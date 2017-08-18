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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1926) Фирташ (985) Сытник (418)

 Фирташ купил Запорожский титано-магниевый комбинат фактически за один доллар, - Сытник

сытник

Все расследования Национального антикоррупционного бюро, связанные с бизнесом украинских олигархов, походят в условиях колоссального давления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "День" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Что касается олигархов, то мы также работаем. Например, расследуем дело в отношении руководства "Запорожского титано-магниевого комбината" и видим, что Фирташ забрал его фактически за один доллар. Конечно, поднимать вопрос об ответственности самого Фирташа пока рановато, но мы это дело расследуем. Большая его часть уже в суде. Когда мы смотрим на Одесский припортовый, то там также видим интересы того же Фирташа", - рассказывает Сытник.

По словам главы НАБУ, при расследовании деятельности "Укрнафты" и "Приватбанка" Бюро видит интересы Коломойского, а схема "Роттердам+" "касается интересов Ахметова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дела НАБУ начинают расшатывать систему коррупции на госпредприятиях, - Сытник

"Все эти производства существуют, но существует и колоссальное давление, особенно относительно "Роттердам+". Фактически все наши представления останавливаются судом, то есть идет полное блокирование расследования. Такая же ситуация и по делу в отношении руководства "Запорожского титано-магниевого комбината". Сначала это дело полгода пролежало в Печерском райсуде Киева, а потом его передали в Запорожье. После этого прошли еще девять месяцев, но никакого прогресса все равно нет", - рассказал он.


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Мене трохи забавляє, як діти прізвища вміють спотворювати.
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Верещатик, чого б я так тішився на твому місці? П`яниці і дурні у бога в улюбленцях?
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Ви, потворні і безмізкі рошенівські наймити вже загралися, недовго вам залишилось-будеш рюмсати ти, коли тебе за бейцалки витягнуть на білий світ адже ви є співучасниками злочинів рошенівського режиму
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А в послевоенной Германии некоторые заводы тоже продавались за один доллар - нет ли там коррупции? - стОит Сытнику изучить и этот вопрос.
Бывал я на этом ЗТМК не раз - более убитого предприятия я не встречал. Как раз когда Фирташ его выкупил, там начали делать реконструкцию, а до того - цеха стояли мертвые, как после бомбежки. Может какие-то и работали, но выглядело всё удручающе
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Даже не в послевоенной - после падения Берлинской стены. Но нашим идиетам хрен что докажешь. Они же своими руками ржавый гвоздь в стену в жизни не забили.
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петруха барыженко на пару с рыжим гудком могут рассказать, как за 1 гривну купить. за доллар только лохи в Украине покупают.
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Так можно и всю Украину скупить попередниками во власти!
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"КОРОТКАЯ" ВСТРЕЧА ПОРОШЕНКО С ФИРТАШЕМ В ВЕНЕ ДЛИЛАСЬ 28 ЧАСОВ - СМИ

Встреча между нынешним президентом Украины Петром Порошенко и украинским олигархом Дмитрием Фирташем, которая состоялась весной 2014 года в Вене, длилась 28 часов с перерывом на три часа
Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на самих участников встречи.
"Деталей разговора даже офф-рекордс не захотел рассказывать никто. Кроме того, что сначала Фирташ и Левочкин хотели получить свои 30% в списке на парламентские выборы, но потом сошлись на разделении 50% Порошенко, 50% - УДАР", - пишет издание.
Сам Порошенко отрицает какие-либо договоренности с Фирташем. По его словам, эта встреча была случайной, короткой и бессмысленной.
Читайте также: Порошенко показал документ, тайно подписаный с Кличко в Вене в прошлом году
"Я никогда не отрицал очень короткую и бессмысленную встречу с Фирташем во время президентской кампании. Но я категорически отрицаю и отрицал любые договоренности - конфиденциальные или открытые - с Фирташем. Этого не было, этого не существует", - сказал украинский президент на пресс-конференции 5 июня.
Порошенко сказал, что поехал в Вену вместе с Виталием Кличко на день рождения его брата Владимира и якобы
Порошенко рассказал подробности встречи с Фирташем в Вене
случайно наткнулся в одном из отелей австрийской столицы на Фирташа.
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Хіба Барига купив Ленінську Кухню дорожче?Чому металургійний завод Порошенка не
платить земельний податок та досі торгує з РФ
"Ленінська
кузня" - столичне промислове підприємство із потужним потенціалом. За два
роки завод збільшив свої активи у 5 разів. Продукцію цього заводу продають у
десятки країн, а прибутковість заводу стрімко йде вгору. І за таких обставин,
Київська влада звільнила бізнес від земельного податку.

Після розпаду Радянського союзу "Ленінську кузню"
викупила група компаній "Укрпромінвест". З часом вони відходять до
корпорації "Прайм Ессетс Кепітал".

Викуплена фондом Петра Порошенка, "кузня" стає одним
із ключових підприємств холдингу. Найстаріше та найпотужніше у галузі
машинобудівної та металообробної промисловості України. Серед основної
діяльності "Лєнкузні" - суднобудування, ливарне виробництво,
виробництво засобів для нафтопереробної промисловості, а також морозильне та котельне
обладнання.

"Ленкузня"
експортує свою продукцію до десятка країн. Але найцікавіше, що і досі більшість
продукції йде на експорт до Російської Федерації.

Підприємство виробляє також і військові катери. А віднедавна ще
й зброю. Та це далеко не все, що "кують" на верфі. суднобудування
підприємство поєднує й з військовим автопромом.

У складні для країни часи "Ленінська кузня" не просто
залишається на плаву. За час війни, який збігся із президентством власника,
підприємство неабияк примножило свої статки.

З 2014 року
"Ленінська кузня" за дивних обставин виграє тендери і на постачання
бронеавтомобілів Збройним силам України. Хоча до цього автотехніку взагалі не
виробляла.

Завдяки чому стало можливе економічне диво на підприємстві та
чому завод позбавили земельних податків - дивіться у розслідуванні.

http://24tv.ua/tsru_chomu_metalurgiyniy_zavod_poroshenka_ne_platit_zemelniy_podatok_ta_dosi_torguye_z_rf_n642056
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Давай, Малятка!
Подробней про Российскую Федерацию!
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ти знову вилізло, підхуйловнику?

не знаєш, що рабсєйська підерація з малої літери пишеться, кацапе?
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Нда..... От жары расколбасило нашу Малатку......

укропбандерівець

........................................................................................
"Ленкузня"
експортує свою продукцію до десятка країн. Але найцікавіше, що і досі більшість
продукції йде на експорт до Російської Федерації.


ТАК С КАКОЙ БУКВЫ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ?


Таблеточку глотни!
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Валить этих пи..аров надо.По другому,ну просто никак.Судей продажных садить пожизненно.Они тоже нихрена не понимают кроме слова"бабло"А то,падлы,пристроились "пожизненно" сидеть в креслах.Я вообще этого не понимаю,как судьи-ушлёпки сидят на своих должностях ПОЖИЗНЕННО!!!?Это,бл.ь,по наследству,что-ли передаётся?А когда присисмерти будут валяться тоже будут права свои качать?ахметовых всяких отмазывать от "штрафов".Эта гнида уже давно должна гнить в земле вместе с фирташом.
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а че. нормальная цена, если учесть что этот завод выпускал сплавы для авиации и космоса. Именно столько он и стоит по версии шыкаладной петушни.
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а разве он не купил его когда шеколадной петушни даже в проэкте небыло еще ?
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ничего олигархи не покупали. когда надо было покупать они еще не были олигархами. и стать им таковыми помогли наши активы которые они попросту воровским путем, создав пресловутые схемы у нас их и украли.
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та ні....схема була проста: підприємство віддавалося в управління, з нього викачувалися оборотні кошти, за які і викупалося. Інша схема: через банкрутство і санацію.
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Так верните ему доллар и заберите завод назад. А если надумаете продавать вдвое дороже, то и я могу купить.
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можно даже с моральной компенсацией в 10и кратном размере... дать ему 10 долларов, что бы не обижался, когда завод обратно заберут )))
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А Шоколадный конфетные фабрики за сколько покупал ?
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Вот правильно поставленный вопрос. Хорошо знать о бывших, но хочется знать о настоящих. Что Порошенко и Ко. купили по $ 1.00USD ?
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Как говорится - Сколько стоит, - доллар?! Дайте две!
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Мне казалось,что статья о Фирташе и ЗТМК.Но обсуждают почему-то Порошенко,неужели на сайте одни тролли?
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А шо тут обсуждать?Рашка его обанкротила,в пользу своего алюминия.
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Т.е. из-за тарифа "ротердам+" украинцы уже переплатили Ахметову за электрику около 10 млрд. грн . И этот Вовк тоже видимо в доле, а ещё Вовк в интересах Фирташа всё также пытается протащить "абонплату" на газ.
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Есть решение суда.Можно любого фирьаша обанкротить и забрать обратно заводы.Просто проголосовать и принять закон о поднятии цены на аренду земли на который находятся все эжти предприятия.Поднять налог для начала в 1000 раз.Потом ещё неалоги придумать.К примеру на экологию.Давить гада пока её продаст государству за один доллар завод.Вариантов очень много😁
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Я предлагаю их зачистить как паразитов. Кто "За"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФирташ купил Запорожский титано-магниевый комбинат фактически за один доллар, - Сытник
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