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 Политика Украины
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 Нацполиция с сегодняшнего дня перешла на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой ко Дню Независимости, - Князев

князев

Национальная полиция Украина переведена на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сегодня, 18 августа, во время видеоселекторного совещания, которое состоялось под председательством врио министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По указанию главы Нацполиции с сегодняшнего дня личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня Независимости Украины.

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"Перевести Национальную полицию на усиленное несение службы до особого распоряжения", - приказал Сергей Князев, добавив, что к несению службы на улицах страны будут задействованы все вспомогательные службы полиции.
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Сетками гидности центр уже оплели? Праздник усьо таки
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На "обозревателе"....У зам.главы нацполиции Николая Фацевича,возле дома угнали служебный,полицейский Lexus GX. А почему не служебный Ланос???или полицейские ж.пы более привычные к люкс машинам???
А потом удивляемся,что пенсии 970 гр.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацполиция с сегодняшнего дня перешла на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой ко Дню Независимости, - Князев
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