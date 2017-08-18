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 Политика Украины
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Все про:Минск (1136) Донбасс (15773) нормандская четверка (426) Пристайко (53)

 Встреча "нормандской четверки" на уровне политсоветников прошла 16 августа в Минске, - Пристайко

пристайко

Встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) состоялась в Минске (Беларусь) 16 августа.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

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"Политические советники встретились позавчера в Минске", - сказал В.Пристайко.

Говоря о результатах встречи, первый замминистра отметил, что они "известны, но не публичны".

Ранее первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко анонсировала встречу в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников в августе для обсуждения подготовки переговоров лидеров государств.

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Она также сообщила, что ключевыми аспектами на переговорах станут выполнение достигнутых договоренностей лидеров "нормандской четверки" в рамках недавнего телефонного разговора, в частности стабилизация ситуации с безопасностью, но также и обсуждение возможности проведения встречи на уровне глав государств.
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"Кричали женщини ура и в воздух чепчики бросали!!!")))
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ППР-партполітробота, або попіз...м, попіз..м та розійдемось !!!))))
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Встреча "нормандской четверки" на уровне политсоветников прошла 16 августа в Минске, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4990 Yuriy Yurieff
И что?...
І то - це означає що напівзаморожений конфлікт і надалі буде тривати без вирішення , наші хлопці будуть гинути там і тривати це буде стільки , скільки потрібно ...
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Нехай твоi хлопцi дома cидiтимуть, або до агресора на будiвництво нехай мотають. Хоча б живi залишаться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстреча "нормандской четверки" на уровне политсоветников прошла 16 августа в Минске, - Пристайко
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