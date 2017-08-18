EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  203  8
Все про:ВР (22902) ГПУ (8845) неприкосновенность (856)

 "Дезинформация и попытка политических манипуляций", - ГПУ о списке из 40 нардепов, которых хотят лишить неприкосновенности

гпу

В Генеральной прокуратуре Украины опровергли появившуюся в СМИ информацию о подготовке списка из 40 народных депутатов Верховной Рады, с которых хотят снять неприкосновенность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины на странице в Facebook.

"Информация о существовании так называемого списка народных депутатов, по поводу которых Генеральная прокуратура Украины якобы готовит представление на снятие депутатской неприкосновенности, обнародованная отдельными интернет-СМИ, является дезинформацией и попыткой политических манипуляций", - заявляют в ведомстве.

В ГПУ подчеркнули, что этот список не имеет никакого отношения к деятельности Генпрокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 150 нардепов предлагают отменить необходимость согласия Рады на арест парламентариев, - законопроект
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да никто и не сомневался, что у ГПУ кишка тонка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А очко у 40 кандидатов сжалось конкретно..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блин, каста неприкасаемых! Всех депутатов и прочую братию лишить всего чего нет у простых людей. Они всего лишь наши представители
 показать весь комментарий
Ответить
 
ооо це правильно сама перша має бути тимошенко тут тільки чого коштує розповсюдження нею фейків рос попаганди про те що україна поставляла ракети в сев корею 1ми будуєм закону країну і закони одні для всіх обливаєш свою країну рос фейками вон з парламента !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Югік не дасть зняти недоторканність з кнопкодавів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там якщо набереться 22 чесних людини, то дуже добре - усіх інших є за що судити і треба судити - щоб не лізли в ВР, ховатись від правоохоронців. Тому можна не 40, а 400 - тоді може і депнедоторканість знімуть з себе і з президента - щоб не довелось новий Майдан ( на цей раз з шибеницями) робити...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Дезинформация и попытка политических манипуляций", - ГПУ о списке из 40 нардепов, которых хотят лишить неприкосновенности
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти