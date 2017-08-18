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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1927) Кучеренко (35) расследование (2295) энергетика (993) НКРЭКУ (212)

 Вслед за "Роттердам+" НАБУ должно взяться за газовую формулу "Дюссельдорф+", - экс-министр

кучеренко

Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства, советник Юлии Тимошенко по энергетическим вопросам Алексей Кучеренко прокомментировал обыски детективов НАБУ в помещениях НКРЭКУ.

"Это ожидаемый шаг НАБУ. Еще в мае генпрокурор Луценко заявил, что схема Роттердам имеет все признаки коррупционности. После этого НАБУ пыталось получить там документы", - заявил А.Кучеренко, пишут Украинские новости.

По мнению экс-министра, следующим шагом НАБУ должно стать расследование газовой формулы "Дюссельдорф+".

"Следующим шагом надо делать такую же выемку у господина Гройсмана, который определил немецкий хаб+. Безосновательно, вопреки законам вопреки логике, вопреки всему. …Вовк четко определил, что немецкий хаб "Дюссельдорф+" ничем не отличается от "Роттердам+". Тут я его полностью поддерживаю", - подчеркнул он.

Алексей Кучеренко полагает, что к лоббированию привязки цены украинского газа к немецкому хабу имеет отношение НАК "Нафтогаз".

"Безусловно. Это мощная организация, самая мощная по лоббированию. У нее есть скрытый бюджет. Она имеет огромное количество псевдоэкспертов, блогеров, СМИ. Она как атомный авианосец. Я абсолютно убежден, что она в тот или иной способ лоббировала свои тарифы, свои цены на газ", - убежден советник Ю.Тимошенко.

27 апреля 2016 года КМУ приняло постановление №315, которым уровняла цены на газ для промышленности и населения. Этим же решением определена формула цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.

3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт.

Как сообщалось, вчера 17 августа сотрудники НАБУ провели обыски в здании Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по делу, связанному с утверждением формулы Роттердам+.
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Тарифы должны расти до экономически обоснованного, европейского уровня.
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в отличии от зарплат , с ними можно подождать
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А чого там чекати - і так наші люди "жеруть більше за німців .." (с)
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чекаємо ціни на українські продукти за формулою "Мюнхен +"
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должны дорасти и перерасти... нам не обязательно до европейского... и не обязательно дорасти... привести хотя бы просто к экономически обоснованному (если не считать таковым - "ну просто я хочу")...
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тоесть все должно описываться формулой винница +++ ?
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Этим же решением определена формула цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.Источник: https://censor.net.ua/n452218 - формула газу , який йде через територію України ?!
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За одну подержались... пора взяться за другую...
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взяться надо не за формулу, а яйца власти....
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Ті яйця надійно сховані в Женеві і Лондоні ... ))
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повністю підтримую + набу має розслідувати підписання контракту юлі тимошенко з пітіним який призвів до краху української економіки !!!!!!!! люди повині знати правду
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Контракт досі діє, перестали діяти лише "харківські угоди" Януковича і знижка за здачу Крима. Що ж це за "злочинний контракт", який можуть, але не хочуть відміняти усі без винятку (!!) керманичи України? Може його "злочинність" це фікція?
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фікція в тому що контракт це злочин проти країни і саме порошенко його розірвав як ви цікавелись тоб знали що україні був виставлений рахунок по тому контракту за газ якого ми небрали а сама порошенко домігся в суді розриву цеї ганебної сдєлки саме порошенко некупує газ в україні вже 600 днів саме порошенко вигнав оніщенка кадирова компанйона юлі по газовим договорнякам ! саме порошенко подав на росію в судщоб та повернула гроші за переплату по тому онтракту !!!!!!!! чи я нетак розумію ? що україначерез суд домагаєця від росії компенсації за кабальний контракт ?
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Ты шо из породы попугаев, повторяешь три выученных еще при Овоще слова - жюлькаворофка, газовыйконтракт, онафсеукрала?
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юля невор вона свята це все бариги розірвали дуже прибитковий контрак з путіним
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Щас барыги покупают газ по той же цене, шо и покупала жюлькиворофка, а народ платит в 6 раз больше
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для порохоботов это не аргумент...
для них леденец порошенковский самый главный аргумент...
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а вам юля несказала що це злочині реформи ?????? путін казав що реформи в україні це геноцид ! шарій це підтвердив ! от так і живем вже 25 років
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а рева тебе не говорил, что ты слишком много жрешь?
а от шоколада тебя вообще штырит!
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А ты его читал, то требование, или у тебя в методичке так написано?
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Как по мне то нужно рубить бурьяны под корень а не бороться с разлетающимися семенами.
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не согласен. просто пейсато мыролюбный бурьян нужно выжигать на корню.
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кто такая женщина с косой? наверное гр. гриян, которая в 14 году украинские танки на крысме останавливала и в тоже время любимои - вонапрацюе?
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Мене більше хвилює, чого ціна власних енергоносіїв в Україні для населення, перетворилась в середню по країні включаючи великі промислові комплекси?!
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Румын тоже интересует, почему добываемый в Румынии газ стоит для населения 368 долларов.
https://censor.net.ua/photo_news/395305/tsena_gaza_dlya_naseleniya_v_ukraine_odna_iz_samyh_nizkih_v_evrope_minsotspolitiki_infografika

