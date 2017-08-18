 Следствие по делу Сущенко может закончиться в сентябре, - Фейгин

Такое мнение адвокат журналиста Марк Фейгин высказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Если дело Сущенко не начнут тормозить, то могу дать предварительный прогноз, что в сентябре выйдем на завершение следственных действий", - сказал он.
Фейгин также отдельно отметил как положительный факт то, что "на международном уровне есть политическая динамика в обсуждении вопроса о возможном обмене Сущенко".
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Почему то явных патриотов не спешат выменивать ни "наши", ни паРашники...
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