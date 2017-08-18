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 Политика Украины
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Все про:Днепропетровщина (1335) пожар (3454) ГСЧС (1306)

 50 га леса горит на Днепропетровщине, - ГСЧС

пожар

Возле с.Дмитровка Днепропетровской области в пятницу утром возник пожар на территории лесничества площадью 50 га.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Около 10:00 вблизи с.Дмитровка на территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 га (25 га верхового). Угрозы населенным пунктам нет", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

К ликвидации пожара привлечено 49 человек и 13 единиц пожарной и специальной техники, дополнительно привлекается личный состав Национальной гвардии и местное население. На месте пожара развернут пункт жизнеобеспечения.

Для проведения тушения пожара привлечено два самолета АН-32П, которые сбросили 16 тонн воды.

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петя приехал инкогнито, то бишь скрытно и потпалил - правда тролли и плаксы?))
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Чингачгук. А вас коли наймають у порохоботи , з вами проводять співбесіду ? Ну ,хоча б знання правопису перевіряють ?
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о новенькая - наверное вы - очень .очень красивы - таки я прав,да?))
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Задовбали мудаки які необережні з вогнем, недопалки кидають. Або підпалили сцуки.
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как это барыжная власть еще не предложила вырубить все леса, чтобы пожаров не было..
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А чего на днепропетровщине? Ведь город Днепр! Область Днепровская!
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у области название не менялось, так что в этом моменте не напартачили.
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на россии уже 30 лет - Питер - но область ленинградская
Екатеринбург - но область Свердловская
Да и в Украине далеко не всегда область совпадает с обл центром
Хотя бы Волынская обл - обл центр Луцк
Крым обл центр Симферополь
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срубили, продали, а что осталось - подпалили, что бы скрыть следы своей деятельности ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины50 га леса горит на Днепропетровщине, - ГСЧС
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