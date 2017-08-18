EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины, Экономика
  1895  26
Все про:Кабмин (10484) субсидия (338) Рева (242)

 Кабмин усовершенствовал программу жилищных субсидий, - Рева

рева

Кабинет Министров Украины адаптировал социальное положение граждан к дате назначения субсидии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, в Кабинет Министров поступали обращения граждан относительно того, что при начислении субсидий учитываются прошлогодние доходы.

"Это объективно. Поскольку гражданин, например, весь прошлый год работал и получал высокую заработную плату. В этом году по тем или иным причинам уволился с работы и нуждается в помощи в оплате коммуналки по объективным причинам. Социально несправедливо считать его прошлогодние доходы, когда он мог самостоятельно оплачивать счета за тепло, электроэнергию и воду. Поэтому правительство пошло навстречу таким людям, адаптируя их социальное положение до даты назначения субсидии", - пояснил Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жилищные субсидии получают более 5,4 млн семей, - Рева

Также в сообщении отмечается, что в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, поскольку фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за I квартал этого года. Кабмин этот аспект также учел.

"На новый отопительный сезон - с 1 октября 2017 - при расчете размера субсидии будут учтены доходы за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период - с 1 мая 2018 - по III и IV квартал 2017 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что правительство приблизило социальные нормативы газа на приготовление пищи и подогрев воды до фактического потребления этих услуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средства на субсидии в бюджете есть, - Гройсман

"Уровень оснащенности индивидуальными счетчиками газа является пока низким. А там, где он есть, статистика говорит, что социальные нормативы завышены - семья столько не потребляет. Так почему должна платить по нормативам? Правительство проанализировало ситуацию и приблизило социальные нормативы газа для приготовления пищи и подогрева воды до фактического потребления услуги ", - заявил Рева.

Напомним, с 1 октября 2017 будут действовать такие социальные нормативы на газ:

на газовую плиту (приготовление пищи) - 3,3 куб. м на человека;

на газовую плиту (приготовление пищи и подогрев воды) - 5,4 куб. м на человека;

на газовую плиту и водонагреватель - 10,5 куб. м на человека.

Кроме того, по таким нормам будут формироваться счета для тех семей, у которых нет счетчиков на газ, и которые не являются субсидиантамы, отмечает пресс-служба Кабмина.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как, еще усовершенствовал!... Надеюсь украинцы не будут переедать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ща найдут еще одного чиновника-эХКспэрта, который розкажет о том, что украинцы много платят за комуналку ибо много греются зимой, да и шмотки дорогие покупают.


Уважаемые посетители! Просим Вас принять участие в небольшом опросе (всего 15 вопросов) о роли государственной службе в Украине. Бедем очень благодарны за каждый Ваш ответ
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Товарищ Рева! Почему Кабмин решил, что оплата за лифт зависит от площади квартиры, а не от числа людей , пользующихся этим лифтом ( зам мера Днепра Михаил Лысенко сказал об этом по 34 каналу) ? Мало что повысили цену в три раза, так еще и за балкон с лоджией берут. Абсурд ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что нет механизма подсчёта реально живущих в квартире
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сьогодні на Цезорі ну прямо парад-алле! (урочистий вихід на сцену цирку всіх артистів).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
его же обьяснение можно и наоборот проинтерпритировать.
или значение имеет только его мнение, ибо оно есть единственно правильное?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кабмин усовершенствовал программу жилищных субсидий. Тому, кто мало ест, тому меньше субсидию, тому кто много ест, вообще без субсидии....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рева уже подсчитал,кто сколько прожирает.Только пусть считает по своему бурдюку-такое тэлэво выкохать-это дорого стоит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если считать по прошлому году ,то субсидии получат те ,что получали ее в прошлом году ,а если по дате назначения субсидии ,то считать будут уже с учетом повышенных (3200гр.) зарплат ,вот а теперь большая часть уже утрется ,потому и вводят новинку )))станут они о народе думать ,держите карман шире)))И надо же ,какую отмазку нашли(пошли навстречу людям))) ой е пе ре се те.Задолбали они со свои покращенням.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ціни на продукти ростуть, тому їсти люди стануть менше. Абсурдно те, що ціни ростуть, а ціна долара у гривні зменшується. Тобто, прибутки олігархів зростають в доляровому еквіваленті у двічі. А яка з того користь пересічному громадянину? Ніякої. Як зросли ціни - у стільки ж зросла гривня. Так виходить, що українська девальвація не приводить до зростання купівельної спроможності купи бідняків, які складають українське суспільство, а лише до зростання прибутку купки олігархів, які заправляють продуктовим ринком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нас будут усовершенствовать! Урезать субсидии и желудки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В желудки введуть по гандонові ,щоб його зменшити ,а жерти вже самі перестанемо (від їхнього усовершенствовання) щеб у сраку, та по чіпкові ,то і какать би не хотілось ,ото б зажили)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А мы все живем на старом "проїдальницькому" бюджете, когда другие страны борятся с таким через поднятие экономики и общего состояния граждан.

Уважаемые посетители! Просим Вас принять участие в небольшом опросе (всего 15 вопросов) о роли государственной службе в Украине. Бедем очень благодарны за каждый Ваш ответ
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Да что вы говорите? У вас вилочки не найдется, лапшу с ушей снимать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
банда решенко+гнойцман очень скоро будет повешена. Сбежать не успеют, 3,14дарасы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Павло Розенкооколо 4 месяцев назадСьогодні на засіданні Уряду буде зроблено перший крок по "монетизації субсидій".Буде монетизована частково "економія" наданих людям субсидій.Ті домогосподарства, які протягом опальвального сезону зекономили газ та електроенергію отримають до 700 гривень живих коштів "премії" за свою заощадливість.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Представляете, к какому социальному взрыву нас готовят эти лоббисты олигархов. Ведь когда-то все эти субсидии прекратятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рева , кушай хоть иногда , а то ведь на голодный желудок редко приходят в голову умные мысли...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин усовершенствовал программу жилищных субсидий, - Рева
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти