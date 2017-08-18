 Кабмин запретил провоз негуманитарных грузов через линию соприкосновения в зоне АТО

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.
В проекте решения отмечается, что с целью обеспечения национально безопасности Украины перемещение грузов, кроме гуманитарных прекращается по решению Совета национально безопасности Украины, на срок действия данного решения.
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А как же тамжынашилюди? А как же дамбасянен с шыкаладным братьянавекъ? Как же быть с мышыбратскими чувствами к лугандону , который не хочет кормить нахлебников из евросоюза? Как же роттердамплюс? Как же дюссельдорф плюс????
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