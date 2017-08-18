 Судья Глиняный, который помог снять с розыска Иванющенко, вместе с семьей владеет 7 квартирами и 4 домами в Киеве

Об этом сообщает проект "Декларации", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theinsider.ua.
Младший сын Виктора Глиняного Сергей, который работает заместителем начальника информационно-аналитического отдела Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, в своей декларации указал пользования квартирой площадью 100 кв. м.
Она принадлежит его бабушке по линии матери - Ольге Онищенко - и находится в новостройке по улице Елены Пчилки, 5.
Также Ольга Онищенко обладает 120-метровым домом по улице Криничной на окраине Киева - как раз напротив дома самого судьи Глиняного.
9 февраля 2015 жена Сергея Глиняного Юлия получила в подарок еще одну 54-метровую квартиру на Позняках - на улице Кошица 10/21. Юлия Глиняная работает консультантом в Высшем специализированном суде.
Старший сын и невестка судьи Глиняного также пошли по юридической линии - Александр Глиняный возглавляет следственное управление СБУ Киева и области, а его жена Марина работает секретарем судебного заседания Днепровского райсуда.
Согласно выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, бывшая жена Виктора Глиняного Людмила обладает 188-метровым зданием в переулке Шевченко на окраине Киева и еще одним неизвестной площади в поселке Гора вблизи столицы.
Также ей принадлежат две квартиры в микрорайоне Позняки - одна на Елены Пчелки, 4, другая - в новостройке по улице Урловской, 23 Еще две соседние квартиры в этом же доме на Урливской записаны на 78-летнюю мать судьи Маргариту Глиняную.
Судьей Виктор Глиняный работает с 1993 года. По данным проекта Prosud, в течение последних нескольких лет он успел стать абсолютным рекордсменом в Апелляционном суде по количеству поданных на него жалоб, а также засветиться в ряде одиозных дел - таких как рассмотрение жалоб Александра Ефремова, Геннадия Корбана, Романа Насирова.
В 2016 году судья Глиняный в составе коллегии отменил разрешение на задержание Юрия Иванющенко, что в дальнейшем стало основанием для его снятия с международного розыска.
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