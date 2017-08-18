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 Политика Украины
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Все про:гражданство (671) Сытник (417)

 Сытник о гражданстве своего первого заместителя Углавы: "Я не исключаю, что может случиться то же, что и с Саакашвили"

углава

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не исключает прекращения украинского гражданства своего первого заместителя Гизо Углава.

Об этом он сказал в интервью газете "День", передает Цензор.НЕТ.

"Мне не хочется комментировать вопрос гражданства, потому что это не наша сфера компетентности. Это вопрос к Администрации Президента - почему они за ночь предоставляют, а затем за ночь лишают гражданства. Если говорить об эффективности работы иностранцев, в частности моего первого заместителя, то он, действительно, имеет большой опыт борьбы с коррупцией. В свое время Гизо Углава был заместителем Генпрокурора Грузии, которая тогда показала большой прогресс в этом вопросе. В Украине на соответствующую должность он был назначен согласно нашему законодательству и, как показало время, демонстрирует хороший результат. Кстати, относительно Гизо Углавы также зарегистрированы уголовные производства, и мы знаем, что проводятся проверки, в частности и по его гражданству. Я не исключаю, что может случиться то же, что и с Саакашвили", - отметил Сытник..

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"Если оценивать дальше, то пример бывшего министра экономики литовца Айвараса Абромавичуса показывает, что как только он захотел навести порядок с государственными предприятиями, то есть очистить сектор от коррупционных схем, то сразу подвергся безумному сопротивлению. Поэтому был вынужден уйти с должности. Да и сейчас мы видим, что правительство не очень стремится навести порядок с государственными предприятиями. Мы постоянно пишем письма в адрес Кабмина с просьбой отреагировать на информацию о коррупционных схемах, даем рекомендации в рамках действующего законодательства и нашей компетенции, но отправленные нами письма остаются без надлежащей реакции. Я считаю, что нужно оценивать людей не по происхождению и гражданству, а по тому, что они сделали для Украины. Сопротивление, которое получил Гизо Углава, как раз и является оценкой его работы", - резюмировал глава НАБУ.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

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Та пускай фоткается. Через 10 лет будет что вспомнить.
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Порушення Конституції України з боку Президента України це руйнування основ державності української держави! Людина яка порушує прямі статті Конституції України не може продовжувати виконувати обов'язки Президента України! Насправді порошенко ніколи й не був українським Прездентом, це була фальсифікація!
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он, панімаіш, парушує,
а в суд на парушенія нікто не подає !

