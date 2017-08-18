 "У меня был разговор с Президентом. Его позиция однозначна: все, кто мешает бизнесу, являются врагами", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о своих поездках по регионам.
По словам Гройсмана, для него очень важно понимать, что происходит на местах.
"Фактически, мы начали "капитальный ремонт" страны. Но на местах еще очень много проблем, - сказал он. - Люди сегодня ждут качественных дорог, образования, здравоохранения. Люди ждут октября и поднятия пенсий. Мы прилагаем максимум усилий для реализации этих необходимостей. "Капитального ремонта" требуют все сферы жизни в Украине"
По словам премьера в этом году повышены темпы и объемы проведения ремонта дорог, а в следующем - объемы ремонтных работ еще больше возрастут.
"Но нам нужна работающая и растущая экономика. Это приоритет номер один на местах". - заявил Гройсман.
Также он сообщил о жалобах предпринимателей на сложности в работе.
"Тяжело оформить землю, тяжело подключить коммуникации. Критический вопрос - это неправомерные проверки бизнеса. Все предприятия модернизируются, растут, но с такими муками, с такими страданиями. У меня был разговор с Президентом. Его позиция однозначна. Все кто мешает бизнесу являются врагами", - рассказал Гройсман.
Премьер-министр обратился к министрам с просьбой "вправить мозги" силовикам во избежание разрушения инвестклимата в стране.
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Там точно не пропущено слово "моему"?
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Ціни на комуналку не будуть підніматися, це було останнє подорожчання електроенергії та газу, податкова не буде нікого щемити? Це ж твій пиздіж, за який ти не збираєшся відповідати, а прийдеться!
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http://www.heritage.org/index/ranking
У 2017 році Україна на 166 місці. Це чарез рік роботи Гносі.
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Есть бизнес и - бизнес.
Своим надо помогать.
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За что ни возьмись - сидит гнойсман или васадзе и гнобят потребителя.
Если Васадзе убрать - Украина получит свой доступный автомобиль.
Просто как пример.
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открыл кафе - ну и на здоровье, плати налоги и живи, дорогой
никаких пожарных, санинспекторов, участковых, СБУ и прочих
но если вдруг пожар, или клиент отравился - отвечай по закону в суде, опять же без всяких инспекций
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