 Фирташ купил Запорожский титано-магниевый комбинат фактически за один доллар, - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "День" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
"Что касается олигархов, то мы также работаем. Например, расследуем дело в отношении руководства "Запорожского титано-магниевого комбината" и видим, что Фирташ забрал его фактически за один доллар. Конечно, поднимать вопрос об ответственности самого Фирташа пока рановато, но мы это дело расследуем. Большая его часть уже в суде. Когда мы смотрим на Одесский припортовый, то там также видим интересы того же Фирташа", - рассказывает Сытник.
По словам главы НАБУ, при расследовании деятельности "Укрнафты" и "Приватбанка" Бюро видит интересы Коломойского, а схема "Роттердам+" "касается интересов Ахметова".
"Все эти производства существуют, но существует и колоссальное давление, особенно относительно "Роттердам+". Фактически все наши представления останавливаются судом, то есть идет полное блокирование расследования. Такая же ситуация и по делу в отношении руководства "Запорожского титано-магниевого комбината". Сначала это дело полгода пролежало в Печерском райсуде Киева, а потом его передали в Запорожье. После этого прошли еще девять месяцев, но никакого прогресса все равно нет", - рассказал он.
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Бывал я на этом ЗТМК не раз - более убитого предприятия я не встречал. Как раз когда Фирташ его выкупил, там начали делать реконструкцию, а до того - цеха стояли мертвые, как после бомбежки. Может какие-то и работали, но выглядело всё удручающе
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Встреча между нынешним президентом Украины Петром Порошенко и украинским олигархом Дмитрием Фирташем, которая состоялась весной 2014 года в Вене, длилась 28 часов с перерывом на три часа
Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на самих участников встречи.
"Деталей разговора даже офф-рекордс не захотел рассказывать никто. Кроме того, что сначала Фирташ и Левочкин хотели получить свои 30% в списке на парламентские выборы, но потом сошлись на разделении 50% Порошенко, 50% - УДАР", - пишет издание.
Сам Порошенко отрицает какие-либо договоренности с Фирташем. По его словам, эта встреча была случайной, короткой и бессмысленной.
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"Я никогда не отрицал очень короткую и бессмысленную встречу с Фирташем во время президентской кампании. Но я категорически отрицаю и отрицал любые договоренности - конфиденциальные или открытые - с Фирташем. Этого не было, этого не существует", - сказал украинский президент на пресс-конференции 5 июня.
Порошенко сказал, что поехал в Вену вместе с Виталием Кличко на день рождения его брата Владимира и якобы
Порошенко рассказал подробности встречи с Фирташем в Вене
случайно наткнулся в одном из отелей австрийской столицы на Фирташа.
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платить земельний податок та досі торгує з РФ
"Ленінська
кузня" - столичне промислове підприємство із потужним потенціалом. За два
роки завод збільшив свої активи у 5 разів. Продукцію цього заводу продають у
десятки країн, а прибутковість заводу стрімко йде вгору. І за таких обставин,
Київська влада звільнила бізнес від земельного податку.
Після розпаду Радянського союзу "Ленінську кузню"
викупила група компаній "Укрпромінвест". З часом вони відходять до
корпорації "Прайм Ессетс Кепітал".
Викуплена фондом Петра Порошенка, "кузня" стає одним
із ключових підприємств холдингу. Найстаріше та найпотужніше у галузі
машинобудівної та металообробної промисловості України. Серед основної
діяльності "Лєнкузні" - суднобудування, ливарне виробництво,
виробництво засобів для нафтопереробної промисловості, а також морозильне та котельне
обладнання.
"Ленкузня"
експортує свою продукцію до десятка країн. Але найцікавіше, що і досі більшість
продукції йде на експорт до Російської Федерації.
Підприємство виробляє також і військові катери. А віднедавна ще
й зброю. Та це далеко не все, що "кують" на верфі. суднобудування
підприємство поєднує й з військовим автопромом.
У складні для країни часи "Ленінська кузня" не просто
залишається на плаву. За час війни, який збігся із президентством власника,
підприємство неабияк примножило свої статки.
З 2014 року
"Ленінська кузня" за дивних обставин виграє тендери і на постачання
бронеавтомобілів Збройним силам України. Хоча до цього автотехніку взагалі не
виробляла.
Завдяки чому стало можливе економічне диво на підприємстві та
чому завод позбавили земельних податків - дивіться у розслідуванні.
http://24tv.ua/tsru_chomu_metalurgiyniy_zavod_poroshenka_ne_platit_zemelniy_podatok_ta_dosi_torguye_z_rf_n642056
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Подробней про Российскую Федерацию!
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не знаєш, що рабсєйська підерація з малої літери пишеться, кацапе?
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укропбандерівець
........................................................................................
"Ленкузня"
експортує свою продукцію до десятка країн. Але найцікавіше, що і досі більшість
продукції йде на експорт до Російської Федерації.
ТАК С КАКОЙ БУКВЫ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ?
Таблеточку глотни!
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