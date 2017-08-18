 Дела НАБУ начинают расшатывать систему коррупции на госпредприятиях, - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью газете "День" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
"Почему так трудно начинать реальную борьбу с коррупцией? Потому что это явление имеет в Украине глубокие корни, когда есть неприкосновенные сферы и личности, когда существуют политические договорняки и тому подобное. Все эти правила, действительно, формировались в 1990-х гг., и, что трагично, они существуют сегодня. Собственно, против этой несправедливости и восстал Евромайдан. Но он так и не изменил систему, изменились лишь персоналии во власти. Как пример, могу привести ситуацию, что касается государственных предприятий. Там до сих пор существуют те же самые коррупционные правила. "Дело Мартыненко" в этом плане является знаковым", - заявил Сытник.
Глава НАБУ добавил, что это можно считать и политической коррупцией, ведь с государственных предприятий воруются средства, которые затем используются для создания партий, телеканалов, заведения "своих" людей во власть, лоббирования определенных законопроектов в парламенте и тому подобное.
По словам Сытника, его удивляет, когда, например, выставляется на продажу Одесское облэнерго, но нет заявок на покупку.
"Почему так происходит? Потому что те группы, которые имеют деньги для приватизации, не хотят этого, потому что пока собственность остается государственной, ее легче разворовывать. Иностранный инвестор также не приходит в страну, потому что нет прозрачных правил игры, а есть коррупция. То есть мы имеем замкнутый круг, когда привлекательные для приватизации стратегические предприятия никому не интересны, ибо на пути стоит взяточничество", - отмечает он.
Сытник подчеркивает, что Национальное антикоррупционное бюро пытается все эти схемы ликвидировать, свидетельством чего является "дело Онищенко" с "Укргаздобычей", сломать старую систему и изменить правила.
"Но впереди еще долгая и кропотливая работа. Дела, которые мы сегодня расследуем, начинают расшатывать эту систему", - убежден Сытник.
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А пока треп один.
А что до Онищенко так его не НАБУ расследовало, а новое руководство укргазвыдобування заявы слало. Опять таки назначенное по конкурсу, инициированому властью.
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Тебя для того и создали чтобы ты это расследовал и наказывал.
Кто-то там ворует...
Так это ТВОИ проблемы.
ТЫ сладко жрешь и много получаешь именно за то чтобы этого не было.
А он про коварных их рассказывает..
Чисто не там где не сорят а там где убирают и штрафуют за мусор.
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ДАВИТЕ КОРРУПЦИЮ - ЭТО ОМЕРЗИТЕЛЬНОЕ УБЛЮДОЧНОЕ СОВКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ НЕДОСТОЙНОЕ ПОРЯДОЧНОГО ЦИВИЛИЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА.
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