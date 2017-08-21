 На День Независимости в музее Пирогово состоится патриотический забег. ФОТО

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал организатор забега Игорь Алексеенко.
По его словам, для участия в мероприятии уже зарегистрировались более тысячи участников. В целом организаторы ожидают, что в Забеге в Пирогово примет участие около полутора тысяч людей. К забегу присоединятся призер Олимпийский Игр борец Жан Беленюк, призер Универсиады Назар Коваленко, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, его заместитель Владимир Даневич, телеведущий Анатолий Анатольевич, а также другие публичные люди.
Алексеенко рассказал, что беговые маршруты хорошо продуманы. Для взрослых планируются трассы на 4 и 8 км, для детей - на 100 м и 500м. Музей в Пирогово начнет свою работу с 9:00, а забег начнется уже спустя час.
"Мы стартуем с центральной ярмарочной площади, где находится сцена. Трасса проложена через уголки, представляющие все регионы Украины. Дорога частично асфальтовая, частично каменная. Там перепады высоты порядка 60 метров. То есть, трасса не сложная и практически вся находится в тени. Это пожалуй будет самый живописный забег", - отметил он.
По словам организаторов, их цель способствовать приобщению к этническим традициям и пропагандировать здоровый образ жизни. Всех участников призывают прийти в национальной одежде, однако, для тех, кто не имеет вышиванки, предусмотрены беговые футболки с вышитым орнаментом.
Победители на разных дистанциях получат призы. Кроме того, всем финиширующим взрослым на память подарят серебряные украшения-обереги уникального дизайна.
Бесплатный трансфер от метро Теремки до Пирогово и обратно организаторы также предусмотрели.
Зарегистрироваться на забег и узнать более подробную информацию можно по ссылке. Регистрация платная, закрывается 22 августа.
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