 Розенблат может на неограниченное время выехать в Германию, - САП

Об этом на заседании Соломенского районного суда Киева сказал прокурор Максим Кравченко, ссылаясь на информацию посольства ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Информация посольства Федеративной Республики Германии свидетельствует о том, что господин Розенблат не является гражданином Германии... и по состоянию на дату подготовки этой информации имел вид на жительство на неограниченное время в данной стране", - сказал прокурор.
По его словам, депутат зарегистрирован в городе Дортмунд (Германия).
По мнению прокуроров, эта информация подтверждает наличие рисков выезда Розенблата за границу и то, что он скрывался от следствия.
Сегодня Соломенский райсуд рассматривает ходатайство прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры продолжить меру пресечения в части срока действия возложенных на Розенблата обязанностей.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
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Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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С хрустальной душой голосуют мужчины.
И женщины с чистыми очень руками.
Мы по телевизору видим все с вами.
Их сотни четыре всего с половиной.
Вершат святодействие над Украиной.
Для счастья народа ломают препоны.
Десятками в день принимают законы.
Работа святая, почетная, вроде,
Но, сотня из них на работу не ходит.
А те, кто приходит - бредут в кулуары.
Две капли воды - как баранов отары.
Бодаются, блеют, дерутся и скачут -
Закон для страны не родится иначе.
Подумайте сами, своей головой -
Затем, чтоб родить, нужен акт половой.
И секс ежедневный мы смотрим упорно.
Нет-нет, не эротику - грубое порно!
От зависти губы кусает Всевышний -
О новых законах от Бога не слышно.
Всего только десять он нам заповетил.
И только за них христианство в ответе.
Вот губы кусает водитель трамвая,
Смешные гроши, иногда, получая.
Без личных водителей и спец буфета,
О новых Законах не зная, при этом.
Водитель трамвая, конечно же прав.
Какой там Закон, если разум поправ,
Сегодня Закон принимается стадом.
А завтра отменят - «такой нам не надо!»
И платит водитель почти пол зарплаты.
Чтоб кнопки давили отцы-депутаты,
Чтоб им бизнес классом куда-то леталось,
Чего ж не летать - обеспечена старость,
Хорошая пенсия, дом на опушке
И выводок целый у самой кормушки.
Все ясно, короче, в законоустройстве.
Да только народ почему-то в расстройстве.
Назло депутатам, Законы все хает.
Упорно, бесстыже их не выполняет.
Ах, так! Ну, поставим народу «на вид»!
И снова Верховная Рада кипит.
И блеют бараны, и щелкают кнопки,
Кривыми становятся ровные тропки.
И снова Закон не спешат выполнять.
Зачем? Беззаконие - есть благодать!
И плачет народ, и рыдают иконы -
Плевать депутатам на наши законы…
Надысь, говорят, перейден рубикон.
Гарант Конституцию ставит на кон.
Да ладно! Пустяк! Ну подумаешь, малость -
Святого в стране ничего не осталось.
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не реформы, а сплошная профанация...
и европа пособник нынешнего преступного режима порошенка...
впускает этих упырей к себе, дает кредиты, денежки их наворованные в своих банках хранят...
толерасты, блин...
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потом пусть куда хочет едет
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Не... ,по пластунски он не сможет,пузо помешает,значит кто то за мзду немалую выпустит,и вот у меня второй вопрос,будем того кто выпустит вешать,или легонько пожурим,лишив премии на месяц?
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Вообще-то виза(вид на жительство -Niederlassung) условно называется "постоянным". Оно действует на время действия паспорта. При выдачи смотрят на срок окончания украинского паспорта и срок визы не может быть дальше, чем срок окончания действительности основного паспорта.
Лишив его гражданства легко можно и лишить вида на жительство, если конечно, он не попросит политического убежища... но тут всплывает подследственность. Начнут разбираться, если преследование не политическое, а уголовное, то вернут "на родину", т.е. в Украину.
Если украинские власти скажут, что " ничего не смогли сделать", то это вранье.
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