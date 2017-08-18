 Кабмин одобрил передачу Одесского НПЗ в управление Фонду госимущества

Соответствующее распоряжение Кабинет Министров одобрил на заседании в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер-министр Владимир Гройсман уточнил, что решение принято с условием доработки его в трехдневный срок.
Как сообщалось, 19 июня этого года Суворовский райсуд Одессы принял решение о специальной конфискации целостных имущественных комплексов (ЦИК) Одесского НПЗ и "Энергия и газ Украины", принадлежащих группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко. "В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации ЦИК Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко. Завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров", - прокомментировал решение генпрокурор Юрий Луценко.
В конце июля это решение подтвердил апелляционный суд.
Российская компания "ЛУКОЙЛ" приобрела два пакета акций ОАО "Одесский НПЗ" по 25,95% на некоммерческих конкурсах в 1999 году за 27,27 млн грн, затем увеличила свою долю до 97%.
Проектная мощность предприятия по переработке сырья составляет 2,8 млн тонн в год.
В августе 2005 года Одесский НПЗ был остановлен на реконструкцию и возобновил работу лишь в апреле 2008 года, однако затем вновь был остановлен в октябре 2010 года в связи с экономической ситуацией, сложившейся на рынке нефтепродуктов в Украине, а также с изменением схемы поставок нефти.
В 2013 году Одесский НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ" купила группа "ВЕТЭК" С.Курченко, разыскиваемого украинскими правоохранителями. Позже сообщалось о передаче "ВЕТЭК" предприятия в залог ОАО "Банк ВТБ" (РФ). Нормальная работа предприятия так и не была восстановлена, в настоящее время оно простаивает.
"Энергия и Газ Украина" принадлежит открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ, нежилые здания энергоблока - когенерационная установка для комбинированного производства тепло- и электроэнергии с утилизацией атмосферного остатка висбрекинга, обеспечивающая жизнедеятельность Одесского НПЗ.
Оба общества (99,5766% и 100% соответственно) принадлежат кипрской Empson Ltd (Кипр), через которую ГК "ВЕТЭК" приобрела Одесский НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ".
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