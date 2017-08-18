 "Мы будем формировать "черный список" недобросовестных подрядчиков", - глава "Укравтодора"

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 18 августа, на заседании Кабинета министров Украины руководитель "Укравтодора" Славомир Новак отчитался о ходе ремонта дорог в стране.
"Мы имели возможность увидеть дороги в Депропетровской, Херсонской и Николаевской областях, впечатление положительное, дороги ремонтируются", - сообщил Новак.
По его словам, самое серьезное впечатление производит разница в качестве трасс в Донецкой и Луганской областях. Изменения, не смотря на все сложности в проведении работ в этом регионе, наиболее ощутимы.
Славомир Новак сообщил, что с целью создания "черного списка" подготовлен проект закона о контроле качества выполненных работ.
"Мы будем формировать список недобросовестных подрядчиков", - заявил он.
По его словам на данный момент текущий ремонт проведен на 600 километрах дорог.
На работы направлено 5,3 млрд гривен из бюджета и 4,1 млрд. - за счет кредитных средств. Также используются другие источники финансирования, в частности - инвестпроекты.
Также Новак отчитался о том, что в Украине создается современная дорожная инфраструктура: светоотражающие дорожные знаки и разметка, подземные переходы, освещение за счет солнечных батарей и т.д.
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