чего так?
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Так супер! Далеко не все могут похвастаться такими крутыми ягодицами.
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За пару десятков штук баков вам и не такое накачают
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Село и люди. На фото возле шкафа с заваленным горизонтом я буду дро...ть по утрам
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Та то бледная окурочная моль, еще и куевая
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барыга не вечен !
потом вернем граждаснтво идадим дично ему раследовать барыжины дела !
он раскрутит многое
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"Гарант" подпиши указ о лишении гражданства гражданина Порошенко Петра Алексеевича. Пусть валит в свою Молдову!
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там своих "однотуровых - додоновых" до хрена....
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Igor Kalyuzhny - мне больше нравится - Онотуровых \ Одноразовых... , верно по смыслу...
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Лишают гражданства лишь того, кто представляет опасность для барыги.
НАБУ может не нервничать.
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Углава тоже какие-то недостоверные данные о себе предоставил?
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Если лишат, то значит достоверные сведения нарыл.
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то пусть так и укажут, а то стесняются, или какую-то другую причину пришьют....
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Та ну ясное дело.Это ж не петькиных подельничков с несколькими гражданствами лишать его.
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Да и сейчас мы видим, что правительство не очень стремится навести порядок с государственными предприятиями. Мы постоянно пишем письма в адрес Кабмина с просьбой отреагировать на информацию о коррупционных схемах, даем рекомендации в рамках действующего законодательства и нашей компетенции, но отправленные нами письма остаются без надлежащей реакции. Я считаю, что нужно оценивать людей не по происхождению и гражданству, а по тому, что они сделали для Украины. Сопротивление, которое получил Гизо Углава, как раз и является оценкой его работы", - резюмировал глава НАБУ. Источник: https://censor.net.ua/n452177 Можно понять одно, что после отхода от власти гос-офшорных бандитов их вполне реально ждут дела и аресты за границей.....
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Як Ситника і далі так нестиме, то це Углаві точно не допоможе. Та й Ситнику теж- бути трохи розумнішим у своїх висловлюваннях йому не завадить.
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тут Ситник зробив хід на випередження. Видно не має іншого виходу. Промовчати не завжди правильно.
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Я інше вбачаю- Ситник намагається дорізати ту тоненьку волосину, на якій зараз висить діюча політична влада. Нашо?
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Навряд чи. Я вбачаю відчай - Ситник хоче працювати - роботи в нього повно, а працювати важко або і неможливо.
Діюча політична влада сама собі ріже всі нитки, заплуталися і не знають, що робити.
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Відчай? То він з відчаю наїзди на владу робить? А зрозуміти, що цим він допомагає бажаючим її скинути, Ситнику нічим? Він тільки за свою роботу хвилюється?
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я думаю, що з відчаю, оскільки саме цій владі зобов"язаний цією посадою, але і працювати вкрай важко. Це морально-психологічний шпагат.
І розрахунок на подальші перспективи у разі зміни керівництва стати, наприклад, Генеральним прокуратуром.
та й кожен керівник розуміє, що якщо вдарять по заступнику, то наступним буде він сам. Є й людський вимір - відстояти свого підлеглого, з яким нормально працюєш.
десь такий розклад...
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Разставлю акценти по Углаві.
На твій погляд- Углаві якось допоможе в його роботі проведення аналогії між ним та Міхо?
Чи допоможе це йому залишитися громадянином України?
Нащо взагалі було піднято питання про громадянство, яке зараз так дратує суспільство?
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Усе вони знають, не хвилюйся. Лише час треба виграти.
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я за них не хвилююся - так само як і вони за мене.
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Я не за них хвилююся, не спотворюй мої слова. Я хвилююся за те, яка гидота прийде у владу після них.
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я зараз змін не бачу - профанація і маніпуляція. Сам був учасником і впевнився (ну ти знаєш..не буду повторюватися) Я людина з двома вищими освітами, з більш-менш інтелектом і досвідом не можу знайти застосування при цій владі, то мені їх доля мало хвилює. Тарифи і податки зашкалюють - перспектив НЕМАЄ.
І таких, як я - багато знаю...
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При наступній владі з ОпоБлоку, БЮТ та купки популістів ти знайдеш собі застосування? Чи ти бачиш силу, яка здатна прийти у владу і кардинально змінити ситуацію на краще? Що це за сила?
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Я б Синтика та Углаву зразу звільнив після провалу з арештом говови ДФС Насірова. Повна непрофесійність. А публічне обвинувачення щодо радника президента США. Якщо НАБУ працює на пресу, це в них виходить. Більше - нічого.
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Гроші у подарунок нардеп отримав від громадянки України Ольги Фрідман
Народний депутат групи «Відродження» Євгеній Гєллєр задекларував 17 850 000 грн як подарунок. Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, опубліковане в Єдиному державному реєстрі декларацій 17 серпня.
У документі зазначено, що джерелом надходження коштів стала громадянка України Ольга Олександрівна Фрідман.
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И что? Пусть теперь Фридман отвечает о происхождении этих денег или опровергает сам факт.
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а она не депутат. Вот и все дела. Свой своего не станет откапывать.
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А это не важно, всё равно ответить должна будет о происхождении займа. Это касается не только депутатов.
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Вот бы поехал Порошенко в Грузию, а его там интернировали.
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Сытник напоминает об Углаве, так как боится, что про него забудут? Когда уже этот тупой пиар прекратится, звёзды экрана млин.................
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Шоу маст гоу он.
Не люблю шоу- особливо політичні.
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Кстати, относительно Гизо Углавы также зарегистрированы уголовные производства, и мы знаем, что проводятся проверки, в частности и по его гражданству. Я не исключаю, что может случиться то же, что и с Саакашвили
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УКРАИНОЙ ПРАВИТ ОЛИГАРХАТ - ЭТО САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ТОЙ МЕГА КОРРУПЦИИ ОТ КОТОРОЙ СТРАДАЕТ ВЕСЬ НАШ УКРАИНСКИЙ ПРОСТОЙ НАРОД И СТРАНА В ЦЕЛОМ!!!

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО УКРАИНА ВПОЛНЕ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ.

МЕГА КОРРУПЦИЯ - ЭТО САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВРАГ УКРАИНЫ КОТОРЫЙ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, СТРАШНЕЕ, ДАЖЕ, ЧЕМ ПУТИН!!!

СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ШО МЕГА КОРРУПЦИОННАЯ ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО, ВСЕМИ СИЛАМИ ПЫТАЕТСЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ АНТИКОРРУПЦИОНЕРАМ.

ПОЭТОМУ, БЫЛИ ИЗГНАНЫ ИЗ УКРАИНЫ: САВИК ШУСТЕР, СААКАШВИЛИ, ПРЕСЛЕДУЮТСЯ НАБУ, САП, ШАБУНИН ..............................................

КРОМЕ ТОГО, ЭТА ПРