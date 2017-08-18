EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  663  10
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1925) Сытник (417)

 Дела НАБУ начинают расшатывать систему коррупции на госпредприятиях, - Сытник

сытник

Процесс приватизации госпредприятий сознательно тормозится, поскольку государственную собственность легче разворовывать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью газете "День" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Почему так трудно начинать реальную борьбу с коррупцией? Потому что это явление имеет в Украине глубокие корни, когда есть неприкосновенные сферы и личности, когда существуют политические договорняки и тому подобное. Все эти правила, действительно, формировались в 1990-х гг., и, что трагично, они существуют сегодня. Собственно, против этой несправедливости и восстал Евромайдан. Но он так и не изменил систему, изменились лишь персоналии во власти. Как пример, могу привести ситуацию, что касается государственных предприятий. Там до сих пор существуют те же самые коррупционные правила. "Дело Мартыненко" в этом плане является знаковым", - заявил Сытник.

Также читайте: Команда НАБУ сформирована на 90%, вакантны 50 должностей, - пресс-служба. ИНФОГРАФИКА

Глава НАБУ добавил, что это можно считать и политической коррупцией, ведь с государственных предприятий воруются средства, которые затем используются для создания партий, телеканалов, заведения "своих" людей во власть, лоббирования определенных законопроектов в парламенте и тому подобное.

По словам Сытника, его удивляет, когда, например, выставляется на продажу Одесское облэнерго, но нет заявок на покупку.

Читайте также: В НАБУ расследуют около 400 коррупционных дел: каждый день проводятся следственные действия, процесс набирает серьезные обороты, - Сытник

"Почему так происходит? Потому что те группы, которые имеют деньги для приватизации, не хотят этого, потому что пока собственность остается государственной, ее легче разворовывать. Иностранный инвестор также не приходит в страну, потому что нет прозрачных правил игры, а есть коррупция. То есть мы имеем замкнутый круг, когда привлекательные для приватизации стратегические предприятия никому не интересны, ибо на пути стоит взяточничество", - отмечает он.

Сытник подчеркивает, что Национальное антикоррупционное бюро пытается все эти схемы ликвидировать, свидетельством чего является "дело Онищенко" с "Укргаздобычей", сломать старую систему и изменить правила.

"Но впереди еще долгая и кропотливая работа. Дела, которые мы сегодня расследуем, начинают расшатывать эту систему", - убежден Сытник.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока в кресле президента Украины сидит системный коррупционер с огромным стажем преступной деятельности НИЧЕГО расшатать не получится ,разве что когда шатунам надоест вся эта клоунада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не розхитуйте ночви, наших щурів нудить. (Не моє)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
президент и создал НАБУ чтобы оно не сказки по телику рассказывало, а приводило конкретные факты и делало посадки.
А пока треп один.
А что до Онищенко так его не НАБУ расследовало, а новое руководство укргазвыдобування заявы слало. Опять таки назначенное по конкурсу, инициированому властью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опять говно по стенкам!Кто мешает?какие группы?Фамилия,должности?Или мы идём в эурлпу,или в ж..у?Там така хеоня не Кати!МешКто,когда,как?И факты,иначе это просто пиздаболов во,и за это берут за яйца
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уже определятся наконец - приватизация госпредприятий это хорошо или плохо? Кого в зрадники записывать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот что за сказки, а???
Тебя для того и создали чтобы ты это расследовал и наказывал.
Кто-то там ворует...
Так это ТВОИ проблемы.
ТЫ сладко жрешь и много получаешь именно за то чтобы этого не было.
А он про коварных их рассказывает..
Чисто не там где не сорят а там где убирают и штрафуют за мусор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо есть еще что прихватизировать,помоему ужо дно.
 показать весь комментарий
Ответить
 


ДАВИТЕ КОРРУПЦИЮ - ЭТО ОМЕРЗИТЕЛЬНОЕ УБЛЮДОЧНОЕ СОВКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ НЕДОСТОЙНОЕ ПОРЯДОЧНОГО ЦИВИЛИЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА.




 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДела НАБУ начинают расшатывать систему коррупции на госпредприятиях, - Сытник
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти