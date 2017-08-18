 "Фирмы, у которых нет ничего кроме печати и табуретки, срывают тендеры", - Гройсман обратился к АМКУ

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 18 августа, во время заседания правительства Украины Владимир Гройсман обратился к Антимонопольному комитету Украины относительно срыва тендерных процедур фирмами-однодневками.
"Существуют фирмы, у которых нет ничего, кроме печати и табуретки. Я думаю, что у них есть определенная поддержка в органах власти. Которые заявляют себя на все тендеры. А потом, проигрывают и через жалобы блокируют эти тендеры. Они блокируют честный бизнес и требуют откаты, - сообщает Гройсман. - Я по результатам этих данных обращусь в НАБУ, ГПУ, САП и полицию. Нужно в этом вопросе поставить точку. Мое личное мнение в том, что в АМКУ этим схемам подыгрывают. Потом срываются тендеры. Мы не должны молчать, это разрушает страну!"
Премьер дал поручение заместителю главы министерства экономики Украины Максиму Нефедову подготовить необходимые изменения в национальное законодательство в течение двух недель, чтобы избежать подобных срывов.
Также Гройсман обратился к СМИ с просьбой отследить, кто принимает решения в АМКУ и кто "покрывает подобные схемы во власти. Он напомнил, что в стране открыты данные по бенефициарам частных компаний и это позволит выяснить, кто является основателями компаний, срывающих тендеры.
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Если это тендер на строительство - у претендента должны быть сертификаты и лицензии на строительство.
Если это тендер на перевозки - должны быть транспортные средства на балансе.
И тд. и тп.
А то прописываете условия тендеров, что бы ВАШИ "фирмы однодневки" могли пройти - вот и другие "однодневки" лезут.
...
Когда на работу более-менее важную берут, всегда спрашивают ОПЫТ РАБОТЫ, дипломы, сертификаты, справки, ....
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такого пацана, з такими знаннями)) давно не було на премері кабміна)))
щось подібне було з пашею-лазаренко, але він подався до США!
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