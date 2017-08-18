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 Авдеевка и еще семь сел будут получать газ с подконтрольной Украине территории, - Жебривский

жебривский

В Донецкой области начались работы по строительству газопровода от Очеретного в Авдеевку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

"Приступили к строительству подводного газопровода высокого давления от Очеретяного к Авдеевке: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки труб", - написал он.

По его словам, стоимость проекта - порядка 58 млн. гривен, часть этой суммы профинансирует Авдеевский коксохим.

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"По завершению строительства мы сможем подавать газ в Авдеевку и еще семь окрестных сел (Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово) с территории, контролируемой Украины. Таким образом люди перестанут быть заложниками бандитов, которые называют себя властью на оккупированной украинской территории, ведь мы снимаем зависимость городов и поселков от их бандитских капризов и безалаберности.

Напомню, окончательное решение о строительстве приняли 7 июня в результате чрезвычайной ситуации, когда любители русского мира в очередной раз повредили газопровод и оставили Авдеевку и поселки без газа", - отметил Жебривский.

Напомним, ранее Жебривский заявил, что к 24 августа населенные пункты на контролируемой Украиной территории Донетчины станут энергонезависимыми от ОРДО.
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