А уж остальные газодобывающие страны как это интересует
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Скільки ж там у них,козлів,ще плюсів різних приховано! Все ніяк не нажруться!
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это вы о чем?
вот рева считает, что это мы слишком много жрем...
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Мне не нравится ни Роттердам+ ни Дюссельдорф+. Но они имеют существенное отличие. В первом случае весь профит от разницы между стоимостью угля в Роттердаме и Донбассе получает ДТЕК. Во втором разница, полученная за счет огромного акциза, через бюджет идет на субсидии неимущим. Такое количество неимущих, как у нас, очень плохо. Но в первом случае платят все, а во втором более менее состоятельные.
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та цеж маніпуляції це піплу нескажут ! головне придумати гасло ротердам дюсєльдорф ліпецька фабрика в суть ніхто небуде влазити
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а какая во всем этом суть?
куда там влезать?
суть одна - побольше хапнуть, а там хоть потоп!
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Понимаешь Витя, разница, полученная за счет огромной цены, на газ, не идет на субсидии неимущим, а идет в карман поставщикам газа. Загляни в свою платежку, ты ведь платишь частному облгазу(горгазу), а не на счет госказначества. А после этого будешь тут херню нести.
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18.08.17 16:35 Вслед за "Роттердам+" НАБУ должно взяться за газовую формулу "Дюссельдорф+", - экс-министр. --- + Рошен и компания+ Панама + рюкзаки Аваков энд компиния и тд.....
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Я не знаю чим зараз керується НКРЕКП, але ціна газ зросла з 6,89 грн. до 6,95 грн. Ніби й копійки, але в загальному з кожного куба на бігає.
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не ну все правильно сказал
только когда это тело было не экс- и хрюкало возле кормушки. то на вопрос почему не отменяют НДС оно завизжало "вы что это же наш хлеб!!"Вслед за "Роттердам+" НАБУ должно взяться за газовую формулу "Дюссельдорф+", - экс-министр - Цензор.НЕТ 1377
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меніб хотілось щоб цей добродій розказав нам про аферу століття юля володимирівни по бородьбі з атепічною пневмонією коли вона по телеканаллам довела населення до істерики і почала завозити рятівний таміфлю !!!!!!!!!!!1 ооооо тоді капусті підняли круту
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пусть супрун поршенковская расскажет, как Украина по уровнь вакцинации в одном ряду с Сомали оказалась?
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супрун тольки приступила а рівень ваценації падає з примєрства юлі володимирівни ! щоб писати такі дурниці треба хочеб розуміти про що ви пишете
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доречі грузинський реформатор повністю провалив всю робото навідь непровів тендера по закупівлі вакцик !!!!!!!! цікавтесь бо з такими реформаторами які роблять реформи кричучи на політ шоу нас заведуть в могилу
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После окончания президентства Пецы Свинорыла, над ним начнут сгущаться тучи.
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ыы в след.
только обыски провели, а тут уже новое дело.
значит со старым уже все решено?
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Державні акції "Київенерго" та "Західенерго" викупила компанія СКМ, яка належить олігарху Рінату Ахметову. Зокрема, у липні на аукціони виставили державні акції восьми компаній. Головним акціонером у більшості з них вже був Рінат Ахметов.На початку цього тижня, 16 серпня, він вже викупив державні акції "Донецькобленерго". Джерело: 24 Канал

рехформатори з прихватизаторами (
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НКРЭКУ це та контора,де начальник менеджер з Рошена,работавший в Рашке,та под крылом Гонтаревой?
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Ну,киздеть-не мешки ворочать!А что же полезного для ЖКХ ты сделал,будучи при должностях? Престарелый эгоцентричный пиздобол!
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КАК ЧТО ?
к роттендам+ придумал дюссельдорф+..
креативный товарищ!
какой еще плюс винницкая банда придумает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВслед за "Роттердам+" НАБУ должно взяться за газовую формулу "Дюссельдорф+", - экс-министр
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