг большая часть матросов была с Волынской губерни.
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Ну чего... Э... "лиги темная" власть раздавала землю незаконно. Она ж лиги.. тьфу. Эту власть поперли. Незаконно, с точки зрения ватанов. Землю, розданную незаконно украинской властью отбирает законно пришлая власть, которая... А чего они давали? Ничего, но забирают. Ну да есть еще камни в... Короче- пусть теперь и разбираются, ввести- ввел, а помочь обещаний не давал...
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ненаю шо..а вот как-то, почти случайно, забрел на форум крымской ваты..ненависть к Украине все выше и выше.. во всех их бедах виноваты мы.. они просто неизлечимы
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Нормально... Отрицание - это одна из стадий. Потом принятие неизбежного, апатия и смерть.
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да и хрен на них, пусть варятся в своем соку, идиоты ! =))
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У меня одноклассница (сам из гогода Гусских магяков), кричавшая "Путин приди и спаси" сейчас воет, что ВСЕ!!! Выселяют из дома. Еще одна такая же ватноголовая из Качи с возмущением голосит, что отбирают землю.и сносят постройки. Я их предупреждал о русском мире и его последствиях еще в марте 2014 года. Не верили. Рассказывали, что жизнь только началась. Нах Украину. Теперь воют. Минобороны положил большой искандер на решение суда Севастополя о запрете сносить. Теперь все. Приехали. Получите свою скрепность и распишитесь за ненависть к укрофашиЗДАМ. А курортный сезон, судя по всему не начавшись уже заканчивается.
Ну с приветом. Вот фото денег
Оккупанты отбирают у жителей Севастополя землю, выделенную Украиной - Цензор.НЕТ 7563

и держитесь там. А мы тут, в УКРАИНЕ, будем жить
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Крымская галька хрустит на имперских зубах.
Вывеска на ателье: «Пошив покаянных рубах».
В ожидании замерли приморские города.
Хочешь мира - готовься, сам знаешь к чему и куда.
Хочешь хлеба и зрелищ? купи и телик включи.
Хочешь мира духовного - никого ничему не учи.
Хочешь блага ближнему? - не мешайся, в сторонке стой.
Зачем тебе сложности? Ты - человек простой.
Был простой советский, теперь - хрен знает каков
будешь всегда, ныне и присно и вовеки веков.
Скажи «аминь» и рассыпься галькой у кромки вод.
Длинноногое время войну переходит вброд.

Борис Херсонский 18 марта 2014
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Никаких мест! Даже двух метров! Подохших в родной говени-всех за борт,в море! Медузы тоже есть хотят.
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я только за!.... поддерживаю - крысяне сами говорили, что хотят умереть на россии, а для этого хватит и 1,5/2 метра!....))
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есть такая поговорка : хотели и рыбку съесть и на куй сесть.
Так вот, рыбку отобрали и куй, немытый, прямо в горлянку запхали.... так что смотрите не подавитесь!
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Я щось не зрозуміла. Це ж пришла "законна влада" у Крим. Всіх фашистів, укропів, бендерівців, а головне правосєків у Криму вже немає. То чого ниють? Прийшла "законна влада порядок навела". Кричіть слава Х&йлу.
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"На пикеты вышло порядка 18 человек.. Источник: https://censor.net.ua/n452230"
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Ту, так остальные же довольны... Зачем шум поднимать. Сегодня только 18 лишили, завтра 180, потом 18000... потом и выходить уже некому будет
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Призовника знайшли мертвим в окупованому Криму
Cьогодні о 17:46 24 канал
Військовослужбовця, який проходив строкову службу за призовом у військовій частині Феодосії, знайшли мертвим. Про інцидент повідомляє місцеве інформагентство "Кримінформ". Цю інформацію підтвердили у прес-службі так званого Північно-Кавказького округу Нацгвардії Росії. Читайте також: З'явилась інформація, навіщо Путін зібрався до Криму Як зазначає видання, про зникнення військового стало відомо ще вранці 11 серпня. Про це доповіли командуванню військової частини і організували його пошук. Тіло хлопця "з ознаками самогубства" знайшли 16 серпня у лісовому масиві. 16 серпня в лісовому масиві виявлено тіло зниклого військовослужбовця з ознаками самогубства. На місці знайдено передсмертну записку, - повідомили в прес-службі запевнивши, що, за попередніми даними, смерть не пов'язана з питаннями проходження військової служби. Як пише "Громадське", 19-річний військовий Валерій Ковальчук служив у військовій частині в Кизил-Таші, що неподалік від Судака. До анексії Криму Росією там базувався полк Внутрішніх Військ України. У соцмережах опублікували його фото. 19-річного військового знайшли мертвим у Криму
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Кизилташ - сховище для ядерних боєприпасів часів СРСР, зараз відновлене окупантами РФ.
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одиночные - это слишком много!, надо на половинчатые, а лучше чтвертинчатые!!!)))...камни нам в рот....
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Так вам и надо! Предатели Украины, вы еще будете вспоминать времена и проситься назад! Продажные без роду и племени!
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Класс! Все правильно Хуйло делает.. Предавшие один раз, предадут второй....
Забрать все нужно..
Землю, все нажитое в Украине, и выселить Крысчан в сибирь...
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