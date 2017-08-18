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 Украинские военные медики в прифронтовой зоне приняли тяжелые роды - женщина родила тройню, - пресс-центр штаба АТО

тройня

В зоне проведения АТО на Донбассе недалеко от линии разграничения украинским военным медикам пришлось принимать преждевременные тяжелые роды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"Из-за постоянных огневых провокаций российских наемников во многих прифронтовых селах и городках не только уничтожена инфраструктура, но и отсутствует достаточное медицинское обеспечение. Потому что, руководствуясь своей бандитской философией, адепты русского мира в первую очередь берут под прицелы орудий и минометов больницы, школы и объекты инфраструктуры", - констатируют в штабе.

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Чтобы поддержать местных жителей, военнослужащие Вооруженных Сил Украины подвозят воду и продукты. А медики 66-го передового военного госпиталя в составе врачебно-санитарных бригад выезжают для обследования и оказания помощи как военнослужащим, так и простым людям.

И вот во время одного из таких выездов к медикам обратилась роженица, у которой преждевременно начались сложные роды.

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"Руководитель группы подполковник медицинской службы Андрей Кострубский принял решение принимать роды на месте. Роды оказались сложными, ведь под сердцем женщина носила тройню. Медики сделали все, чтобы спасти жизнь женщины и ее детей. Теперь благодаря высокому профессионализму военных врачей Украина получила новых патриотов", - говорится в сообщении.

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Молодці!
Бажаю здоров'я малечі та щастя великій родині.
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бебі бум, це ж треба, здоров'я діткам і дяка лікарям, хай швидше запанує мир в Україні
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"Теперь благодаря высокому профессионализму военных врачей Украина получила новых патриотов" - как в немецкой кинохронике 2-й мировой.... Ну счастья малышам и здоровья их матери...
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Моя прабабушка родила моего двоюродного дедушку в 1943-м . Я , когда стал взрослым , я её спросил : "случайно? . Она ответила : " дурак , жить надо сегодня , а не завтра" . Она права , мы живём сегодня , Украина живёт сегодня . Путло сдохнет .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские военные медики в прифронтовой зоне приняли тяжелые роды - женщина родила тройню, - пресс-центр штаба АТО
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