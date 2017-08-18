EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  69  3
Все про:дороги (1777) Кабмин (10478) ремонт (817) Укравтодор (310) заседание правительства (64) Новак Славомир (20)

 "Мы будем формировать "черный список" недобросовестных подрядчиков", - глава "Укравтодора"

ремонт дорог

При ремонте дорог "Укравтодор" придердивается маршрутного принципа, создавая трассы от портов, крупных городов и автотрасс, которые ведут в страны ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 18 августа, на заседании Кабинета министров Украины руководитель "Укравтодора" Славомир Новак отчитался о ходе ремонта дорог в стране.

"Мы имели возможность увидеть дороги в Депропетровской, Херсонской и Николаевской областях, впечатление положительное, дороги ремонтируются", - сообщил Новак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У меня был разговор с Президентом. Его позиция однозначна: все кто мешает бизнесу являются врагами", - Гройсман

По его словам, самое серьезное впечатление производит разница в качестве трасс в Донецкой и Луганской областях. Изменения, не смотря на все сложности в проведении работ в этом регионе, наиболее ощутимы.

Славомир Новак сообщил, что с целью создания "черного списка" подготовлен проект закона о контроле качества выполненных работ.

"Мы будем формировать список недобросовестных подрядчиков", - заявил он.

По его словам на данный момент текущий ремонт проведен на 600 километрах дорог.

На работы направлено 5,3 млрд гривен из бюджета и 4,1 млрд. - за счет кредитных средств. Также используются другие источники финансирования, в частности - инвестпроекты.

Также Новак отчитался о том, что в Украине создается современная дорожная инфраструктура: светоотражающие дорожные знаки и разметка, подземные переходы, освещение за счет солнечных батарей и т.д.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вы,как воровали так и будете воровать,пока народ вас в те дороги не закатает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас поляка начнут какашками закидывать
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы будем формировать "черный список" недобросовестных подрядчиков", - глава "Укравтодора"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти