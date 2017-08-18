" СБУ предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки "

"27 июня этого года Украина подверглась масштабной кибератаке с использованием вредоносного программного обеспечения, идентифицированного как компьютерный вирус "Petya". При анализе последствий и предпосылок этой атаки было установлено, что ей предшествовал сбор данных о предприятиях Украины... с последующим их сокрытием в файлах cookies и отправкой на командный сервер. Специалисты СБУ предполагают, что именно эта информация и была целью первой волны кибератаки и может быть использована настоящими инициаторами как для проведения киберразведки, так и в целях дальнейших деструктивных акций", - сообщает СБУ.
Спецслужба также рекомендует системным администраторам или уполномоченным лицам по информационной безопасности в кратчайшие сроки провести следующие действия:
- Осуществить обязательную смену пароля доступа пользователя krbtgt;
- Осуществить обязательную смену паролей доступа к всех без исключения учетных записей в подконтрольной доменной зоне ИТС;
- Осуществить смену паролей доступа к серверному оборудованию и программам, которые функционируют в ИТС;
- На выявленных скомпрометированных ПЭВМ осуществить обязательную смену всех паролей, которые хранились в настройках браузеров;
- Повторно произвести смену пароля доступа пользователя krbtgt;
- Перезагрузить службы KDC.
Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус "Petya.А" зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.
А шо делает СБУ , шоб єтого не произошло
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До слідуючого потяга залишалося три години і він вирішив прогулятись по місту.
Але тут сталася халепа - він заблукав та й подумав що мабуть буде краще знайти
зупинку та доїхати до вокзалу автобусом. Бачить назутріч йому йдуть молоді люди та й запитує:
- Хлопци, а где тут у вас останівка?
- Хе, зупинка тут неподалік. Але ти москалю вже приїхав.
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## Обновите базу антивируса.
А что касается паролей, то чем он длиннее, тем надежнее.
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Простой пример. Английских букв 26. Если пароль из одной буквы, то достаточно перебрать всего 26 вариантов. Если две, то уже 676, а если 15, то надо перебрать 1677259342285725925376 вариантов.
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у нас что гарант петя для людей шкидлывый, что вирус Petya шкидлывый
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лучше 2 раза перебдеть, чем один раз недобдеть..
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Уважаемые посетители! Просим Вас принять участие в небольшом опросе (всего 15 вопросов) о роли государственной службе в Украине. Бедем очень благодарны за каждый Ваш ответ
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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