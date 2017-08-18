 Путин и Медведев прибыли в оккупированный Крым

Вместе с ним на оккупированный полуостров прибыл глава российского правительства Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Кроме того, в рамках рабочей поездки Путин ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период" в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический", а также проведет встречу с представителями научных и общественных кругов захваченного российскими оккупантами Севастополя.
В этот же день на территории мемориального комплекса "35 береговая батарея" Путин вместе с участниками байк-шоу "Русский реактор" из движения "Ночные волки" (известных своей поддержкой президента РФ Владимира Путина. - Ред.) возложит цветы к мемориалу защитникам батареи.
Вечером в пятницу, как ожидается, Путин посетит музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе".
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"Денег нет, но вы держитесь - 2"
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вакантное место в усах Михалкова. На следующий день расстроенная блоха
заходит в отдел кадров и заявляет:
- Все, не могу больше, Михалков курит, а у меня астма, я задыхаюсь...
Поступает новое предложение работы на лобке у Владимира Владимировича Через день
грустная блоха на пороге отдела кадров:
- Не могу работать!
- В чем дело?
- Засыпаю на лобке Владимира Владимировича, а просыпаюсь в усах Михалкова, Михалков курит, а у меня астма, я задыхаюсь...
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Две покрышки на урода - и в Дніпровські хвилі !
Без молитв - не отпевают в церкви извращенцев,
Сколько он домов взорвал? И убил чеченцев?
Кол осиновый, поглубже - за грехи награда,
Чтоб не вылез, чёрт позорный, из застенков ада...
Как умрёт - обязан каждый кинуть в гроб гранаты,
Чтоб, как труп порвало в клочья, слышали Карпаты!
Чтоб таких "друзей" паскудных к нам не засылали,
И Россия с Украиной чтоб не воевали....
Как умрёт - так мы покажем фейерверк Европе,
Фейерверком будет Путин - с динамитом в ж…пе...
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там усьО гАтова!
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Приехала основная группа отдыхающих!
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Да рухнет тот самолет, который их туда привинтил
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https://www.youtube.com/watch?v=mrSADbdv5P0&feature=youtu.be
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