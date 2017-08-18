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 Террористы из автомата расстреляли 21-летнего парня, пытавшегося прекратить мародерство оккупантов во дворе своего дома, - ИС

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Террористы убили 21-летнего местного жителя с. Ужовка Новоазовского района Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"В н.п. Ужовка (быв. Ленинское) Новоазовского района Донецкой области боевиками "9 ошп мп 1-го АК ДНР" выстрелом из автомата был убит 21-летний местный житель С. Цебрий, который пытался прекратить мародерство оккупантов во дворе своего дома.

Также Тымчук отметил, что ранее, в оккупированном н.п. Саханка боевиком "ДНР" выстрелом в голову была убита пожилая женщина за отказ продать алкогольные изделия собственного производства.

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По словам руководителя группы ИС, указанные факты были задокументированы "правоохранителями ДНР" как "работа снайперов ВСУ".

"Тем не менее, среди местных жителей распространяется информация о реальных обстоятельствах гибели их сограждан", - добавил Тымчук.
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