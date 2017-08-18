 Оккупанты отбирают у жителей Севастополя землю, выделенную Украиной

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", таким образом севастопольцы заявляют протест действиям нынешних "властей" города, которые через суд лишают горожан прав собственности на дома и земельные участки. На пикеты вышло порядка 18 человек..
Активисты надеются на внимание к их проблеме со стороны президента России Владимира Путина, который приехал сегодня в оккупированный РФ Крым.
Пикетчики считают, что "в Севастополе бесполезно искать правду у местных чиновников". По оценке граждан, в городе "наблюдается правовой беспредел в отношении прав собственности".
Отметим, после аннексии Крыма Россией, местные жители все чаще заявляют о неправомерном лишении их земельных участков.
В Севастополе жители города уже не раз собирались на митинги и одиночные акции против "произвола российских чиновников и судей", которые, по словам активистов, нарушают права граждан на частную собственность.
Российские оккупационные власти Севастополя подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению российских чиновников, украинские власти до аннексии Крыма "незаконно" предоставляли людям землю.
В российском законе "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя" предусматривалось сохранение права собственности и признание документов на земельные участки, выданные согласно украинскому законодательству.
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У Хуйла еще бесполезнее
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Если бы Крым оставался в составе Украины
И какой то судья или местная власть начали отбирать землю
То как раз Правый Сектор и АТОвцы,защищали бы мирное население от произвола
Как они это делают в других регионах Украины
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русафобская русафобия с асобым кащунством ! Крисяни це заслужили !
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Ан-нет! Тута он...правда только на гифке, в натуре, наверное где-то под забором валяется
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Понимало ли оно, чему оно радовалось ублюдочное??!!!
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ДВА САПОГА - ПАРА.
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Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках свово письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни. Никаких больше "волеизъявлений" у вас не будет. Выбирать вы больше не будете - ничего и никогда. Ничего и никогда. Даже цвет бордюров в своем родном дворе. Запомните это сразу.
Во-вторых, можете попрощаться со своим телевидением.
До свидания, прямые эфиры, ток-шоу и обсуждения. Здравствуй чернуха, трупаки, дебилы и моче-половые шутки. Только Киселев, только хардкор! Даешь прямые линии с Путиным.
В-третьих, призывная армия. Это вообще отдельная тема. За двадцать три года оккупации вы, конечно, уже забыли, что это такое, когда ваших детей забривают в солдаты. Ну, ничего. Вспомните. А особенно вспомните, когда ваши дети в нашей - сорри, теперь уже вашей - армии начнут умирать от болезней, от которых в мире сто лет уже никто не умирает. От пневмонии, например. После крымского климата служить где-нибудь на Кунашире самое то. Ну и надпись "Кавказ-сила" на выбритых головах тоже хорошо смотрится.
Да, кстати, запишите сразу адресок: http://mright.hro.org/
Это Фонд "Право Матери". Который уже двадцать лет занимается помощью семьям погибших военнослужащих. За прошлый год Фонд помог семьям 2465 погибших военнослужащих. Из них, к слову, двадцать процентов - самоубийтсва, двадцать процентов - доведение до самоубийства, пятнадцать процентов - заболевания и пять процентов - избиения.
В общем - "не плачь, девчо-о-онка!"
И, да, пенсии солдатским матерям-инвалидам по утере кормильца составляют в России сорок долларов. Вы не ослышались. И добиваться её вы будете годами. Добро пожаловать в нашу судебную систему.
Про судебную систему разговор, вообще-то, долгий, поэтому просто напомню: разжигание ненависти, оскорбление чувств верующих, оправдание терроризма, эсктремистские высказывания, клевета - все это уголовные преступления.
Отрицание истории, мешание проходу граждан, несанкционированный сбор в количестве пяти человек, аморальное поведение: все это - и еще очень-очень многое! - преступления административные.
Ну, с нашими казаками вы уже, говорят, познакомились. Красавцы, правда? Ну, ничего, ничего. Это вы еще наших попов не видели.
У нас тут, к слову, как раз федеральная программа по повышению духовности и ковке духовных скреп идет. Под лозунгом "Воткнем церковь на каждую проплешину". Так что, там, где вы думали, у вас будет десткий сад или транспортная развязка - у вас будет церковь. Ну вот прям как у меня сейчас - под окном на пустыре около МКАДА как раз одну закладывают вместо развязки. Здесь пробки каждое утро и развязка тут на фиг не нужна, а нужна именно церковь. Ну, ничего, поймете и это со временем.
И, да - отдельная строчка в квитанции по оплате на храм - это уж как пить дать. Мэрия Электростали, придумавшая эту духовную инновацию, вас научит.
Да, кстати, раз уж про квитанции заговорили. У нас тут еще и реформа ЖКХ идет. Уже лет десять. И только-только вышла на новый круг. Так вот, квитанция за квартиру у вас скоро будет тысяч пять примерно.
Да, а льготы-то! Льготы вам уже монетезировали? Нет? Ну… Прям даже завидую. Сколько вас открытий чудных еще ожидает.
Кстати, учения по теме "разгон толпы недовольных пенсионеров" наша дивизия Дзержинского проводила уже лет пять назад. Думаю, они вашему "Беркуту" опыт передадут с радостью.
