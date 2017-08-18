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Все про:Одесса (5843) СИЗО (980) убийство (5133)

 Снят с должности начальник СИЗО в Одессе, где заключенный расчленил сотрудницу изолятора

сизо

Начальника следственного изолятора Одессы, в котором осужденный убил и расчленил женщину – инспектора, сняли с должности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

"Сейчас проводится служебное расследование. По его результатам виновные понесут уголовную и дисциплинарную ответственность", - подчеркнул Маслак.

Ранее сообщалось, что заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.

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8 трупов за три месяца !!! Это надо было сделать после первого же трупа
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Міністр юстиції Рафік Паша Петренко - саувершенно ніучом неувіноват!
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его нужно с єтим чикатилой на пару дней закріть..и кто кого - все польза
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а чем он ее расчленил ? членом ? или в сизо выдают мясницкие ножи и электролобзики ? что за хрень ? заточкой труп не разделаеш ведь...
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элементарная логика и знание анатомии. заточкой сделанной из алюминиевой ложки - можно заколоть принципе, но резать сухожилия, дробить/отделять суставы и хрящи - ей впринципе невозможно, даже при наличии долгого периода времени и спокойной обстановки. элементарно ватсон.
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Мой опыт работы на мясокомбинате,подсказывает,что у вас буйная фантазия и как раз пробел в анатомии,так что мыслитель вы средний
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хотите сказать что можно разделать человека вот такой вещью ? кем нужно быть ? профи хирургом или профи мясником ? :

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Эта тема отвратительная и её лучше не продолжать
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ну так вы сказали что с моими мыслительными процессами непорядок, я вам показал предмет разговора - типичное тюремное оружие. если видеть этот предмет, не нужно быть мясником или хирургом, что бы понять что расчленить им кого либо скорее всего невозможно.
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Овец разрезают маленькими ножами,если резать по суставу
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ну, я не буду спорить, я далек от подобных тем, я просто высказал свое мнение.
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Я думаю вполне возможно,вопрос в том,что я видел,как люди теряли сознание от одного вида этого процесса,тот псих явно невменяемый
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этот многолетний опыт, обретенный в процесе многочасовых просмотров фильмов "Пила")))
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такий хороший чоловік, годиться кумом Гаранту.
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Походу в том СИЗО заключеные по вечерам еще и на прогулку выходили... Жесть.. жалко женщину только...

Уважаемые посетители! Просим Вас принять участие в небольшом опросе (всего 15 вопросов) о роли государственной службе в Украине. Бедем очень благодарны за каждый Ваш ответ
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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предвкушаю что теперь с этим ублюдочным уркой менты сделают
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прицепят электронный браслет и отпустят ? как обычно бывает в нашей стране ?
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не пишите бред)или может вы вчера родились -менты за своего сгноят
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это не менты, это вертухаи, которые торгуют наркотиками, алкоголем, сигаретами, планшетами, мобильными телефонами, судя из этой новости - масницкими топориками, электролобзиками и болгарскими циркулярными пилами. совершенно безпринципные и продажные люди. не путайте теплое с круглым.
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И правильно сделают,этому животному не место среди людей
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ergiy Sternenko с Сергій Стерненко.
34 мин. ·

Про вбивство співробітниці Одеського СІЗО. Дуже неприємний пост.
Те, що сталось вчора ввечорі - наслідки вибудованої всередині установи системи. Я декілька разів писав про цю проблему на ряді прикладів, зокрема, розповідаючи про дії Едіка Панченка, що нині там перебуває. То він, сидячи в установі, додає в друзі потерпілу, котру сам же викинув з вікна. То підписується на мене у ФБ. Потім у нього забирають алкоголь, він б'є співробітників того ж СІЗО. Пізніше - ще відібрали 3 телефона та блютус-гарнітуру.
А по останній ситуації, коли Панченко знову проявив активність у ФБ, я знов про це написав - обшук в камері йому провели "для виду", смартфон з виходом в інтернет у нього залишився, і Панченко просто в тупу почав писати коментарі про цю ситуацію під тим же постом.
І зараз у Едіка є всі ті ж "блага" та все що той забажає і купить.

Адміністрація СІЗО сприяє йому і сотням подібних злочинців не з гуманістичних міркувань. А задля отримання фінансової вигоди. Там налаштовані цілі схеми по торгівлі наркотиками, алкоголем, засобами зв'язку і т. д.
Всі про це знають.
По факту за гроші чи іншу вигоду можна там жити ну майже як в непоганому готелі. З тією відмінністю, що з такого "готелю" так просто не вийти.
Те, що особа, раніше судима за зґвалтування і вбивство де-факти вільно там розгулювала та вбила і розрізала на шматки жінку - наслідки цих схем. Наслідки бажання адміністрації підзаробити бабла. Наслідки невтручання і бездії (або часткового закривання очей) на такі речі з боку прокуратури.
Жадібність і корупція призвела до трагедії.
Це лише те, про що сказали в ЗМІ.
А скільки таких історій просто не стають відомими на загал?

Комментарии: 4

Перепосты: 6


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Впевнений, що лише цим для нього це не закінчиться. Бо випадок взагалі за межею уяви.
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Цю систему в пенітенціарній службі міністерства юстиції побудував Усама бен Саакашвілі!
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Десятиліття анархії її побудували. Занось частку на гору- і роби що хочеш.
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Те, кто не может не убивать должны идти вместе с извращенцами в парадах равенства.
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Чего то нам явно недоговаривают. Я понимаю если бы просто убил, тут времени много не нужно. Но убить, потом расчленять (даже если там всем выдают электроножи), потом таскать частями на мусорку... Это ж сколько времени нужно? Не удивлюсь, если выяснится, что на мусорку он расчлененку возил на своем личном мерседесе...
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Дета был текст с подробностями. На подсобном хозяйстве, на котором свинок для начальства СИЗО растили (которого там категорически не должно было быть), дело произошло.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСнят с должности начальник СИЗО в Одессе, где заключенный расчленил сотрудницу изолятора
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