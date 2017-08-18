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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10479) Гройсман (3296) реформы (2771) заседание правительства (65) Саенко (23)

 Саенко представил реформу госуправления: "Министерства должны понимать свои задачи и иметь определенный уровень ответственности"

саенко

Кабмин поддержал проект реформы госуправления в Украине.

Министр Кабинета Министров Александр Саенко рассказал на заседании правительства о ходе реформы госуправления в стране, передает Цензор.НЕТ.

По его словам реформа приведет к улучшению эффективности работы госаппарата.

"Мы должны говорить о том, что министерства должны перейти к формату учреждения, которое является аналитическим центром и эффективно решает проблемы людей", - сказал Саенко.

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Саенко выразил уверенность в том, что система госуправления в Украине не соответствует требованиям времени. И ее необходимо осовременивать. В первую очередь госуправление должно располагать квалифицированными кадрами для того, чтобы работа была качественной и полезной людям.

"Министерство должно понимать свою миссию и задачи. Очень важно, чтобы ведомство имело определенную сферу ответственности и полномочия", - говорит он.

Саенко уверен, что министерства не должны управлять комплексами промышленности, в частности конкретными госпредприятий.

Особое внимание он обратил на вопрос подбора кадров. Для этого создан спецпортал для поиска сотрудников для министерств и ведомств. На данный момент сайт работает в тестовом режиме.

"Очень важно, чтобы те, кто готов прийти на работу в госслужбу имели необходимый уровень информационной поддержки", - сказал Саенко.
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Не-е... Он или идиот или нас такими считает. Но бабки неплохие заколачивает. На мыло! Всех министров. Начать с этого типа реформатора
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Афигеть! Эту мудрую вещь могла высказать и не самая умная уборщица в кабмине. А министр долго к ней шел?
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// нема в цій владі волі не до реформ не до правосуддя не до боротьби з корупцією , тільки красти і ще більше красти
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У Гаранта конституции в министерствах сидят смотрящие по грабежу бюджетных денег . Больше никаких функций министерства не имеют . Вопрос : что там будут делать молодые специалисты )))))))))))))))€€?????? Они только будут мешать Президенту грабить Украину .
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Всеми фибрами души за реформы в моей стране,но сейчас про слове "реформа" уже хочется перекреститься и тикАть...Личный пример:лежал в больнице в мае.Вместо больничного-справка.Нас таких уже-СОТНИ(Это в Днепре)Прошла,оказывается,реформа зравоохранения.Но в результате её бланки больничных куда-то подевались.Вот так...
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""Министерства должны понимать свои задачи и иметь определенный уровень ответственности" " - отжигает казнокрад!!! полная ответственность за действия и бездействия, такого в голову не приходило!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаенко представил реформу госуправления: "Министерства должны понимать свои задачи и иметь определенный уровень ответственности"
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