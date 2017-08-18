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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10484) энергетика (993) стратегия (95)

 Кабмин одобрил новую Энергетическую стратегию Украины до 2035 года

энергетика

Правительство одобрило Энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

По его словам, это программный документ, который определяет весь комплекс широкомасштабных реформ в энергетическом секторе страны.

"В основе новой энергетической политики страны достаточно амбициозные цели - снижение энергоемкости экономики в два раза к 2030 году, увеличение украинского производства как традиционных, так и альтернативных источников энергии", - подчеркнул Кистион.

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Согласно документу, новая структура потребностей в энергетике выглядит так: атомная энергия к 2035 году будет давать 50% электроэнергии страны, возобновляемые источники - 25%, гидроэнергетика - 13%, а остальные покрываться за счет тепловых электростанций.
Два года этот стратегический документ разрабатывался в разных версиях. В работе над ним принимали участие самые крупные центры страны, включая Национальный институт стратегических исследований, международные и отечественные эксперты, общественные организации. Это - обобщающий документ, определяющий цели Украины до 2035 года и глобальные шаги для их достижения.

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"Основы для устойчивого энергетического будущего нашей страны заложены. Энергетическая стратегия определяет только цели государства, реализация которых должна быть отражена в пошаговом плане. Поэтому впереди у нас еще много работы", - резюмировал Кистион.
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чета раньше обещания были как то до 2020 года, а тут уже до 2035го
это чтобы про обещания точно все успели забыть?
тогда нада обещать, например, на 2075й год.
ненуачо?
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Если нет электричества, то 100%, безопасность будет на высшем уровне.
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Кабмин одобрил новую Энергетическую стратегию Украины до 2035 года

-или я умру
-или ишак
-или кабмин с кабанчиком
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Уменьшение энергоемкости экономики означает отсутствие этой самой экономики.
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Стартовавшая на днях распродажа госпакетов энергокомпаний демонстрирует, что Ринат Ахметов сумел найти полное взаимопонимание с Петром Порошенко
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2035-й год. Владелец пункта приёма цветных металлов
отправляет в прошлое киборга, чтобы убить изобретателя
беспроводной передачи электричества.


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Короче бла-бла-бла, деньги попилили, народу затянули пояса посильнее потому что нех так много кушать, нужно работайт будки.
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Шо за стратегия???, все Ахметову продать???)))
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за перше піврічя 2017 року україна наростила видобуток власного газу на 300 міл кубоментрів !!!!!!!!!!!! робото іте сухі цифри це підтвержують
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власне кажучи економіка потрішки оживає це і в житі стає відчутно рознічна торгівля потрохи починає рости продаж автомобілів виріс більш ніж в два рази !!!!!!!!!! порошенко втримав країну від повного розвалу і почав процес зміцненя гривні аклав фундамент росту економіки
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Задрали своими одобрямсами! А не принять бы им чего нибудь до 3017 года. Уж точно никому отвечать не придется
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снижение энергоемкости экономики.

типа уменьшить затраты на покупку энергии?
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