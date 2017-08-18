 С начала года в зоне АТО погибли 65 мирных жителей, еще 285 были ранены, - Хуг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
"С 1 января 2017 года по 13 августа мы зафиксировали 350 жертв среди мирного населения. 65 из них погибли, 285 были ранены", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.
Хуг подчеркнул, что свидетельством невыполнения сторонами своих обязательств по разминированию является то, что "причина большинства жертв среди гражданского населения -срабатывание мин и неразорвавшихся боеприпасов".
По его словам, с начала года миссия подтвердила 93 таких случая, из них 28 гражданских лиц погибли, 65 получили ранения.
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- Ні. Але я знаю країни де з відходом кацапів стало жити краще:
Чехія, Німеччина, Естонія, Латвія, Литва, Польща ...
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Возможно, вы спешили ответить на безадресный вопрос и не обратили внимания на простенький факт, что «зона АТО» - это из заголовка статьи придуманного редактором Цензора или вы процитировали Александр Хуг?!
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