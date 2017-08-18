 Кабмин одобрил новую Энергетическую стратегию Украины до 2035 года

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.
По его словам, это программный документ, который определяет весь комплекс широкомасштабных реформ в энергетическом секторе страны.
"В основе новой энергетической политики страны достаточно амбициозные цели - снижение энергоемкости экономики в два раза к 2030 году, увеличение украинского производства как традиционных, так и альтернативных источников энергии", - подчеркнул Кистион.
Согласно документу, новая структура потребностей в энергетике выглядит так: атомная энергия к 2035 году будет давать 50% электроэнергии страны, возобновляемые источники - 25%, гидроэнергетика - 13%, а остальные покрываться за счет тепловых электростанций.
Два года этот стратегический документ разрабатывался в разных версиях. В работе над ним принимали участие самые крупные центры страны, включая Национальный институт стратегических исследований, международные и отечественные эксперты, общественные организации. Это - обобщающий документ, определяющий цели Украины до 2035 года и глобальные шаги для их достижения.
"Основы для устойчивого энергетического будущего нашей страны заложены. Энергетическая стратегия определяет только цели государства, реализация которых должна быть отражена в пошаговом плане. Поэтому впереди у нас еще много работы", - резюмировал Кистион.
623 16
Вслед за "Роттердам+" НАБУ должно взяться за газовую формулу "Дюссельдорф+", - экс-министр(51)
Коррупция на энергопредприятиях является самой масштабной среди всех отраслей экономики, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА(50)
RAB-регулирование позволит энергокомпаниям больше инвестировать в модернизацию сетей, - эксперт(16)
Украина готова перейти на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019 года, - Насалик(83)
Саакашвили: Путин не достиг ни одной стратегической цели(0)
Новые санкции США в отношении России могут негативно повлиять на энергонезависимость ЕС, - Еврокомиссия(140)
"Мы уже более 500 дней не покупаем ни одного кубометра газа в РФ", - Порошенко. ВИДЕО(166)
это чтобы про обещания точно все успели забыть?
тогда нада обещать, например, на 2075й год.
ненуачо?
Ответить
Ответить
Ответить
-или я умру
-или ишак
-или кабмин с кабанчиком
Ответить
Ответить
Ответить
отправляет в прошлое киборга, чтобы убить изобретателя
беспроводной передачи электричества.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
типа уменьшить затраты на покупку энергии?
Ответить