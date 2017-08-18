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 Политика Украины
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Все про:тендер (557) Антимонопольный комитет (205) Минэкономразвития (441) Нефедов (59)

 "Фирмы, у которых нет ничего кроме печати и табуретки, срывают тендеры", - Гройсман обратился к АМКУ

гройсман

Премьер обратился к АМКУ и Минэкономики с поручением разобраться в ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 18 августа, во время заседания правительства Украины Владимир Гройсман обратился к Антимонопольному комитету Украины относительно срыва тендерных процедур фирмами-однодневками.

"Существуют фирмы, у которых нет ничего, кроме печати и табуретки. Я думаю, что у них есть определенная поддержка в органах власти. Которые заявляют себя на все тендеры. А потом, проигрывают и через жалобы блокируют эти тендеры. Они блокируют честный бизнес и требуют откаты, - сообщает Гройсман. - Я по результатам этих данных обращусь в НАБУ, ГПУ, САП и полицию. Нужно в этом вопросе поставить точку. Мое личное мнение в том, что в АМКУ этим схемам подыгрывают. Потом срываются тендеры. Мы не должны молчать, это разрушает страну!"

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Премьер дал поручение заместителю главы министерства экономики Украины Максиму Нефедову подготовить необходимые изменения в национальное законодательство в течение двух недель, чтобы избежать подобных срывов.

Также Гройсман обратился к СМИ с просьбой отследить, кто принимает решения в АМКУ и кто "покрывает подобные схемы во власти. Он напомнил, что в стране открыты данные по бенефициарам частных компаний и это позволит выяснить, кто является основателями компаний, срывающих тендеры.
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Мешают таким же (что кроме табуретки нет ничего) только, только своим.
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Так ты ж с них и имеешь клоун винницкий.Днище.
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Крупная транснациональная корпорация возьмет в аренду стол и 3 офисных стула.
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премьер-министры, у которых нет ничего, кроме гаража и будки - срывают реформы.
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Ну благодаря вашим стараниям и уже и печать не нужна. Достаточно табуретки.
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Так они ж видят, как те, что "честные" тоже с одной табуретки начинали.....
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Типа только понял? Грося умеет придурка включать.
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Ну так НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕНДЕРОВ прописывай!!!
Если это тендер на строительство - у претендента должны быть сертификаты и лицензии на строительство.
Если это тендер на перевозки - должны быть транспортные средства на балансе.
И тд. и тп.
А то прописываете условия тендеров, что бы ВАШИ "фирмы однодневки" могли пройти - вот и другие "однодневки" лезут.
...
Когда на работу более-менее важную берут, всегда спрашивают ОПЫТ РАБОТЫ, дипломы, сертификаты, справки, ....
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Лицензию на строительство может иметь и фирма с одной табуреткой, т к там важны дипломы . Критерии должны идти от оборотных средств.
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тихо-тихо...у Гроси галава кипит, это ж не весы на рынке подкручивать!!!)))))
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После того как Продавец труселей обратился к АМКУ по поводу сговора табачных фабрик, сигареты подорожали наполовину. Чего сейчас ждать?
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тут с Гройсей согласен!.. такие действия "бабочек" назвал бы мошенничеством в особо крупных размерах и от 10 до вышака, которого нет к сожалению...
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Грося, яка ще тубаретка? Ти відстав від життя.
"Фирмы, у которых нет ничего кроме печати и табуретки, срывают тендеры", - Гройсман обратился к АМКУ - Цензор.НЕТ 274
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У Пети- будки , у гроси- табуретки. Не выражаются они академически
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так печати же отменили - достаточно одной табуретки
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No comment!

такого пацана, з такими знаннями)) давно не було на премері кабміна)))
щось подібне було з пашею-лазаренко, але він подався до США!
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Компания с табуреткой всегда предложит более привлекательную цену чем компания с офисом в центре Киева, большими основными средствами и товарными запасами. Для этого и организуются тендеры. Хот, может на винницком рынке было по другому, хз.
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Всё равно все тендеры на дороги выигрывает рыг Колесников со своей фирмой
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Потому что он накупил себе море дорогущей техники во времена Янека.
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"Ч"удак, у которого нет ничего в голове, занимает пост премьера... и что?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Фирмы, у которых нет ничего кроме печати и табуретки, срывают тендеры", - Гройсман обратился к АМКУ
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