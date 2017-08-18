 "Дезинформация и попытка политических манипуляций", - ГПУ о списке из 40 нардепов, которых хотят лишить неприкосновенности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины на странице в Facebook.
"Информация о существовании так называемого списка народных депутатов, по поводу которых Генеральная прокуратура Украины якобы готовит представление на снятие депутатской неприкосновенности, обнародованная отдельными интернет-СМИ, является дезинформацией и попыткой политических манипуляций", - заявляют в ведомстве.
В ГПУ подчеркнули, что этот список не имеет никакого отношения к деятельности Генпрокуратуры.
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