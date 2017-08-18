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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:авто (4512) Нацполиция (8433) угон (255) патрульная полиция (1396) Фацевич (43) Князев (133)

 Неизвестные угнали служебный Lexus GX главы патрульной полиции Фацевича

фацевич

У заместителя главы Нацполиции, главы патрульной полиции Александра Фацевича украли его служебный Lexus GX. Полиция расследует похищение служебного автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев подтвердил факт незаконного завладения служебным авто. На его розыск ориентированы полицейские подразделения, как это предусмотрено во время поиска других похищенных транспортных средств. Уголовное производство по этому факту расследует полиция Киевской области. Факт незаконного завладения транспортным средством, принадлежащим Национальной полиции Украины, имел место. Внешне угнанный автомобиль выглядел как гражданский. Средств, устройств или механизмов, которые могли бы указывать на то, что это полицейский транспортное средство, у него не было", - отметили в полиции.

"На розыск машины ориентирован личный состав Киевской области и прилегающих регионов, как это происходит обычно при угонах автомобилей. Гарантирую, что найдем", - подчеркнул Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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Уголовное производство по этому факту расследует полиция Киевской области.

Накануне журналист Сергей Мальнев сообщил, что у главы патрульной полиции Александра Фацевича украли его служебный Lexus GX.

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"Угнали машину у замглавы Нацполиции Александра Фацевича. Особый шик происшествия - увели служебный, полицейский Lexus GX. Сняли с баланса МВД, можно сказать. Другим жертвам автоугонов я предлагаю не злорадствовать, а помочь главному патрульному страны вернуть казенное имущество. Пишите, если вы что-нибудь знаете об угоне и/или видели черный Lexus GX, 2004 года, номера АА0026ІА, № кузова JTJHT00W653551132. Бесследно пропал он 11 августа ночью из-под дома водителя на Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке. При этом заявление (ЕО №33433) в Киево-Святошинский отдел ГУНП поступило почему-то только 16.08.2017 в 18:07. Пытались ли в полиции по-тихому "порешать" с угонщиками и почему не вышло, не знаю", - рассказал журналист.
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А попроще машинки мусорок видимо не признавал ...
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Ему на авто ценой меньше 20000$ ездить не резон
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Машина 2004 року. Вартість в Польщі від 3 до 5 тисяч доларів. Шо тобі не сподобалося?
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А ПОЧЕМУ НЕ ЛАНОС ??? ОХРЕНЕЛИ УЖЕ В КОРЕНЬ !
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А говорят у нас страна бедная. Мусора на иномарках не дешевле 35тыщ. у.е. ездят а ихние начальники на лексусаз от 80тыщ.у.е.
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Вопрос о "служебном" лексусе весьма интересный, откуда такие служебные авто. Но и набрехивать на полицию, вам, особо не стоит. Там далеко не все такие. Да и этой машине цена 22-24к, а никак не 80...
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Это все, что нужно знать о патрульной полиции...
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Мдааа... А що авто взагалі робило під приватним будинком водія?
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Жаль не вместе с подельником рюкзаковским угнали.
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Спасибо ворам, благодаря им народ хотя бы узнал, до какой степени аваковские псы офигели.
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очень тонко его затролили ))) не найдет - лошара, найдет - крутой коп, полиция умеет работать.

так что это может быть тупо пиаром, мол посмотрите как оперативно мы нашли его в гараже куда сами отвезли.
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У главного полицейского угнали служебный Лексус)) Даже не знаю, что в этой формулировке меня больше умиляет)))))))
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Глава патрульной полиции Фацевич прое@ал служебный Лексус !
Выдать ему Таврию.
.
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А откуда у этого отпрыска машинка почти за 300000 американских гривней?
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Учитывая год выпуска сорее всего из "завалявшегося" в гаражах, ещё времен Кучмы
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Кстати в том раене все новые дома с дорогими квартирками. Откуда у водителя такие бабки? От связей с угонщиками?
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" Неизвестные угнали служебный Lexus GX главы патрульной полиции Фацевича "

Єто 5 , граждане . У лоховского мусора , тачку отжали
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чел всю жизнь хотел нормальную (пусть служебную) машину, кадило какое-нибудь, а ему впарили ср@ную тойоту. вот, пришлось избавиться таким нехитрым образом ))
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Особый шик происшествия - увели служебный, полицейский Lexus GX..."

Особый шик, конечно. А на деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ?! может проще баринам брычки иметь? А на деньги с Lexus - набирать в полицию кадры и т.п.?
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Выдать водиле служебный велосипед, не ходить же начальнику пешком.
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Лексус уже на разборку отправили, а крутяку выдать ланос.
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Похитителям респект и успешно сдать лексус на разборку, а замначальнику полицаев определить лошадь или велосипед. А так же разобраться почему служебный лексус ничем не отличался от гражданского и откуда такие деньги на бензин и квартирку водителя.
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Лексус 2004-го года... Значит был приобретен новым во времена президента Ющенко и министра МВД Луценко.
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"Внешне эта машина не отличалась от гражданских авто", вот в этом и беда служебное авто тем более полиции не должно так выглядеть, а то есть соблазн как приватный транспорт его использовать.
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Судя по фото молодой пацан вообще. Для него дело чести - лично найти угонщиков или сложить ксиву.
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1.Чому авто біля будинку водія вночі?
2. Яким чином лексус став поліцейським?
3. Чому на поліцеському авто немає жучка-навцігатора для слідкування?
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Лексусы им, тойоты....выдайте этим горе-копам, на летний период, велосипеды Украина и шорты с хоккейными касками, а на зимний - лыжи. Норм патрулировать будут. Даже физо сдавать не надо будет.
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Скоро самого Фацевича, под песню Аллегровой "угнала тебя, угнала", украдут прям из кабинета.
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Если у руководства машины угоняют, то у рядовых сотрудников хулиганы будут отнимать служебные лесапеты. Всех поставить на доски с колесиками - пусть с собой их везде таскают.
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На одесском на майдане
Шум-переполох,
Полицмейстер Геловани
Проглотил свисток.
Потому что утром рано
У его жены
Кто-то из моих жиганов
Позабыл штаны... (с)
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хай люди пакатаюца на гарній машинкє, ми налоги заплатимо, купиш нову, усім назло
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеизвестные угнали служебный Lexus GX главы патрульной полиции Фацевича
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