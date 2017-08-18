 Саенко представил реформу госуправления: "Министерства должны понимать свои задачи и иметь определенный уровень ответственности"

Министр Кабинета Министров Александр Саенко рассказал на заседании правительства о ходе реформы госуправления в стране, передает Цензор.НЕТ.
По его словам реформа приведет к улучшению эффективности работы госаппарата.
"Мы должны говорить о том, что министерства должны перейти к формату учреждения, которое является аналитическим центром и эффективно решает проблемы людей", - сказал Саенко.
Саенко выразил уверенность в том, что система госуправления в Украине не соответствует требованиям времени. И ее необходимо осовременивать. В первую очередь госуправление должно располагать квалифицированными кадрами для того, чтобы работа была качественной и полезной людям.
"Министерство должно понимать свою миссию и задачи. Очень важно, чтобы ведомство имело определенную сферу ответственности и полномочия", - говорит он.
Саенко уверен, что министерства не должны управлять комплексами промышленности, в частности конкретными госпредприятий.
Особое внимание он обратил на вопрос подбора кадров. Для этого создан спецпортал для поиска сотрудников для министерств и ведомств. На данный момент сайт работает в тестовом режиме.
"Очень важно, чтобы те, кто готов прийти на работу в госслужбу имели необходимый уровень информационной поддержки", - сказал Саенко.
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