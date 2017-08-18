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 Политика Украины
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Все про:декларация (1014) коррупция (7404) судья (1893) Юра Енакиевский (385)

 Судья Глиняный, который помог снять с розыска Иванющенко, вместе с семьей владеет 7 квартирами и 4 домами в Киеве

глиняный

Судья Апелляционного суда города Киева Виктор Глиняный задекларировал квартиру площадью 72 кв. м в киевском микрорайоне Позняки и дом площадью 174 кв. м на окраине столицы. Еще 6 квартирами и 3 домами владеют родственники судьи - мать, невестка, бывшие жена и теща.

Об этом сообщает проект "Декларации", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theinsider.ua.

Младший сын Виктора Глиняного Сергей, который работает заместителем начальника информационно-аналитического отдела Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, в своей декларации указал пользования квартирой площадью 100 кв. м.

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Она принадлежит его бабушке по линии матери - Ольге Онищенко - и находится в новостройке по улице Елены Пчилки, 5.

Также Ольга Онищенко обладает 120-метровым домом по улице Криничной на окраине Киева - как раз напротив дома самого судьи Глиняного.

9 февраля 2015 жена Сергея Глиняного Юлия получила в подарок еще одну 54-метровую квартиру на Позняках - на улице Кошица 10/21. Юлия Глиняная работает консультантом в Высшем специализированном суде.

Старший сын и невестка судьи Глиняного также пошли по юридической линии - Александр Глиняный возглавляет следственное управление СБУ Киева и области, а его жена Марина работает секретарем судебного заседания Днепровского райсуда.

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Согласно выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, бывшая жена Виктора Глиняного Людмила обладает 188-метровым зданием в переулке Шевченко на окраине Киева и еще одним неизвестной площади в поселке Гора вблизи столицы.

Также ей принадлежат две квартиры в микрорайоне Позняки - одна на Елены Пчелки, 4, другая - в новостройке по улице Урловской, 23 Еще две соседние квартиры в этом же доме на Урливской записаны на 78-летнюю мать судьи Маргариту Глиняную.

Судьей Виктор Глиняный работает с 1993 года. По данным проекта Prosud, в течение последних нескольких лет он успел стать абсолютным рекордсменом в Апелляционном суде по количеству поданных на него жалоб, а также засветиться в ряде одиозных дел - таких как рассмотрение жалоб Александра Ефремова, Геннадия Корбана, Романа Насирова.

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В 2016 году судья Глиняный в составе коллегии отменил разрешение на задержание Юрия Иванющенко, что в дальнейшем стало основанием для его снятия с международного розыска.
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Вся Украинская власть,все судьи,министры,депутаты,прокуроры,мусора это одна шайка и эта шайка должна быть уничтожена ,но есть альтернатива,это когда они уничтожат Украину ,чем они сейчас успешно занимаются.
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Как это вообще имеет право судить?Только один вопрос возникает.
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Судячи з його статків, він вже порішав 11 справ. Маладєц, аднака.
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Ну , належить і належить ... що тут такого ?
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при всем уважении к провластным евгеям...дгузья вы таки саипали...!
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Саме так ...
Але є і позитив - визнання хвороби - перший крок до одужання !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудья Глиняный, который помог снять с розыска Иванющенко, вместе с семьей владеет 7 квартирами и 4 домами в Киеве
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