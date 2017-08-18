EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  481  26
Все про:болезнь (377) Минздрав (1424) Николаевская область (848) Супрун Ульяна (170) вода (33)

 Холеры в Николаеве нет, обнаружен только возбудитель при тестировании воды, - Супрун

супрун

В Николаевской области не зафиксированы случаи заболевания холерой, однако выявлен возбудитель болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом 18 августа перед заседанием Кабмина заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Нет холеры. Это только в лаборатории обнаружили возбудитель при тестировании воды", - сказала Супрун.

При этом она отметила, что в случае вспышки заболевания больницы готовы оказать помощь пострадавшим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возбудитель холеры обнаружен в пробе, взятой из водоема в центре Николаева

Как сообщалось, в Николаеве в речной воде обнаружили возбудитель холеры.

Также из-за возбудителя холеры жителей Кировоградской обл. предупредили об опасности купания и рыбалки в реках Ингул и Южный Буг.
 перейти на форум
 
 
Источник: По материалам "Українські новини"
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Це крутіше холери - "................Польские власти заявили, что не пустят через границу людей, которые участвовали в АТО, причем с любой стороны. А если человек скроет это факт, то ему навсегда запретят въезд в страну, сообщил депутат Рады Вадим Рабинович.."............
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рабинович холоп хуйла, который озвучивает всякий бред кремлёвского карлика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
З Рабіновичем - зрозуміло.................. а от "інфа" - фейк чи ні?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рабинович, Тимошенко и Мураев фуфломёты, которые ещё ни разу правду не сказали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эта информация примерно, как о распятом мальчике в трусиках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странное дело,нынешняя власть в Украине давит не Рабиновича а Саакашвили и Шабунина с Лещенко. Я даже знаю почему они это делают,потому,что они такие же,как Рабинович и между собой всегда договорятся .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рабинович в регистратуре поликлиники просит записать его в врачу ухо-глаз.
Ему объясняют, что есть окулист, есть отоларинголог, а врачей ухо-глаз не бывает.
- Но мне нужно! - настаивает Рабинович.
- А на что вы, собственно, жалуетесь?
- Я слышу одно, а вижу другое....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для того,чтобы подхватить холеру,нужно выпить минимум стакан зараженной воды . Холера это хороший повод поворовать деньжат на разных противохолерных мероприятиях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
це нагадує, ситуацію), як в іторії про Швейка, Я.Гашека - "кадет Біглер), був носієм холерного вібріона, перехворівши на дизентерію), але перебуваючи в холерному бараці!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Первый раз за всю историю Украины министр не стал зарабатывать на эпидемии, вспомните "грипп" от Тимошенко, за который она пока не понесла ответственности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На Дерибасовской случилася холера -
Её схватила одна б*ядь от кавалера.
Пусть Бога нет, но Бог накажет эту бабу,
Что в подворотне где-то видала арабу.
Вот из-за этой неразборчивости женской
Холера прёт уже по всей Преображенской.
Заговорили о холерном вубриёне
На Мясоедовской, в порту, на Ланжероне.
Чтоб я так жил, как мне нужна эта холера!
Но тут врачами была выдумана мера,
Чтоб в страшных муках всем нам не усраться,
Определили нас в одну из обсерваций.
Нет, нам вакцин-таки французских не давали,
Велели, чтобы жопу хлоркой обмывали,
А чтоб имели мы к тому чего смешного,
К нам подсадили даже Мишу Водяного.
Чтоб я так жил, какой обед нам подавали -
Его гуляш вам захотелося б едва ли,
Зато еду мы получали троекратно -
Какого х*ра вы б хотели за бесплатно!
Затем врачи нас всех забрали на заметку,
Велели всем они покакать на газетку,
И как сказала тётя Соня с Молдаванки -
Нет майонеза,- под говно ушли все банки!
Нет, за любовью женской мы-таки не гнались,
Молили бога, чтоб роскошным был анализ.
Какую даму за говно вы б не спросили,
Она кокетливо ответила вам - "Или!"
Вот вам история одной из обсерваций,
Где нам пришлось для государства обосраться,
И вот вам песня поколеньям в назиданье
За ту холеру, что досталась на свиданье
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Холеры в Николаеве нет"... Холєра сидить у Києві, в кабінеті міністра охорони здоров'я і виконує його обов'язки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так холерный вибрион всегда присутствовал на юге. Только он не развивался и был в угнетенном состоянии. Эти заболевания присутсвуют с древних времен. Сами южане менее восприимчивы к ним и ничего страшного в этом нету. Это может быть опасно для русни завезенной из сумеречных болот мордовии . у нее отсутствует естественная защита организма от таких кишечных бактерий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Холера вообще не сильно опасна для взрослых людей, наверняка многие ей болели не один раз даже не узнав об этом, просто думали что чем-то притравились.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит то была не холера 😕 От холеры , если не оказать помощь, можно умереть 😷
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проявляется в разных степенях, в зависимости от силы организма и количества/вида (серогруппы) вибриона. В Украине в большинстве случаев проходит в легкой форме, больные даже не знают что болели холерой.

Лёгкая степень
При этой форме наблюдается жидкий стул и рвота, которые могут быть однократными. Обезвоживание не превышает 1-3 % массы тела (дегидратация 1-й степени). Самочувствие больного удовлетворительное. Жалобы на сухость во рту, повышенную жажду, мышечная слабость. Такие больные не всегда обращаются за медицинской помощью, чаще всего их обнаруживают в очагах. Через 1-2 дня все клинические признаки исчезают, хотя вибриононосительство еще некоторое время остаётся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
От обычного отравления практически не отличимо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Про Одессу , чтобы не посчитали провокацией вот ссылка
http://24tv.ua/ru/na_pljazhah_odessy_sovetujut_vremenno_ne_kupatsja_nazvana_prichina_n852903
 показать весь комментарий
Ответить
 
холеры в Николаеве нет, обнаружен только возбудетель..
так нет или только возбудитель?


 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХолеры в Николаеве нет, обнаружен только возбудитель при тестировании воды, - Супрун
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти