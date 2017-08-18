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 Политика Украины
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Все про:суд (21431) государственная измена (172) Безъязыков (38)

 Суд по делу подозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова перенесли на 1 сентября

безъязыков

Шевченковский суд 18 августа снял с рассмотрения дело Ивана Безъязыкова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Сегодня суд собирался заслушать обвинительный акт. Заседание не состоялось, потому что одна из судей в коллегии Оксана Голуб находится на больничном.

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Следующее заседание назначено на 1 сентября 14.00.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену боевиков и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.
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кто мне скажет... он изменял Украине всё-таки или нет?
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там вроде улик нет, просто видели в Донецке с лядью))), вопрос?. как можно в плену и с лядью)
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доверие ВСУ потерял уже это минимум, а значит надо увольнять и лишать доступа ко всему
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Интересно, а по современному уставу можно иметь такую прическу?
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Так это же полицейский, а не всушник.
К тому же всегда были исключения. Раньше в советской армии рядовому составу нельзя было иметь усы, но было исключения для лиц определенных национальностей, где усы приравнивались к мужскому достоинству (не пойми меня привратно, я не о том). Так вот им можно было.
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Наши освобождённые пленные его плен хорошо расписывают. Ходил свободно, в сепарской форме со стечкиным, вроде как в РФ выезжал, ксива от Захарченко была и т.д. Там в конце статьи ссылка, там подробней.
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Кароче чуствовал себя вольготно как министр Насалик в Донецке
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безязикков оказался язиковым - странная метаморфоза
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