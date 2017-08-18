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 В 2017 году 28 боевых подразделений ВСУ подготовлены по стандартам НАТО, - Минобороны

контрактники

С начала года по стандартам НАТО подготовлено 28 полноценных боевых подразделений Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны полковник Максим Праута.

Он отметил, что в рамках реформирования Минобороны существенно выросли показатели подготовки военнослужащих ВСУ.

"С начала года отработано 150 стандартов коллективной и индивидуальной подготовки, введена в действие единая электронная база стандартов подготовки и методологических материалов для войск. Только в этом году по новым стандартам проведено более 300 мероприятий оперативной и боевой подготовки, что обеспечило подготовку 7 бригад и полков. С участием инструкторов Вооруженных сил Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши 28 полноценных боевых подразделений ВСУ подготовлены по стандартам НАТО", - сообщил Праута.

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По его словам, с начала военной реформы подготовку по стандартам НАТО прошли более 1,2 тыс. украинских военных инструкторов, из которых почти половина - с участием иностранных инструкторов. Кроме того, в военных учебных заведениях введено в эксплуатацию 22 комплексных тренажера для экипажей самолетов, танков и боевых бронированных машин.

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А скількі генералів в нас підготовлено по стандартам НАТО? Хто буде командувати цими підрозділами? Хомчак, який кинув війська в Іловайську? Муженко який програв битву за Дебальцево?
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Може, хай твій Гриценко покомандує? Він як- вже готовий генерал за стандартами НАТО?
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нельзя воевать по стандартам НАТО при совковом обеспечении и при совковых генералах
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Пока наши хлопцы на Донбассе отработали свои стандарты мочить кацапов
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Натовскими стандартами воевать с ордой не поможет.Тем более с командованием,которое привыкло воевать в стиле жукова и декларации никак не соответствуют их стилю жизни.
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Приємно чути про такі події. От якби ще почути і про забезпечення підрозділів ВСУ по якості і зразкам НАТО.
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Террор. Когда надоест? (Часть 1) 18th Август 2017 anti-coloradosВ 2017 году 28 боевых подразделений ВСУ подготовлены по стандартам НАТО, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9419Барселона«Родина прихала на відпочинок до моря. Тато взяв до рук малого сина і трохи зайшов у море. Хвиль майже нема, тепле сонечко, тепла вода. І от батько показує на обрій і каже:-От, синку. Це - море!А малий кліпає очима і питає:-Де?-Ну от, - батько показує рукою навкруги - це і є - море!-Де?-Оця уся вода - море! - батько вже нервує.-Де?-Ну ось! - хлюпає ногою по хвилі.-Де?Батько бере малого і занурює його пику у воду і кричить:-Ось! Ось! Ось!Малий випльовує воду, дивиться на скаженого батька і питає:-Де?»Вчера в Барселоне на Рамбла был совершен очередной теракт и несколько - предотвращено. Глядя на это безобразие и то, кто исполняет эти мероприятия, возникает ощущение, что на манеже - все те же. Причем, начиная с Германии и Франции, где впервые была продемонстрирована новая тактика террора. Что характерно, с бомбистами или стрелками, высокотехнологичная Европа уже как-то научилась бороться. Массовое применение металлодетекторов, видеокамер, специально тренированных собак, сделали жизнь классических террористов унылой и грустной. Но вот использование грузовика как тарана - разом обходит все меры, которые были предприняты службами безопасности и правопорядка.Отличить обычный грузовик и орудие преступления террориста, можно только в момент совершения теракта. До этого не сработает ни одна линия обороны, разве что террористы окажутся слишком болтливыми и будут перехвачены их переговоры, с планом теракта или сработает агентура. В этом смысле, налицо очень быстрая адаптация методов совершения терактов к возможностям спецслужб.Но фокус в том, что демонстрировать такую стремительную адаптивность и тем более - быстрый переход на новые методы терактов в самых разных частях света, от Ниццы до Нью-Йорка, заставляют вывести из этого несколько важных моментов.
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Первый из них касается появления нового метода, но не нового орудия преступления. Заметим, терроризм, в нынешнем его понимании, существует уже десятки лет и все это время, в распоряжении террористов были грузовики. Тем не менее, именно как таран, грузовики никогда не использовались. На них перевозили оружие или боевиков, а в последнее время, грузовики использовались как пилотируемые бомбы, доставляющие десятки или сотни килограммов тротила к цели.То есть, выбор нового орудия преступления был произведен специалистами, которые прекрасно знают методы работы и технические возможности нынешних спецслужб. То есть, эту работу выполнили сами сотрудники спецслужб, которые специально выискивали слабое место не в отдельных методах, а во всей динамичной системе безопасности. Решение оказалось убийственно простым и очевидных эффективных способов противодействия именно такого рода терактам - пока не видно.Из Испании сообщили, что в тот же веер была еще одна попытка совершить подобный теракт, но на месте оказались полицейские, которые расстреляли автомобиль и пятерых террористов в нем. Террористы оказались вооруженными пистолетами, что говорит о том, что либо они хотели продолжить мероприятие открыв стрельбу по прохожим, либо оружие им надо было для того, чтобы скрыться с места преступления.Тем не менее, расстреливать каждый подозрительный в Европе, вряд ли можно считать удачным методом противодействия. Но ситуация выглядит безвыходной только в том случае, если бороться со следствиями. Поскольку на развитие методов террора явно работает мощная спецслужба, то скорее всего, в системах классической безопасности обнаружена не одна брешь и если допустить, что сегодня будет найдено средство блокирования автомобилей-убийц, завтра будет использован новый метод, ибо делом занимаются не кустари-подпольщики, а профи.(окончание следует)
