 С завтрашнего дня наблюдатели спецмиссии ОБСЕ будут круглосуточно присутствовать на патрульной базе в Станице Луганской, - Хуг

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый замглавы миссии Александр Хуг.
"Завтра СММ отправляет наблюдателей для постоянного присутствия на передовой патрульной базе в Станице Луганской. В октябре 2016 года мы установили там видеокамеру и планируем установить еще, но техника не сравнится с наблюдателями, потому что они являются глазами и ушами международного сообщества на Донбассе и в Украине в целом. Наблюдатели обеспечат комплексный мониторинг и отчетность, особенно в ночное время, потому что, очевидно, большинство обстрелов происходят ночью", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.
Хуг отметил, что на сегодня контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской является единственным КПВВ в Луганской области, и ежедневно по мосту, который находится в аварийном состоянии, проходят сотни людей.
"Стороны не отвели силы и средства в данном районе. Направление наблюдателей СММ, которые будут там находиться на постоянной, круглосуточной основе, это вклад ОБСЕ в нормализацию ситуации в Станице Луганской", - отметил он.
При этом замглавы миссии подчеркнул, что если стороны отведут силы, то ремонт моста станет возможным.
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