Ну, про такие мелочи, как оттяпывание самых лакомых кусков земли под дворцы и коттеджи, передел бизнеса - всего! - сносы и поджоги жилых домов под строительство торговых центров и прочая, и прочая, и прочая, я уж говорить не буду. Про налоговые, санэпидемстанции, пожарных, прокуратуру, следственный комитет, фсбшников, администрацию и пр. и пр. и пр. тоже. Вы же там, говорят, в основном за счет туризма живете, да? Ну, ничего, ничего. У нас это называется "кошмарить бизнес". Ничо. Приспособитесь.
Да, по поводу туризма. Частные гостинички же там у вас, да? На первой линии моря, да? В Крыму? Ну, не беда, не беда.
Подумаешь - не будет у вас больше частных гостиничек на первой линии. Зато какая будет дача Ткачова! Дача Шойгу! Дачи всех сенаторов! Дачи всех депутатов! Дачи всех фсбшников! За ними всего СК и всей прокуратуры! Какие яхты у вас будут там парковаться на частных пирсах! Какими заборами они обнесут теперь ваше море! Все проклятые бандеровцы обзавидуются. А вам и городского пляжа в Севастополе хватит.
Кстати, рекомендуюю также выучить фразу "Вас много, а я одна!" "Почта России", служба единого окна, Сбербанк, Пенсионный фонд, собес - все это теперь ваше. Поздравляю.
А, да. Про Сбербанк. Вам опять же крупно повезло, у нас тут очередной виток и пенсионной реформы. Как эти пенсии начислялись раньше, и так никто не понимал, а теперь вообще уже никто не понимает - будут они хотя бы, или нет.
Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" - это контр-террорестическая операция, и "гексоген". Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, воказлов, аэропортов - вокзалов и аэропортов особенно - автобусных станций, рынков, концертов и вообще. В аэропорт приезжайте теперь часа за три. Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда - никогда! - без документов не выходите.
Ну и про санкции от наших международных друзей, то есть теперь врагов, не забывайте. Вы ж теперь - Россия.
Ну и так, по мелочевке. До кучи:
Митинги в России запрещены.
Сопротивление незаконному аресту и незаконному задержанию запрещено.
Самоопределение наций запрещено. Выход из состава России запрещен. Сепаратизм запрещен.
Усыновление детей иностранцами запрещено.
Пропаганда гомосексуализма запрещена.
Концерты Мадонны и "Океана Эльзы" запрещены.
Несанкционированные плакаты запрещены.
Телеканал "Дождь" запрещен.
Онлайн деньги будут запрещены на днях.
Цены в Москве ровно вдвое выше, чем в Киеве. На все.
И, да. Напоследок. Алкоголь у нас (а теперь и у вас) - с одиннадцати вечера до восьми утра тоже теперь запрещен. Сухой закон, знаете ли.
Вэлкам хом, в общем.
Добро пожаловать.
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п.с. А чё они вообще возмущаются? Это их что ли земля? У большинства из них "их" земля в Сибири, на Волге и т.д., откуда их там еще в Крым свозили.
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Ну с приветом. Вот фото денег
и держитесь там. А мы тут, в УКРАИНЕ, будем жить
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Вывеска на ателье: «Пошив покаянных рубах».
В ожидании замерли приморские города.
Хочешь мира - готовься, сам знаешь к чему и куда.
Хочешь хлеба и зрелищ? купи и телик включи.
Хочешь мира духовного - никого ничему не учи.
Хочешь блага ближнему? - не мешайся, в сторонке стой.
Зачем тебе сложности? Ты - человек простой.
Был простой советский, теперь - хрен знает каков
будешь всегда, ныне и присно и вовеки веков.
Скажи «аминь» и рассыпься галькой у кромки вод.
Длинноногое время войну переходит вброд.
Борис Херсонский 18 марта 2014
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фЄЄрічнА!
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Так вот, рыбку отобрали и куй, немытый, прямо в горлянку запхали.... так что смотрите не подавитесь!
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Ту, так остальные же довольны... Зачем шум поднимать. Сегодня только 18 лишили, завтра 180, потом 18000... потом и выходить уже некому будет
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Cьогодні о 17:46 24 канал
Військовослужбовця, який проходив строкову службу за призовом у військовій частині Феодосії, знайшли мертвим. Про інцидент повідомляє місцеве інформагентство "Кримінформ". Цю інформацію підтвердили у прес-службі так званого Північно-Кавказького округу Нацгвардії Росії. Читайте також: З'явилась інформація, навіщо Путін зібрався до Криму Як зазначає видання, про зникнення військового стало відомо ще вранці 11 серпня. Про це доповіли командуванню військової частини і організували його пошук. Тіло хлопця "з ознаками самогубства" знайшли 16 серпня у лісовому масиві. 16 серпня в лісовому масиві виявлено тіло зниклого військовослужбовця з ознаками самогубства. На місці знайдено передсмертну записку, - повідомили в прес-службі запевнивши, що, за попередніми даними, смерть не пов'язана з питаннями проходження військової служби. Як пише "Громадське", 19-річний військовий Валерій Ковальчук служив у військовій частині в Кизил-Таші, що неподалік від Судака. До анексії Криму Росією там базувався полк Внутрішніх Військ України. У соцмережах опублікували його фото. 19-річного військового знайшли мертвим у Криму
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Забрать все нужно..
Землю, все нажитое в Украине, и выселить Крысчан в сибирь...
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