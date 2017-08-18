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 Политика Украины, Технологии
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 СБУ предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки

интернет хакеры компьютер взлом вирус кибератаки

Служба безопасности Украины предупреждает о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра спецслужбы.

"27 июня этого года Украина подверглась масштабной кибератаке с использованием вредоносного программного обеспечения, идентифицированного как компьютерный вирус "Petya". При анализе последствий и предпосылок этой атаки было установлено, что ей предшествовал сбор данных о предприятиях Украины... с последующим их сокрытием в файлах cookies и отправкой на командный сервер. Специалисты СБУ предполагают, что именно эта информация и была целью первой волны кибератаки и может быть использована настоящими инициаторами как для проведения киберразведки, так и в целях дальнейших деструктивных акций", - сообщает СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один компьютер в ВСУ не был заражен вирусом "Petya.А", - Генштаб

Спецслужба также рекомендует системным администраторам или уполномоченным лицам по информационной безопасности в кратчайшие сроки провести следующие действия:
  1. Осуществить обязательную смену пароля доступа пользователя krbtgt;
  2. Осуществить обязательную смену паролей доступа к всех без исключения учетных записей в подконтрольной доменной зоне ИТС;
  3. Осуществить смену паролей доступа к серверному оборудованию и программам, которые функционируют в ИТС;
  4. На выявленных скомпрометированных ПЭВМ осуществить обязательную смену всех паролей, которые хранились в настройках браузеров;
  5. Повторно произвести смену пароля доступа пользователя krbtgt;
  6. Перезагрузить службы KDC.
СБУ также рекомендует в дальнейшем избегать сохранения в ИТС аутентификации данных в открытом виде (использовать для таких целей специализированное программное обеспечение).

Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус "Petya.А" зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.
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" СБУ предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки "

А шо делает СБУ , шоб єтого не произошло
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Їхав якось москаль потягом та й мав пересадку в місті Коломия.
До слідуючого потяга залишалося три години і він вирішив прогулятись по місту.
Але тут сталася халепа - він заблукав та й подумав що мабуть буде краще знайти
зупинку та доїхати до вокзалу автобусом. Бачить назутріч йому йдуть молоді люди та й запитує:
- Хлопци, а где тут у вас останівка?
- Хе, зупинка тут неподалік. Але ти москалю вже приїхав.
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Степан Бандера плаче на могилі сина : "Сину, сину...я ж думав ти поїдеш у Москву, повчишся, подивишся, як краще бити москалів у їх тилу, будеш нести та берегти українську мову та культуру, а ти приїхав і що ти мені сказав? "Здравствуй, любимый отец".
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Симки продавать по паспорту и запретить VPN доступ, как в рашке...
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Ну як же без соєвих і шакаладних. Так і хочеться спитати ти дурень чи прикидаєшся таким?
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троллота мы - граждани Украины тут вам не мешаем?))
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(((я понял - таки мешаем - ну хоть шо то - демократия как она есть - так шо завидуйте)) и еще гражданин ,шо нарушаеш законы цапии .в фсб захотел - а ну быстро флажок поменял))
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Я вас поздравляю, боритесь, но я не готов к новым ограничением в интернетах, я по правде говоря и с этими крайне не согласен.
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по мейлру и одноглазникам скучаешь бедняжечка?
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Нет, даже не был зереган, как и впринципе на фейсбуке.
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А вот за майлсру я бы вообще стрелял, это вирус.
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Нам власти и правительство, сжирающие большую часть бюджета страны, нужны, чтобы они нас "предупреждали"...
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Меня в рекомендациях СБУ удивило отсутствие пункта:
## Обновите базу антивируса.

А что касается паролей, то чем он длиннее, тем надежнее.
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если его уже знают то абсолютно без разницы какой он длинны
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Только узнать длинный сложнее, чем короткий.
Простой пример. Английских букв 26. Если пароль из одной буквы, то достаточно перебрать всего 26 вариантов. Если две, то уже 676, а если 15, то надо перебрать 1677259342285725925376 вариантов.
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никто уже не подбирает пароли, их тупо считывают окольными путями.
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цензор может не боятся, ворон ворону глаз не выклюет.
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Не СБУ а Минздрав СССР какой то - предупреждает.

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Новый вирус будет называться Petya.P?
у нас что гарант петя для людей шкидлывый, что вирус Petya шкидлывый
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ребята, - не пропускайте ету тему легко,,,,
лучше 2 раза перебдеть, чем один раз недобдеть..
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В нормальных странах спецслужбы боряться с кибератаками, а у нас предупреждают! Это пять балов!

Уважаемые посетители! Просим Вас принять участие в небольшом опросе (всего 15 вопросов) о роли государственной службе в Украине. Бедем очень благодарны за каждый Ваш ответ
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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от атаки только спасает смена пароля кгбтдт?
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