 Суд по делу подозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова перенесли на 1 сентября

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Сегодня суд собирался заслушать обвинительный акт. Заседание не состоялось, потому что одна из судей в коллегии Оксана Голуб находится на больничном.
Следующее заседание назначено на 1 сентября 14.00.
Цензор.НЕТ ранее, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену боевиков и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.
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К тому же всегда были исключения. Раньше в советской армии рядовому составу нельзя было иметь усы, но было исключения для лиц определенных национальностей, где усы приравнивались к мужскому достоинству (не пойми меня привратно, я не о том). Так вот им можно было.
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