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Террор. Когда надоест? (Часть 2) 18th Август 2017 anti-coloradosВ 2017 году 28 боевых подразделений ВСУ подготовлены по стандартам НАТО, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9090Когда Европе надоест пускать слюни и отскребать с асфальта останки своих граждан и гостей курортных и туристических центров, тогда ситуация будет разложена на простые составляющие и очень простые вещи. Нынешняя, как и прошлые волны терроризма, исполняются исламскими экстремистскими движениями. Для успешного противодействия этому, надо кардинально и жестко менять миграционную политику и прямо сейчас вводить институт превентивной депортации лиц, которые хоть как-то связаны с террористами. Родственники, знакомые и даже соседи террористов, должны мгновенно депортироваться после установления такой связи. Без пояснений и церемоний. Приехали, собрали их манатки и в аэропорт, а в паспорте - пометка о вечно запрете въезда.Такие меры заставят задуматься вменяемых мусульман о том, что и как надо делать с теми, кто решил поиграться в джихад. Хочешь джихадить - езжай к себе на родину и джихадь там хоть до посинения. В этом случае, сами мусульманские переселенцы должны будут сделать свой выбор и решить, что им важнее: удобства жизни принимающей стороны или круговая порука с кровавыми мясниками. Это - справедливая постановка вопроса. Уверен, только это даст такой поток информации из недр мусульманских общин, что только успевай принимать меры.Второй, и куда более важный момент, касается того, какая или какие именно спецслужбы, так активно включились в процесс совершенствования методов террористической войны. В этом случае, далеко ходить не стоит и в первую очередь обращать внимание на страну-правонаследницу первого в мире государства, которое избрало террор как основной инструмент своей внешней и внутренней политики.В самом деле, когда тупоголоввые ублюдки заводят песню о том, какую страну потеряли, надо понимать, что перед вами именно - тупоголовые ублюдки, и вот почему. Эти деятели сейчас представляют себя как некую помесь правосланого коммунизма, но на самом деле, они никогда не читали теоретиков христианства и коммунизма и плохо ориентируются как в первом, так и во втором движении. Они просто не представляют, к чему призывали первые и вторые.Но нас интересуют именно коммунисты, впервые провозгласившие террор легитимным средством политической борьбы. Тут м не станем углубляться в детали и даже не станем цитировать вождя пролетариата, ибо он был очень боек в эпистолярном стиле, но можем порекомендовать к прочтению труды Якова Свердлова и Льва Троцкого, времен становления большевистского государства. Там изложена вся идеология терроризма и необходимости его применения для достижения своей цели. В общем, эти постулаты и стали краеугольным камнем совка. Он сделал террор основным средством внутренней политики и как мог, использовал его в политике внешней. Сейчас мало кто помнит о том, что в довоенные годы, совок тратил огромные средства на содержание такой международной организации как «Коминтерн». По своей сути, это был огромный тренировочный центр террористов, для всего мира. В Москву собирались те, кто с помощью совка желал прихватить власть в своей стране. Здесь они проходили полный курс диверсионной, агентурной и прочей подготовки. Они учились обращению с оружием и боеприпасами, методам конспирации и вербовки. А потом они возвращались к себе домой и на средства совка готовили перевороты.
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Уже перед войной эта организация была ликвидирована, поскольку совок начал свое шествие по миру как оккупант и коминтерновцы должны были готовить почву для армии совка. После горячей войны, плавно переросшей в войну холодную, основная ставка подготовки диверсантов и террористов, была сделана на граждан вновь образованных арабских стран и они приезжали в совок, чтобы получить все те же навыки в огромной сети разведцентров, разбросанных по всему совку. Особое внимание уделялось антиизраильским движениям и большая часть терактов второй половины ХХ века так или иначе касались Израиля, израильтян или тех, кто поддерживал Израиль.И вот теперь, снова разыгрывается арабско-мусульманская карта во се той же игре большого террора. Поэтому, как только чувствуется качественная работа спецслужб, в деятельности террористических групп, искать организатора следует по адресу: РФ, Москва, Кремль.Заказчик это - следующий и основной уровень борьбы с террором. Самое смешное, что в Москве почти открыто угрожают Европе терактами, как было за неделю до второго тура голосования на выборах президента Франции. Тогда глава комитета по иностранным делам ГД РФ Пушков заявил, что парочка терактов может склонить чашу весов в сторону кремлевской фаворитки Ле Пен. А после барселонских терактов, Путин снова визжит о том, что без него с терроризмом бороться бесполезно.В общем, когда Европе надоест, она может реально повлиять на ситуацию через правильное выстраивание отношений с мусульманской общиной А если надоест совсем и будет решено наказать организаторов всех этих боен, то в этом случае надо фрахтовать аэробус А-380, гнать его в Москву и забивать до отказа деятелями от Путина и ниже, после чего - доставить и х в Гаагу. Пока не будет сделан один из двух, а лучше - оба шага, граждан Европы будут продолжать убивать исламские фанатики, а Путин будет предлагать помочь в этом деле. Если ничего этого не делается, то это значит, что такая ситуация устраивает европейских лидеров.
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