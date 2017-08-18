 Нацполиция с сегодняшнего дня перешла на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой ко Дню Независимости, - Князев

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сегодня, 18 августа, во время видеоселекторного совещания, которое состоялось под председательством врио министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
По указанию главы Нацполиции с сегодняшнего дня личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня Независимости Украины.
"Перевести Национальную полицию на усиленное несение службы до особого распоряжения", - приказал Сергей Князев, добавив, что к несению службы на улицах страны будут задействованы все вспомогательные службы полиции.
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А потом удивляемся,что пенсии 970 гр.
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