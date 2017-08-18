 Руководителя Одесского СИЗО, где заключенный расчленил сотрудницу изолятора, сняли с должности

Об этом Цензор.НЕТ сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.
"Сейчас проводится служебное расследование. По его результатам виновные понесут уголовную и дисциплинарную ответственность", - подчеркнул Маслак.
Ранее сообщалось, что заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.
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34 мин. ·
Про вбивство співробітниці Одеського СІЗО. Дуже неприємний пост.
Те, що сталось вчора ввечорі - наслідки вибудованої всередині установи системи. Я декілька разів писав про цю проблему на ряді прикладів, зокрема, розповідаючи про дії Едіка Панченка, що нині там перебуває. То він, сидячи в установі, додає в друзі потерпілу, котру сам же викинув з вікна. То підписується на мене у ФБ. Потім у нього забирають алкоголь, він б'є співробітників того ж СІЗО. Пізніше - ще відібрали 3 телефона та блютус-гарнітуру.
А по останній ситуації, коли Панченко знову проявив активність у ФБ, я знов про це написав - обшук в камері йому провели "для виду", смартфон з виходом в інтернет у нього залишився, і Панченко просто в тупу почав писати коментарі про цю ситуацію під тим же постом.
І зараз у Едіка є всі ті ж "блага" та все що той забажає і купить.
Адміністрація СІЗО сприяє йому і сотням подібних злочинців не з гуманістичних міркувань. А задля отримання фінансової вигоди. Там налаштовані цілі схеми по торгівлі наркотиками, алкоголем, засобами зв'язку і т. д.
Всі про це знають.
По факту за гроші чи іншу вигоду можна там жити ну майже як в непоганому готелі. З тією відмінністю, що з такого "готелю" так просто не вийти.
Те, що особа, раніше судима за зґвалтування і вбивство де-факти вільно там розгулювала та вбила і розрізала на шматки жінку - наслідки цих схем. Наслідки бажання адміністрації підзаробити бабла. Наслідки невтручання і бездії (або часткового закривання очей) на такі речі з боку прокуратури.
Жадібність і корупція призвела до трагедії.
Це лише те, про що сказали в ЗМІ.
А скільки таких історій просто не стають відомими на загал?
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