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 Политика Украины
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 Путин и Медведев прибыли в оккупированный Крым

путин

Президент РФ Владимир Путин в пятницу приехал в севастопольскую общеобразовательную школу, начав таким образом рабочую поездку в оккупированный Россией Крым.

Вместе с ним на оккупированный полуостров прибыл глава российского правительства Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Смотрите также: "Вы там держитесь. Денег все равно у вас нет", - одесситы обратились к крымчанам с переполненного городского пляжа. ВИДЕО

Кроме того, в рамках рабочей поездки Путин ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период" в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический", а также проведет встречу с представителями научных и общественных кругов захваченного российскими оккупантами Севастополя.

В этот же день на территории мемориального комплекса "35 береговая батарея" Путин вместе с участниками байк-шоу "Русский реактор" из движения "Ночные волки" (известных своей поддержкой президента РФ Владимира Путина. - Ред.) возложит цветы к мемориалу защитникам батареи.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Загруженность - процентов 20. Дороги убиты. Кругом заборы. Но войск "Правого сектора" нет", - житель оккупированного Крыма показал ялтинский пляж. ВИДЕО

Вечером в пятницу, как ожидается, Путин посетит музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе".
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И путен такой молодой и юный димон впереди!

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Хуйло и на ощупь найдет свой обьект педофелических фантазий, А назад по дороге еще и в Артек заедет.

Уважаемые посетители! Просим Вас принять участие в небольшом опросе (всего 15 вопросов) о роли государственной службе в Украине. Будем очень благодарны за каждый Ваш ответ
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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Коллекционной Массандре приготовиться!!!
"Денег нет, но вы держитесь - 2"
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В Миротворец этих тварей внесли? А то путин и Медведев... Гитлер и Геббельс. На х.. нам эти твари?
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Какой прекрасный анус у нашего путена!

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Блоха приходит в отдел кадров устраиваться на работу. Ей предлагают
вакантное место в усах Михалкова. На следующий день расстроенная блоха
заходит в отдел кадров и заявляет:
- Все, не могу больше, Михалков курит, а у меня астма, я задыхаюсь...
Поступает новое предложение работы на лобке у Владимира Владимировича Через день
грустная блоха на пороге отдела кадров:
- Не могу работать!
- В чем дело?
- Засыпаю на лобке Владимира Владимировича, а просыпаюсь в усах Михалкова, Михалков курит, а у меня астма, я задыхаюсь...
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а если б твой папка презервативами пользовался, то мы бы не читали твои высеры...
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Как умрёт - не хороните Путина в могиле,
Две покрышки на урода - и в Дніпровські хвилі !
Без молитв - не отпевают в церкви извращенцев,
Сколько он домов взорвал? И убил чеченцев?
Кол осиновый, поглубже - за грехи награда,
Чтоб не вылез, чёрт позорный, из застенков ада...
Как умрёт - обязан каждый кинуть в гроб гранаты,
Чтоб, как труп порвало в клочья, слышали Карпаты!
Чтоб таких "друзей" паскудных к нам не засылали,
И Россия с Украиной чтоб не воевали....
Как умрёт - так мы покажем фейерверк Европе,
Фейерверком будет Путин - с динамитом в ж…пе...
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Беда в том что там таких путиных много и безхребетным рабам нужен царь, и если путин уйдет то ничего не поменяется, нужен только распад параши
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совершенно точно! Путин не в Кремле. Путин в головах.
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А что подготовило МИД Украины на этот счет ?
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шоб вы там, суки, "черноморской королевской креветкой" (тм) траванулись..
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После приезда этих двоих камнепад на крымски головы только увеличится.
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Плешивый и его Коротыш приехали со своей водой и генератором?
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Ура! Отпускной сезон наконец у Крыма удался!
Приехала основная группа отдыхающих!
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Теперь все ясно с какой целью были задержания ..фейковых диверсантов.. в Крыму что бы показать ..царю батюшке.. как беспокояться о нем его халуи
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амфоры заготовили? коллекционный херес столетней выдержки по три рубля списали? не забудьте камней с неба подкинуть. И про город руцького позора и бесславия вспомнить
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Беда в том что там таких путиных много и безхребетным рабам нужен царь, и если путин уйдет то ничего не поменяется, нужен только распад параши
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Такие фртки Цензор подбирает-путен настоящий потерпевший опущенец!Так и хочеться падлу пристрелить-шоб не мучался...
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два старых гопника.
Да рухнет тот самолет, который их туда привинтил
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А тем временем папарацци лоха на лайбе словили:

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не, пока только собачек дриссерованных прислали, а турысты патом будут
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Казлы в Севасе: х@йло-медвед теперь, чтоб трусы не просвечивали, черную шведку носит :

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где они таких карликовых крысьчан находят чтобы с хуйленком и менделем фотаться? неужели с собой цирк лилипутов возят?
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Погода в Крыму сегодня в Алуште... когда рузьке чмо туты приехало...
https://www.youtube.com/watch?v=mrSADbdv5P0&feature=youtu.be
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин и Медведев прибыли в оккупированный Крым
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