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 Кабмин назначил Серегина членом НАПК

александр серегин

Кабинет министров Украины назначил членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) адвоката Александра Серегина, избранного накануне конкурсной комиссией.

"Был назначен новый член НАПК Серегин", - сказал министр Кабинета министров Украины Александр Саенко журналистам после заседания правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Серегин стал четвертым членом НАПК наряду с председателем агентства Натальей Корчак, ее заместителем Русланом Радецким и Александром Скопичем. Серегин заменил члена НАПК Руслана Рябошапку, который уволился в июне 2017 года

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Серегин - 1977 года рождения, адвокат, сооснователь адвокатского объединения "Серегин, Стоянов и партнеры". В 2004 году получил адвокатское удостоверение, а в 2012 году был избран в квалификационно- дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области. Занимает должность доцента кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2007 года представляет интересы общественного объединения "Антирейдерский союз предпринимателей", с 2013 года - общественного объединения "Антикоррупционный предпринимательский фронт".
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