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 Политика Украины
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 На День Независимости в Киеве состоится большой концерт двух духовых оркестров - Национального президентского и ВДВ США, - Нищук

киев парад день независимости шаромова

Министр культуры Евгений Нищук рассказал об основных событиях и изюминках праздничных мероприятий к 26-й годовщине Независимости Украины, которая будет отмечаться с 22 по 24 августа.

Празднование традиционно начнется 22 августа с выставочной части, трансляции циклов тематических передач, художественных и документальных фильмов, в частности, состоится премьерный показ фильма "Червоний", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"23 августа ко Дню Государственного флага Украины в городе Киеве на Софийской площади состоится официальная церемония торжественного поднятия Государственного флага Украины вместе с современными героями, которые сегодня отстаивают наши знамена на передовой", - рассказал Е.Нищук.

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"В этом году военный парад пройдет без военной техники, но с выставкой последних образцов военной техники от Крещатика до Европейской площади. В частности, будет представлена новинка - мобильная машина "фронтовой клуб", которая понадобится в нашей работе. В ней есть кинотеатр, типография и на передовой будет возможность демонстрировать фильмы, делать военные открытки, печатать фото и малотиражные издания. Безусловно, во время парада в первых рядах будут идти наши воины, наши герои".

По словам министра культуры, празднование продолжится вечером, в 21.00 на Майдане Незалежности большим классическим концертом с участием двух известных духовых оркестров - Национального президентского оркестра и Воздушно-десантных войск США. Во время которого будут звучать украинские, американские и европейские хиты в совместном исполнении оркестров. Состоится премьера произведения, написанного специально к этому событию на текст украинского поэта Дмитрия Лазуткина композитором Иваном Тараненко.

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Также в этом году Всемирный конгресс украинцев - международная координационная надстройка украинских общин в диаспоре, представляющая интересы более 20 млн украинцев и объединяющая в своем составе украинские организации из 34 стран - отмечает свое 50-летие, поэтому к мероприятиям присоединятся многочисленные гости из украинской диаспоры.
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как вы плаксы надоели - у Украинцев праздник - День независимости от вас цапов - шо не понятного,а))
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Я не плакса , я просто интересуюсь сколько стоит єтот банкет
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С чистой совестью выдвинув идею, не кради время!
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Надо еще Египетский оркестр пригласить. Пусть гимн параши сбацают . Незабываемое исполнение. С Кристиной Жмудской ваще SUPER
https://www.youtube.com/watch?v=m6EkJ2M-NE0
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Предвкушаю рвание пердаков рашистов))))

Уважаемые посетители! Просим Вас принять участие в небольшом опросе (всего 15 вопросов) о роли государственной службе в Украине. Бедем очень благодарны за каждый Ваш ответ
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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При чем тут сша? Порох че, ваще опутинел??? С какого путина у нас будет играть пиндосский военный (!!!) оркестр??? порох уже подготовил земельку для продажи пиндосам??
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На День Независимости в Киеве состоится большой концерт двух духовых оркестров - Национального президентского и ВДВ США, - Нищук
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НЕ, НУ Я ПОНИМАЮ, СОВМЕСТНО С АМЕРИКАНЦАМИ, БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ДВУХ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ - ЭТО VERY WELL!!!

НО ПОЧЕМУ НАШ ОРКЕСТР НАЗЫВАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ?

ЕГО СПОНСИРУЕТ ПОРОШЕНКО?



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А про землю под базы НАТО это идея.Сдать на 200 лет на Харьковщине и Херсонщине землю под натовское ПРО и военные базы.Страны Балтии умнее нас оказались,когда они многое теряя в экономике рвались в ЕС и НАТО мы на расслабоне верили в "братский народ".Когда они нам объясняли,чем заканчивается дружба с каннибалами мы смеялись,крутили пальцем у виска и доказывали,что такого в принципе быть не может,чтобы россияне к нам с войной полезли.И вот теперь я наблюдаю как то же самое происходит с Беларусью.Дежавю просто
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можна крім НАТО сдать..как "килограмм звоздей во временное пользование"(С)
половина крісюков от одной новости сразу передохнет
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Пиздоватые,о чём вы тут ругаетесь? Это музыка,какая разница откуда она???!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа День Независимости в Киеве состоится большой концерт двух духовых оркестров - Национального президентского и ВДВ США, - Нищук
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