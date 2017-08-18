Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом 18 августа перед заседанием Кабмина заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Нет холеры. Это только в лаборатории обнаружили возбудитель при тестировании воды", - сказала Супрун.
При этом она отметила, что в случае вспышки заболевания больницы готовы оказать помощь пострадавшим.
Как сообщалось, в Николаеве в речной воде обнаружили возбудитель холеры.
Также из-за возбудителя холеры жителей Кировоградской обл. предупредили об опасности купания и рыбалки в реках Ингул и Южный Буг.
Холеры в Николаеве нет, обнаружен только возбудитель при тестировании воды, - Супрун
В Николаевской области не зафиксированы случаи заболевания холерой, однако выявлен возбудитель болезни.
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Ему объясняют, что есть окулист, есть отоларинголог, а врачей ухо-глаз не бывает.
- Но мне нужно! - настаивает Рабинович.
- А на что вы, собственно, жалуетесь?
- Я слышу одно, а вижу другое....
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Её схватила одна б*ядь от кавалера.
Пусть Бога нет, но Бог накажет эту бабу,
Что в подворотне где-то видала арабу.
Вот из-за этой неразборчивости женской
Холера прёт уже по всей Преображенской.
Заговорили о холерном вубриёне
На Мясоедовской, в порту, на Ланжероне.
Чтоб я так жил, как мне нужна эта холера!
Но тут врачами была выдумана мера,
Чтоб в страшных муках всем нам не усраться,
Определили нас в одну из обсерваций.
Нет, нам вакцин-таки французских не давали,
Велели, чтобы жопу хлоркой обмывали,
А чтоб имели мы к тому чего смешного,
К нам подсадили даже Мишу Водяного.
Чтоб я так жил, какой обед нам подавали -
Его гуляш вам захотелося б едва ли,
Зато еду мы получали троекратно -
Какого х*ра вы б хотели за бесплатно!
Затем врачи нас всех забрали на заметку,
Велели всем они покакать на газетку,
И как сказала тётя Соня с Молдаванки -
Нет майонеза,- под говно ушли все банки!
Нет, за любовью женской мы-таки не гнались,
Молили бога, чтоб роскошным был анализ.
Какую даму за говно вы б не спросили,
Она кокетливо ответила вам - "Или!"
Вот вам история одной из обсерваций,
Где нам пришлось для государства обосраться,
И вот вам песня поколеньям в назиданье
За ту холеру, что досталась на свиданье
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Лёгкая степень
При этой форме наблюдается жидкий стул и рвота, которые могут быть однократными. Обезвоживание не превышает 1-3 % массы тела (дегидратация 1-й степени). Самочувствие больного удовлетворительное. Жалобы на сухость во рту, повышенную жажду, мышечная слабость. Такие больные не всегда обращаются за медицинской помощью, чаще всего их обнаруживают в очагах. Через 1-2 дня все клинические признаки исчезают, хотя вибриононосительство еще некоторое время остаётся.
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http://24tv.ua/ru/na_pljazhah_odessy_sovetujut_vremenno_ne_kupatsja_nazvana_prichina_n852903
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так нет или только возбудитель?
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