" Неизвестные угнали служебный Lexus GX главы патрульной полиции Фацевича "

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев подтвердил факт незаконного завладения служебным авто. На его розыск ориентированы полицейские подразделения, как это предусмотрено во время поиска других похищенных транспортных средств. Уголовное производство по этому факту расследует полиция Киевской области. Факт незаконного завладения транспортным средством, принадлежащим Национальной полиции Украины, имел место. Внешне угнанный автомобиль выглядел как гражданский. Средств, устройств или механизмов, которые могли бы указывать на то, что это полицейский транспортное средство, у него не было", - отметили в полиции.
"На розыск машины ориентирован личный состав Киевской области и прилегающих регионов, как это происходит обычно при угонах автомобилей. Гарантирую, что найдем", - подчеркнул Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Уголовное производство по этому факту расследует полиция Киевской области.
Накануне журналист Сергей Мальнев сообщил, что у главы патрульной полиции Александра Фацевича украли его служебный Lexus GX.
"Угнали машину у замглавы Нацполиции Александра Фацевича. Особый шик происшествия - увели служебный, полицейский Lexus GX. Сняли с баланса МВД, можно сказать. Другим жертвам автоугонов я предлагаю не злорадствовать, а помочь главному патрульному страны вернуть казенное имущество. Пишите, если вы что-нибудь знаете об угоне и/или видели черный Lexus GX, 2004 года, номера АА0026ІА, № кузова JTJHT00W653551132. Бесследно пропал он 11 августа ночью из-под дома водителя на Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке. При этом заявление (ЕО №33433) в Киево-Святошинский отдел ГУНП поступило почему-то только 16.08.2017 в 18:07. Пытались ли в полиции по-тихому "порешать" с угонщиками и почему не вышло, не знаю", - рассказал журналист.
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так что это может быть тупо пиаром, мол посмотрите как оперативно мы нашли его в гараже куда сами отвезли.
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Выдать ему Таврию.
.
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Єто 5 , граждане . У лоховского мусора , тачку отжали
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http://vlasti.net/news/255708
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Особый шик, конечно. А на деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ?! может проще баринам брычки иметь? А на деньги с Lexus - набирать в полицию кадры и т.п.?
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2. Яким чином лексус став поліцейським?
3. Чому на поліцеському авто немає жучка-навцігатора для слідкування?
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2. Коррупция.
3. Жлобство.
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Шум-переполох,
Полицмейстер Геловани
Проглотил свисток.
Потому что утром рано
У его жены
Кто-то из моих жиганов
Позабыл штаны... (с)
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