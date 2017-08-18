 Украинские военные медики в прифронтовой зоне приняли тяжелые роды - женщина родила тройню, - пресс-центр штаба АТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
"Из-за постоянных огневых провокаций российских наемников во многих прифронтовых селах и городках не только уничтожена инфраструктура, но и отсутствует достаточное медицинское обеспечение. Потому что, руководствуясь своей бандитской философией, адепты русского мира в первую очередь берут под прицелы орудий и минометов больницы, школы и объекты инфраструктуры", - констатируют в штабе.
Чтобы поддержать местных жителей, военнослужащие Вооруженных Сил Украины подвозят воду и продукты. А медики 66-го передового военного госпиталя в составе врачебно-санитарных бригад выезжают для обследования и оказания помощи как военнослужащим, так и простым людям.
И вот во время одного из таких выездов к медикам обратилась роженица, у которой преждевременно начались сложные роды.
"Руководитель группы подполковник медицинской службы Андрей Кострубский принял решение принимать роды на месте. Роды оказались сложными, ведь под сердцем женщина носила тройню. Медики сделали все, чтобы спасти жизнь женщины и ее детей. Теперь благодаря высокому профессионализму военных врачей Украина получила новых патриотов", - говорится в сообщении.
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Бажаю здоров'я малечі та щастя великій родині.
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