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 С завтрашнего дня наблюдатели спецмиссии ОБСЕ будут круглосуточно присутствовать на патрульной базе в Станице Луганской, - Хуг

хуг

С субботы, 19 августа, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине будут круглосуточно присутствовать на патрульной базе в Станице Луганской (Луганская обл.)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый замглавы миссии Александр Хуг.

"Завтра СММ отправляет наблюдателей для постоянного присутствия на передовой патрульной базе в Станице Луганской. В октябре 2016 года мы установили там видеокамеру и планируем установить еще, но техника не сравнится с наблюдателями, потому что они являются глазами и ушами международного сообщества на Донбассе и в Украине в целом. Наблюдатели обеспечат комплексный мониторинг и отчетность, особенно в ночное время, потому что, очевидно, большинство обстрелов происходят ночью", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Хуг отметил, что на сегодня контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской является единственным КПВВ в Луганской области, и ежедневно по мосту, который находится в аварийном состоянии, проходят сотни людей.

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"Стороны не отвели силы и средства в данном районе. Направление наблюдателей СММ, которые будут там находиться на постоянной, круглосуточной основе, это вклад ОБСЕ в нормализацию ситуации в Станице Луганской", - отметил он.

При этом замглавы миссии подчеркнул, что если стороны отведут силы, то ремонт моста станет возможным.
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А вообще длЯ чего эта миссия обсе уже 4 год скоро там ездит?какая польза?кому?только огромные деньги прожирает
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На границе выставьте посты груглосуточные.
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Только не давайте спать ОБСЕранцам на этой базе.
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С завтрашнего дня наблюдатели спецмиссии ОБСЕ будут круглосуточно присутствовать на патрульной базе в Станице Луганской, - Хуг - Цензор.НЕТ 9260Вiльний‏ @NoFated 2 ч.2 часа назад
Цена Европейского партнерства, Минских Договорняков и ЕвросАюза, куда мы так остервенело стремимся. У нас лишь один союзник - это наша армия

С завтрашнего дня наблюдатели спецмиссии ОБСЕ будут круглосуточно присутствовать на патрульной базе в Станице Луганской, - Хуг - Цензор.НЕТ 5219
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Неужели перестанут жрать водку в донецких кабаках с орлами захерченко и будут круглосуточно выражать обеспокоенность?
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а поночувати в Авдіїївці і Пісках сцикотно?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС завтрашнего дня наблюдатели спецмиссии ОБСЕ будут круглосуточно присутствовать на патрульной базе в Станице Луганской, - Хуг
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