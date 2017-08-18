 Кабмин назначил Серегина членом НАПК

"Был назначен новый член НАПК Серегин", - сказал министр Кабинета министров Украины Александр Саенко журналистам после заседания правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Серегин стал четвертым членом НАПК наряду с председателем агентства Натальей Корчак, ее заместителем Русланом Радецким и Александром Скопичем. Серегин заменил члена НАПК Руслана Рябошапку, который уволился в июне 2017 года
Серегин - 1977 года рождения, адвокат, сооснователь адвокатского объединения "Серегин, Стоянов и партнеры". В 2004 году получил адвокатское удостоверение, а в 2012 году был избран в квалификационно- дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области. Занимает должность доцента кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2007 года представляет интересы общественного объединения "Антирейдерский союз предпринимателей", с 2013 года - общественного объединения "Антикоррупционный предпринимательский фронт".
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