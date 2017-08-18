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Все про:ПДД (296) скорость (28) Укравтодор (312) Новак Славомир (21)

 Мы готовы подать на Кабмин инициативу по снижению скорости в населенных пунктах до 50 км/час, - Новак

знак скорость 50

"Укравтодор" готов подать на рассмотрение правительства проект постановления об ограничении скорости автомобильного движения в населенных пунктах до 50 км/час.

Об этом на заседании правительства сказал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы готовы подать на Кабмин инициативу по снижению скорости в населенных пунктах с 60 до 50 км в час для утверждения и воплощения в жизнь. Эта инициатива вызвала большой резонанс в обществе", - отметил Новак.

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Он выразил убеждение, что такое нововведение уменьшит количество ДТП и смертность пешеходов на дорогах.

"Это европейский стандарт", - добавил Новак.
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Короче все что угодно,только бы и дальше пилить бабло на дороги и не делать этих самых дорог.А может сначала сделать дороги,как в Германии например,а потом уже баловаться с ограничениями скорости?
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Идиот. Пусть лучше будет 60 и надо сделать чтобы их придерживались, нежели 50 и все будут нарушать. Почему не 10 км/ч? Чтобы ситуацию понять её надо довести до абсурда. Недавно был в Киеве, там народ 80-100 по городу ездит потоками, я так само стал в поток и держался скорости потока. При 50 км/ч такие города как Киев просто станут в одну общуюю пробку
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когда одни летят мимо 100, другие, чтобы не чувствовать себя лохами тоже притапливают до ста, даже там где не нужно. Киев весь в пробках из-за вечных аварий, так что не надо про 50 и пробки
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А я ЗА ограничение скорости .
https://m.youtube.com/watch?v=gqXUgeulONQ
О пешеходах тоже надо думать 😏
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Я не знаю, может это на подсознании, но заметил, что пешеходы, подходя к зебре смотрят вправо, вверх, вниз, короче куда угодно, но не туда, где им реально грозит опасность!
Премия Дарвина не зря появилась. Вокруг одни сохранившиеся Дунканы Маклауды.
И ограничение скорости езды по этим ямам, которые реально отвлекают водителей от безопасности, совершенно не может помочь уменьшению смертности на дорогах.
А то, что за неделю тонет около 100 людей правительство никак не волнует?
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Это все замечательно, но может перед этим проложите дороги вне населенных пунктов?
Так чтобы если выехал из пункта А в пункт Б, то дорога была прямой и не шла через центры сел?
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Кстати, а в тупую поднять цены на газ сразу на 2 грн, это как называется? Рехформы от Барыги?!
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Вообще то при 60 км я еду на 5-й передаче и экономлю топливо, а при 50 только на 4-й
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скоро придумают закон что бы вы ездили только на первой передаче.
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И топливо по формуле Норвегия + с ценой 1,83 эвро за литр плюс транспортировка морем через Ильичевск
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.......ПРАВЕЛЬНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и не +20 !!!!! 55 и ШТРАФ до облака !!!!!
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.....прочитал КОМЕНТЫ ах...ел !!!! народ , это речь идет про НАСЕЛЕННЫЙ пункт !!!! про НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ , народ !!!! какой ПОСПАТЬ ????? вы АХУЕВ....ИЕ !!!!! это не про ДИВАН , а про ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ !!!!! б....я , в КАКОЙ СТРАНЕ ЖИВУ ?????? дикари !!!!
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......народ , ФОРМУЛА -1 в другой стороне !!!! кстати там тоже МОРЕ ограничений !!!! вам в ИНДИКАР всем НАДО !!!!
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Что за хрень?Да вы добейтесь,что бы ездили 60 и все это выполняли,а так можно и 20 поставить,всё равно никто не выполняет?
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Дебилы дебильными методами пытаются вылечить дебилов. БГГГГ
Даже если 40 ограничат - статистика не поменяется.
99,9% ДТП связаны не с тем, что алень или ТП ехал(а) по НП со скоростью 60 км/ч и не успел оттормозиться, а с тем, что он либо в этот момент трындел по телефону или даже строчил тексты в соцетях на гаджете, либо оно по жизни пелот и ограничения скорости ему абсолютно пох. Или в бухом состоянии.
По моим личным наблюдениям, не менее 30-40% водятелов кладут болт на знаки "разделение по полосам" и считают сигналы поворота лишним украшением ТС. Если бы их вкупе с пелотами и тех, кто воспринимает автомобиль, как передвижной офис, замотивировать ответственно относиться к управлению ТС, то аварийность бы ну очень резко снизилась.


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы готовы подать на Кабмин инициативу по снижению скорости в населенных пунктах до 50 км/час, - Новак
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