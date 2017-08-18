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 Политика Украины
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 Следствие по делу Сущенко может закончиться в сентябре, - Фейгин

сущенко

Следственные действия по делу незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко могут закончиться в сентябре, если его не начнут намеренно "тормозить".

Такое мнение адвокат журналиста Марк Фейгин высказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Если дело Сущенко не начнут тормозить, то могу дать предварительный прогноз, что в сентябре выйдем на завершение следственных действий", - сказал он.

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Фейгин также отдельно отметил как положительный факт то, что "на международном уровне есть политическая динамика в обсуждении вопроса о возможном обмене Сущенко".
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Хто знає Сущенка? Знаю ющенку - говно громадянин. Піарять Сущенка, за що - невідомо. Тому що сидить? Це досягнення чи перемога?
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Я думаю что готовят очередного ФСБ-ка (типа Савченко) для внедрения в Украину...
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маланец-фсб-к Фейгин уже запел про "обменять"...
Почему то явных патриотов не спешат выменивать ни "наши", ни паРашники...
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ааа, Путін такий дурний, що агентів в Україну генерує виключно в своїх СІЗО.
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А на кого менять собрались??? Можете Гадю забрать назад.

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Ссылка на опрос:
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Про яке слідство може йти мова,там вже давно вирок судді на флешці принесли, тільки фейгін один не в курсі справи.Він думає,що у кацапії існує правосуддя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледствие по делу Сущенко может закончиться в сентябре, - Фейгин
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