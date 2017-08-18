 Вслед за "Роттердам+" НАБУ должно взяться за газовую формулу "Дюссельдорф+", - экс-министр

"Это ожидаемый шаг НАБУ. Еще в мае генпрокурор Луценко заявил, что схема Роттердам имеет все признаки коррупционности. После этого НАБУ пыталось получить там документы", - заявил А.Кучеренко, пишут Украинские новости.
По мнению экс-министра, следующим шагом НАБУ должно стать расследование газовой формулы "Дюссельдорф+".
"Следующим шагом надо делать такую же выемку у господина Гройсмана, который определил немецкий хаб+. Безосновательно, вопреки законам вопреки логике, вопреки всему. …Вовк четко определил, что немецкий хаб "Дюссельдорф+" ничем не отличается от "Роттердам+". Тут я его полностью поддерживаю", - подчеркнул он.
Алексей Кучеренко полагает, что к лоббированию привязки цены украинского газа к немецкому хабу имеет отношение НАК "Нафтогаз".
"Безусловно. Это мощная организация, самая мощная по лоббированию. У нее есть скрытый бюджет. Она имеет огромное количество псевдоэкспертов, блогеров, СМИ. Она как атомный авианосец. Я абсолютно убежден, что она в тот или иной способ лоббировала свои тарифы, свои цены на газ", - убежден советник Ю.Тимошенко.
27 апреля 2016 года КМУ приняло постановление №315, которым уровняла цены на газ для промышленности и населения. Этим же решением определена формула цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.
3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт.
Как сообщалось, вчера 17 августа сотрудники НАБУ провели обыски в здании Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по делу, связанному с утверждением формулы Роттердам+.
1684 54
С завтрашнего дня в Украине резко подорожает электроэнергия(682)
Азаров вынудит местные власти повысить тарифы на "коммуналку", - экс-министр по вопросам ЖКХ(24)
Тарифы ЖКХ завышены - Азаров провалил реформу, - экс-министр. ВИДЕО(70)
Население должно получать украинский газ – хватит, если не воровать, – экс-министр ЖКХ(84)
Почему Гройсман не критикует Януковича-Азарова, а только Тимошенко – блогер(0)
Предоставление услуг ЖКХ следует отдать госкомпаниям, - Кучеренко(9)
Экс-министр ЖКХ прогнозирует, что еще чуть-чуть и жилье начнут возвращать в коммунальную собственность(21)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
для них леденец порошенковский самый главный аргумент...
Ответить
Ответить
Ответить
а от шоколада тебя вообще штырит!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://censor.net.ua/photo_news/395305/tsena_gaza_dlya_naseleniya_v_ukraine_odna_iz_samyh_nizkih_v_evrope_minsotspolitiki_infografika
А уж остальные газодобывающие страны как это интересует
Ответить
Ответить
Ответить
вот рева считает, что это мы слишком много жрем...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
куда там влезать?
суть одна - побольше хапнуть, а там хоть потоп!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
только когда это тело было не экс- и хрюкало возле кормушки. то на вопрос почему не отменяют НДС оно завизжало "вы что это же наш хлеб!!"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
только обыски провели, а тут уже новое дело.
значит со старым уже все решено?
Ответить
рехформатори з прихватизаторами (
Ответить
Ответить
Ответить
к роттендам+ придумал дюссельдорф+..
креативный товарищ!
какой еще плюс винницкая банда придумает?
Ответить