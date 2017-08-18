 50 га леса горит на Днепропетровщине, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Около 10:00 вблизи с.Дмитровка на территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 га (25 га верхового). Угрозы населенным пунктам нет", - сообщает пресс-служба ГСЧС.
К ликвидации пожара привлечено 49 человек и 13 единиц пожарной и специальной техники, дополнительно привлекается личный состав Национальной гвардии и местное население. На месте пожара развернут пункт жизнеобеспечения.
Для проведения тушения пожара привлечено два самолета АН-32П, которые сбросили 16 тонн воды.
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Екатеринбург - но область Свердловская
Да и в Украине далеко не всегда область совпадает с обл центром
Хотя бы Волынская обл - обл центр Луцк
Крым обл центр Симферополь
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