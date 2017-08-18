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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10478) Гройсман (3295) заседание правительства (64)

 "У меня был разговор с Президентом. Его позиция однозначна: все, кто мешает бизнесу, являются врагами", - Гройсман

гройсман

Премьер сообщил о результатах своих поездок в регионы - предпририматели жалуются на неправомерные проверки.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о своих поездках по регионам.

По словам Гройсмана, для него очень важно понимать, что происходит на местах.

"Фактически, мы начали "капитальный ремонт" страны. Но на местах еще очень много проблем, - сказал он. - Люди сегодня ждут качественных дорог, образования, здравоохранения. Люди ждут октября и поднятия пенсий. Мы прилагаем максимум усилий для реализации этих необходимостей. "Капитального ремонта" требуют все сферы жизни в Украине"

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По словам премьера в этом году повышены темпы и объемы проведения ремонта дорог, а в следующем - объемы ремонтных работ еще больше возрастут.

"Но нам нужна работающая и растущая экономика. Это приоритет номер один на местах". - заявил Гройсман.

Также он сообщил о жалобах предпринимателей на сложности в работе.

"Тяжело оформить землю, тяжело подключить коммуникации. Критический вопрос - это неправомерные проверки бизнеса. Все предприятия модернизируются, растут, но с такими муками, с такими страданиями. У меня был разговор с Президентом. Его позиция однозначна. Все кто мешает бизнесу являются врагами", - рассказал Гройсман.

Премьер-министр обратился к министрам с просьбой "вправить мозги" силовикам во избежание разрушения инвестклимата в стране.
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именно так) враги- это те кто мешают барыжить ПЭце
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ВСЕ КТО МЕШАЕТ БИЗНЕСУ ПИДОРОШЕНКО -ВРАГИ , ВКЛЮЧАЯ АТОШНИКОВ , ПОЛИТИКОВ НЕ ИЗ ШОБЛЫ И ТД
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А что делать с теми предпринимателями, которые ГРОБЯТ Украинцев???
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Вчера была передача "территория обмана" где рассказывали о морратории на проверки лекарств и фальсификат, а проверять тех кто создает фальсификат оказывается нельзя ((
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а ты этих лекарственных предпринимателей гуглила? враги и есть...все рыги там,под крылышком богатыревой
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так про нее и говорили - эти горе-предприниматели травят Украинцев. ((( А оказывается их нельзя проверять (((
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в свое время "Клята Юлька" приобрела лабораторию для проверки фальсификата в фармацевтике. на следующий день после того как ее ушли , эта лаборатория исчезла в неизвестном направлении. ведь по оценкам на этом (Фальсификате) зарабатывают в Украине от 10 до 20 миллиардов зелени.
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все кто мешают бизнесу президента- считаются врагами.
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такая же позиция была и у Саакашвили "Все кто мешают бизнесу являются врагами"
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"все кто мешает бизнесу являются врагами"

Там точно не пропущено слово "моему"?
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Цирк по сравнению с этими клоунами, просто отдыхает.
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Хоть тут шоколадный не соврал. Все кто мешают его бизнесу на крови - являются его врагами.
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Не точно повторил. "Казлы которые мешают нам жить"!.
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ведь они с одной шоблы с папиредниками. чего можно было еще ожидать???
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Скорее всего было сказано - "все, кто мешает оффшорному бизнесу.."
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пис. До речі, "не мешать" це ще не означає допомагати.
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Я так понял вован )(уйло в Липецке не мешает
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Дурник гройсман, ти тепер зрозумів хто головний ворог? Це ти і є! А також пєдро-чоколад, БПП та НФ та інші виблядки від влади.
Ціни на комуналку не будуть підніматися, це було останнє подорожчання електроенергії та газу, податкова не буде нікого щемити? Це ж твій пиздіж, за який ти не збираєшся відповідати, а прийдеться!
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Свобода робити бізнес:
http://www.heritage.org/index/ranking
У 2017 році Україна на 166 місці. Це чарез рік роботи Гносі.
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вопрос к Гройсману - он мешает бизнесу, или помогает?
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Смотря ЧЬЕМУ бизнесу.

Есть бизнес и - бизнес.
Своим надо помогать.
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чем больше людей независимых в материальном плане ни от прихоти хозяина ни от государства , тем сложнее такими людьми управлять ...поэтому нашем керівникам врятли нужен предприниматель как класс , то ли дело крупный бизнес , договорился с олигархом и шинкуй капусту
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Чуваки уже не стесняются говорить о чём они базарят,отныне те кто мешает бизнесу соевой банды ,тот враг Украину !
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да и ольгинцы я смотрю не стесняются вредить уже явно...ты почему анонимизируешь,кацапа?указ хуйла тебя чо,не касается?
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логика минстецевого жополиза - кто против коррупции тот кацап и ольгинец.. а как же власть и бизнесс отдельно?
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ну задолбал он своим пальцем, он у него не сгибается что ли...
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А кто задавил бизнес маланским протекционизмом ?

За что ни возьмись - сидит гнойсман или васадзе и гнобят потребителя.
Если Васадзе убрать - Украина получит свой доступный автомобиль.
Просто как пример.
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неправомерные проверки бизнеса - А с чего ж кормится всяким инспЭкция, полицЫями и другим проверяльщикам. Они ж специально устраивались чтоб безбедно.....
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"Его позиция однозначна: все кто мешает его бизнесу являются его врагами"
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ну зрада оторвалась по полной...кому мешает развитие бизнеса в украине?естественно хуйлу...такое впечатление ,что в зраду принимают только после комуняк,где отнять и поделить главный лозунг
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Гыга,пиши Украина с большой буквы,а то ярлык кацапа к тебе сам прямо просится
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так он и есть кацап самый натуральный, у них царь всегда хороший, а кто против беспредела - тот агент кремля\госдепа
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вот в Грузии в своё время ( по совету Кахи Бендукидзе) отменили все проверки и инспекции частного бизнеса
открыл кафе - ну и на здоровье, плати налоги и живи, дорогой
никаких пожарных, санинспекторов, участковых, СБУ и прочих
но если вдруг пожар, или клиент отравился - отвечай по закону в суде, опять же без всяких инспекций
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В смысле мешают бизнесу шоколадного Пэци ?!?????? А то Грозман об этом не знал !
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Лучше расскажи про ошеломительный успех по электронной регистрации налоговых накладных..а то олигархоСМИ как воды в рот набрали..и про порядка 10000 судебных исков от компаний по этому поводу..и это только 1,5 месяцев успеха..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У меня был разговор с Президентом. Его позиция однозначна: все, кто мешает бизнесу, являются врагами", - Гройсман
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