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Все про:взрыв (4265) дети (3306) Луганщина (4120)

 Пытаясь разобрать неизвестный предмет, подорвался 13-летний подросток, - полиция Луганщины

граната

В Станично-Луганском районе Луганской области при попытке разобрать неизвестный предмет подорвался 13-летний подросток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила руководитель отдела коммуникации Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Она отметила, что парень подорвался в с. Теплое на подворье частного дома.

"Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. По предварительной информации, мальчик принес домой опасный предмет и, пытаясь его разобрать, подорвался. Ребенок госпитализирован в областную детскую больницу в г. Лисичанске (минно-взрывная травма живота, ампутация верхних конечностей)", - сообщила Погукай.

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Неужели там родители такие дубы, что не могут запретить детям дотрагиваться до непонятного металлолома!?
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"....при попытке разобрать неизвестный предмет..." " По предварительной информации, мальчик принес домой опасный предмет..."
Если предмет неизвестен, то как определили, что он опасный ?!! Текст как-то по-дебильному написан !
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Надо с первого класса учить детей, что перед тем как разбирать гранату, надо из нее выкрутить запал.
В 13 лет уже должны мозги быть.
Я вот помню лет в 10 распилил снаряд, чтобы оттуда достать порох (он раньше был похож на ломаный грифель от карандаша, только тоньше), но у меня хватило ума не бить по капсюлю.
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А пару десятков человек, которые пытались распилить снаряды, уже ничего никому не расскажут.
Синдром выжившего называется.
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Или более точно - систематическая ошибка выжившего.
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Ну может если пилить болгаркой, когда летят искры, то так оно и будет. Я пилил обычной ножовкой по металлу.
Да и порох это не тринитротолуол.
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А потом родители будут обвинять наших военных, как тут недавно интервью с мамашей такой было
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПытаясь разобрать неизвестный предмет, подорвался 13-летний подросток, - полиция Луганщины
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