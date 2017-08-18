 Террористы из автомата расстреляли 21-летнего парня, пытавшегося прекратить мародерство оккупантов во дворе своего дома, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"В н.п. Ужовка (быв. Ленинское) Новоазовского района Донецкой области боевиками "9 ошп мп 1-го АК ДНР" выстрелом из автомата был убит 21-летний местный житель С. Цебрий, который пытался прекратить мародерство оккупантов во дворе своего дома.
Также Тымчук отметил, что ранее, в оккупированном н.п. Саханка боевиком "ДНР" выстрелом в голову была убита пожилая женщина за отказ продать алкогольные изделия собственного производства.
По словам руководителя группы ИС, указанные факты были задокументированы "правоохранителями ДНР" как "работа снайперов ВСУ".
"Тем не менее, среди местных жителей распространяется информация о реальных обстоятельствах гибели их сограждан", - добавил Тымчук.
5716 6
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
РФ намерена расширить теле- и радиовещание на подконтрольную Украине территорию в ответ на украинское телевидение в Крыму, - ИС(45)
Картины из крымского музея пока не находятся в международном розыске, - Интерпол(3)
Порошенко назначил Бориса Бабина постоянным Представителем Президента в Крыму(35)
Объявленные прокуратурой АРК в розыск картины находятся в музее Симферополя, - оккупационные власти(39)
Почему Савченко до сих пор не исключили из Комитета ВР по нацбезопасности и обороне?(0)
СБУ планирует запретить российскому рэперу Басте въезд в Украину. ДОКУМЕНТ(70)
Госпогранслужба опровергает заявления оккупантов об очередях на админгранице с Крымом(18)