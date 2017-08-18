 На День Независимости в Киеве состоится большой концерт двух духовых оркестров - Национального президентского и ВДВ США, - Нищук

Празднование традиционно начнется 22 августа с выставочной части, трансляции циклов тематических передач, художественных и документальных фильмов, в частности, состоится премьерный показ фильма "Червоний", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"23 августа ко Дню Государственного флага Украины в городе Киеве на Софийской площади состоится официальная церемония торжественного поднятия Государственного флага Украины вместе с современными героями, которые сегодня отстаивают наши знамена на передовой", - рассказал Е.Нищук.
"В этом году военный парад пройдет без военной техники, но с выставкой последних образцов военной техники от Крещатика до Европейской площади. В частности, будет представлена новинка - мобильная машина "фронтовой клуб", которая понадобится в нашей работе. В ней есть кинотеатр, типография и на передовой будет возможность демонстрировать фильмы, делать военные открытки, печатать фото и малотиражные издания. Безусловно, во время парада в первых рядах будут идти наши воины, наши герои".
По словам министра культуры, празднование продолжится вечером, в 21.00 на Майдане Незалежности большим классическим концертом с участием двух известных духовых оркестров - Национального президентского оркестра и Воздушно-десантных войск США. Во время которого будут звучать украинские, американские и европейские хиты в совместном исполнении оркестров. Состоится премьера произведения, написанного специально к этому событию на текст украинского поэта Дмитрия Лазуткина композитором Иваном Тараненко.
Также в этом году Всемирный конгресс украинцев - международная координационная надстройка украинских общин в диаспоре, представляющая интересы более 20 млн украинцев и объединяющая в своем составе украинские организации из 34 стран - отмечает свое 50-летие, поэтому к мероприятиям присоединятся многочисленные гости из украинской диаспоры.
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У касабов своя атмосфЄра)
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НЕ, НУ Я ПОНИМАЮ, СОВМЕСТНО С АМЕРИКАНЦАМИ, БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ДВУХ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ - ЭТО VERY WELL!!!
НО ПОЧЕМУ НАШ ОРКЕСТР НАЗЫВАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ?
ЕГО СПОНСИРУЕТ ПОРОШЕНКО?
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половина крісюков от одной новости сразу передохнет
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