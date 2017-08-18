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 Политика Украины
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 Розенблат может на неограниченное время выехать в Германию, - САП

розенблат

Народный депутат Борислав Розенблат имеет вид на жительство на неограниченное время во ФРГ, но не имеет гражданства Германии.

Об этом на заседании Соломенского районного суда Киева сказал прокурор Максим Кравченко, ссылаясь на информацию посольства ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также читайте: Суд продлил меру пресечения нардепу Полякову на два месяца

"Информация посольства Федеративной Республики Германии свидетельствует о том, что господин Розенблат не является гражданином Германии... и по состоянию на дату подготовки этой информации имел вид на жительство на неограниченное время в данной стране", - сказал прокурор.

По его словам, депутат зарегистрирован в городе Дортмунд (Германия).

По мнению прокуроров, эта информация подтверждает наличие рисков выезда Розенблата за границу и то, что он скрывался от следствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розенблат потерял свой загранпаспорт и сдал диппаспорт, - прокурор САП Кравченко

Сегодня Соломенский райсуд рассматривает ходатайство прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры продолжить меру пресечения в части срока действия возложенных на Розенблата обязанностей.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
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Антисемиты, оставьте в покое порошенковского борца с коррупцией Борю Розенблатенко!
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У нас борцы с корупцией имеют хари не менше, чем арбуз Гройси

Уважаемые посетители! Просим Вас принять участие в небольшом опросе (всего 15 вопросов) о роли государственной службе в Украине. Будем очень благодарны за каждый Ваш ответ
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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Законы страны принимаются чинно.
С хрустальной душой голосуют мужчины.
И женщины с чистыми очень руками.
Мы по телевизору видим все с вами.
Их сотни четыре всего с половиной.
Вершат святодействие над Украиной.
Для счастья народа ломают препоны.
Десятками в день принимают законы.
Работа святая, почетная, вроде,
Но, сотня из них на работу не ходит.
А те, кто приходит - бредут в кулуары.
Две капли воды - как баранов отары.
Бодаются, блеют, дерутся и скачут -
Закон для страны не родится иначе.
Подумайте сами, своей головой -
Затем, чтоб родить, нужен акт половой.
И секс ежедневный мы смотрим упорно.
Нет-нет, не эротику - грубое порно!
От зависти губы кусает Всевышний -
О новых законах от Бога не слышно.
Всего только десять он нам заповетил.
И только за них христианство в ответе.
Вот губы кусает водитель трамвая,
Смешные гроши, иногда, получая.
Без личных водителей и спец буфета,
О новых Законах не зная, при этом.
Водитель трамвая, конечно же прав.
Какой там Закон, если разум поправ,
Сегодня Закон принимается стадом.
А завтра отменят - «такой нам не надо!»
И платит водитель почти пол зарплаты.
Чтоб кнопки давили отцы-депутаты,
Чтоб им бизнес классом куда-то леталось,
Чего ж не летать - обеспечена старость,
Хорошая пенсия, дом на опушке
И выводок целый у самой кормушки.
Все ясно, короче, в законоустройстве.
Да только народ почему-то в расстройстве.
Назло депутатам, Законы все хает.
Упорно, бесстыже их не выполняет.
Ах, так! Ну, поставим народу «на вид»!
И снова Верховная Рада кипит.
И блеют бараны, и щелкают кнопки,
Кривыми становятся ровные тропки.
И снова Закон не спешат выполнять.
Зачем? Беззаконие - есть благодать!

И плачет народ, и рыдают иконы -
Плевать депутатам на наши законы…

Надысь, говорят, перейден рубикон.
Гарант Конституцию ставит на кон.
Да ладно! Пустяк! Ну подумаешь, малость -
Святого в стране ничего не осталось.

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К батарее его приковать наручниками, и пусть сидит.
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Так вот с какой целью он потерял свой загран паспорт.
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А сколько сейчас стоит участника АТО оформить ? Дорого ?
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что и требовалось доказать...
не реформы, а сплошная профанация...
и европа пособник нынешнего преступного режима порошенка...
впускает этих упырей к себе, дает кредиты, денежки их наворованные в своих банках хранят...
толерасты, блин...
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нельзя блин такое писать, а то хуйло нападет.
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та я знаю, что все, кто не за пороха и его винницкую барыжную группировку,тот шатун, который раскачивает лодку...
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Руки прочь от соломоновича! Он ни в чем не виноват! Она сама к нему пришла! И денег предложила,гадина! И шо,треба було не брать? Ага,щас...
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а супружница его розенблядь останется в Украине недвижимость продавать перед рывком на запад.
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А потом где нибудь в Гамбурге или Ганновере пересядет на литак Эль Аль и через пару часов на исторической родине окажется.
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стерилизовапть и опустить
потом пусть куда хочет едет
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Кравченко,это ты лохам втирай чепушило,когда даётся вид на жительство,выдаётся так называемый малый паспорт той страны которая даёт вид на жительство,какие ж вы там все твари продажные
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Вид на жительство - замечательно. До ПМЖ всего три года. а по голубой карте и того меньше. Сколько воров плодить будем? Какие залоги, какие браслеты? Только персональный арест и арест всего имущества личного и близких родственников. А убежит - кому он нужен в ЕС "голий та босий,"?
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Хм... виходить Боря може мріє жити в Німеччині і проїдати лише 14% своєї зарплати, не те що морені в голодом Україні - 50%, справжній економіст.
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Стесняюсь спросить,-а как он границу пересечёт,ночью и по пластунски?.
Не... ,по пластунски он не сможет,пузо помешает,значит кто то за мзду немалую выпустит,и вот у меня второй вопрос,будем того кто выпустит вешать,или легонько пожурим,лишив премии на месяц?
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Руки прочь от Розенблата! Держись Розенблатушка, мы с тобой!
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еще бы посмотрите на его израильскую улыбку, ну чем не немецкий бюргер .....
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вретивывсе. он щирый украинский реформатор и законописец, или песец.
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...впрочем как и каждый среднестатистический розенблат...
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Ну и бандитская же морда у этого Розен блата.
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нормальная у него морда лица. и глаза такие честные, ша аж страшно.
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"...вид на жительство на неограниченное время Источник: https://censor.net.ua/n452228.."
Вообще-то виза(вид на жительство -Niederlassung) условно называется "постоянным". Оно действует на время действия паспорта. При выдачи смотрят на срок окончания украинского паспорта и срок визы не может быть дальше, чем срок окончания действительности основного паспорта.
Лишив его гражданства легко можно и лишить вида на жительство, если конечно, он не попросит политического убежища... но тут всплывает подследственность. Начнут разбираться, если преследование не политическое, а уголовное, то вернут "на родину", т.е. в Украину.
Если украинские власти скажут, что " ничего не смогли сделать", то это вранье.
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Вот и разгадка утерянного паспорта - в нем просто проставлена виза с видом на жительство.
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Наши суды изжили себя и не могут совершать правосудия.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенблат может на неограниченное время выехать в Германию, - САП
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