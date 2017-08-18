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 С начала года в зоне АТО погибли 65 мирных жителей, еще 285 были ранены, - Хуг

хуг

С начала года в зоне проведения АТО на Донбассе погибли 65 мирных жителей, ранения получили 285.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"С 1 января 2017 года по 13 августа мы зафиксировали 350 жертв среди мирного населения. 65 из них погибли, 285 были ранены", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

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Хуг подчеркнул, что свидетельством невыполнения сторонами своих обязательств по разминированию является то, что "причина большинства жертв среди гражданского населения -срабатывание мин и неразорвавшихся боеприпасов".

По его словам, с начала года миссия подтвердила 93 таких случая, из них 28 гражданских лиц погибли, 65 получили ранения.
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зоной АТО считается временно окупированная территория Донецкой и Луганской областей Украины.
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- А чи знаєте Ви країни, де з приходом кацапів стало жити краще?
- Ні. Але я знаю країни де з відходом кацапів стало жити краще:
Чехія, Німеччина, Естонія, Латвія, Литва, Польща ...
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«звёздный» господин, спросил об ином ...
Возможно, вы спешили ответить на безадресный вопрос и не обратили внимания на простенький факт, что «зона АТО» - это из заголовка статьи придуманного редактором Цензора или вы процитировали Александр Хуг?!
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Вы еще не посчитали тех, кто погиб от голода и болезней, а так же от безисходности.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года в зоне АТО погибли 65 мирных жителей, еще 285 были ранены, - Хуг
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