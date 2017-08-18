 Мы готовы подать на Кабмин инициативу по снижению скорости в населенных пунктах до 50 км/час, - Новак

Об этом на заседании правительства сказал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы готовы подать на Кабмин инициативу по снижению скорости в населенных пунктах с 60 до 50 км в час для утверждения и воплощения в жизнь. Эта инициатива вызвала большой резонанс в обществе", - отметил Новак.
Он выразил убеждение, что такое нововведение уменьшит количество ДТП и смертность пешеходов на дорогах.
"Это европейский стандарт", - добавил Новак.
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https://m.youtube.com/watch?v=gqXUgeulONQ
О пешеходах тоже надо думать 😏
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Премия Дарвина не зря появилась. Вокруг одни сохранившиеся Дунканы Маклауды.
И ограничение скорости езды по этим ямам, которые реально отвлекают водителей от безопасности, совершенно не может помочь уменьшению смертности на дорогах.
А то, что за неделю тонет около 100 людей правительство никак не волнует?
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Так чтобы если выехал из пункта А в пункт Б, то дорога была прямой и не шла через центры сел?
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Даже если 40 ограничат - статистика не поменяется.
99,9% ДТП связаны не с тем, что алень или ТП ехал(а) по НП со скоростью 60 км/ч и не успел оттормозиться, а с тем, что он либо в этот момент трындел по телефону или даже строчил тексты в соцетях на гаджете, либо оно по жизни пелот и ограничения скорости ему абсолютно пох. Или в бухом состоянии.
По моим личным наблюдениям, не менее 30-40% водятелов кладут болт на знаки "разделение по полосам" и считают сигналы поворота лишним украшением ТС. Если бы их вкупе с пелотами и тех, кто воспринимает автомобиль, как передвижной офис, замотивировать ответственно относиться к управлению ТС, то аварийность бы ну очень резко снизилась.
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