 Пытаясь разобрать неизвестный предмет, подорвался 13-летний подросток, - полиция Луганщины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила руководитель отдела коммуникации Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
Она отметила, что парень подорвался в с. Теплое на подворье частного дома.
"Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. По предварительной информации, мальчик принес домой опасный предмет и, пытаясь его разобрать, подорвался. Ребенок госпитализирован в областную детскую больницу в г. Лисичанске (минно-взрывная травма живота, ампутация верхних конечностей)", - сообщила Погукай.
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Если предмет неизвестен, то как определили, что он опасный ?!! Текст как-то по-дебильному написан !
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В 13 лет уже должны мозги быть.
Я вот помню лет в 10 распилил снаряд, чтобы оттуда достать порох (он раньше был похож на ломаный грифель от карандаша, только тоньше), но у меня хватило ума не бить по капсюлю.
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Синдром выжившего называется.
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Да и порох это не тринитротолуол.
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