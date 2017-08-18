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 Политика Украины
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 Кабмин запретил провоз негуманитарных грузов через линию соприкосновения в зоне АТО

кабмин правительство уряд

Кабинет министров Украины внес в порядок перемещения товаров в район и из района проведения антитеррористической операции (АТО) запрет на перемещение негуманитарных грузов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

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В проекте решения отмечается, что с целью обеспечения национально безопасности Украины перемещение грузов, кроме гуманитарных прекращается по решению Совета национально безопасности Украины, на срок действия данного решения.
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чтоб что то разрешать надо знать что запрещено и наоборот. без перечня это пустые слова и постанова пустая.
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Презервативы в список не входят. Там своих гандонов полный Лугандон.
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это пряво какой то нож в спину безальтернативной мыролюбности.
А как же тамжынашилюди? А как же дамбасянен с шыкаладным братьянавекъ? Как же быть с мышыбратскими чувствами к лугандону , который не хочет кормить нахлебников из евросоюза? Как же роттердамплюс? Как же дюссельдорф плюс????
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так хто кричав, що блокування лугандону підриває нашу економіку? не пєця і грося звинувачували в цьому Самопоміч?
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Теперь ждём извинений перед теми, кто блокировал ордло.
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А як же "партньори"? І Роттердам+? Що ж тарифами тепер буде? Мразі, не пройшло і чотири роки. Видумали, мабуть, якесь Панама+ з луганська.
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Гройсман и Порошенко - короли мимикрии. Сколько было крику про блокаду.
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Они ее "возглавили"... И всем активистам стало хорошо...
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Мне кажется что это американцы начали наезжать в Роттердам через Копенгаген!Там более что они вошли в наш рынок угля,то думаю Гудку перепадёт только капля с куя,с его хвалёным антрацитом....
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чтото шыкаладный цех расходился не на шутку. Того и гляди крысьчанам электричество отключит.
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Теперь надо заплатить, чтобы твой груз признсли гуманитаркой, просто гпниально!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин запретил провоз негуманитарных грузов через линию соприкосновения в зоне АТО
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