 Кабмин усовершенствовал программу жилищных субсидий, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, в Кабинет Министров поступали обращения граждан относительно того, что при начислении субсидий учитываются прошлогодние доходы.
"Это объективно. Поскольку гражданин, например, весь прошлый год работал и получал высокую заработную плату. В этом году по тем или иным причинам уволился с работы и нуждается в помощи в оплате коммуналки по объективным причинам. Социально несправедливо считать его прошлогодние доходы, когда он мог самостоятельно оплачивать счета за тепло, электроэнергию и воду. Поэтому правительство пошло навстречу таким людям, адаптируя их социальное положение до даты назначения субсидии", - пояснил Рева.
Также в сообщении отмечается, что в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, поскольку фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за I квартал этого года. Кабмин этот аспект также учел.
"На новый отопительный сезон - с 1 октября 2017 - при расчете размера субсидии будут учтены доходы за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период - с 1 мая 2018 - по III и IV квартал 2017 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что правительство приблизило социальные нормативы газа на приготовление пищи и подогрев воды до фактического потребления этих услуг.
"Уровень оснащенности индивидуальными счетчиками газа является пока низким. А там, где он есть, статистика говорит, что социальные нормативы завышены - семья столько не потребляет. Так почему должна платить по нормативам? Правительство проанализировало ситуацию и приблизило социальные нормативы газа для приготовления пищи и подогрева воды до фактического потребления услуги ", - заявил Рева.
Напомним, с 1 октября 2017 будут действовать такие социальные нормативы на газ:
на газовую плиту (приготовление пищи) - 3,3 куб. м на человека;
на газовую плиту (приготовление пищи и подогрев воды) - 5,4 куб. м на человека;
на газовую плиту и водонагреватель - 10,5 куб. м на человека.
Кроме того, по таким нормам будут формироваться счета для тех семей, у которых нет счетчиков на газ, и которые не являются субсидиантамы, отмечает пресс-служба Кабмина.
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Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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