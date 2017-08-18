 В 2017 году 28 боевых подразделений ВСУ подготовлены по стандартам НАТО, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны полковник Максим Праута.
Он отметил, что в рамках реформирования Минобороны существенно выросли показатели подготовки военнослужащих ВСУ.
"С начала года отработано 150 стандартов коллективной и индивидуальной подготовки, введена в действие единая электронная база стандартов подготовки и методологических материалов для войск. Только в этом году по новым стандартам проведено более 300 мероприятий оперативной и боевой подготовки, что обеспечило подготовку 7 бригад и полков. С участием инструкторов Вооруженных сил Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши 28 полноценных боевых подразделений ВСУ подготовлены по стандартам НАТО", - сообщил Праута.
По его словам, с начала военной реформы подготовку по стандартам НАТО прошли более 1,2 тыс. украинских военных инструкторов, из которых почти половина - с участием иностранных инструкторов. Кроме того, в военных учебных заведениях введено в эксплуатацию 22 комплексных тренажера для экипажей самолетов, танков и боевых бронированных машин.
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