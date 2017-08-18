 Встреча "нормандской четверки" на уровне политсоветников прошла 16 августа в Минске, - Пристайко

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.
"Политические советники встретились позавчера в Минске", - сказал В.Пристайко.
Говоря о результатах встречи, первый замминистра отметил, что они "известны, но не публичны".
Ранее первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко анонсировала встречу в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников в августе для обсуждения подготовки переговоров лидеров государств.
Она также сообщила, что ключевыми аспектами на переговорах станут выполнение достигнутых договоренностей лидеров "нормандской четверки" в рамках недавнего телефонного разговора, в частности стабилизация ситуации с безопасностью, но также и обсуждение возможности проведения встречи на уровне глав государств.
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И что?...
І то - це означає що напівзаморожений конфлікт і надалі буде тривати без вирішення , наші хлопці будуть гинути там і тривати це буде стільки , скільки потрібно ...
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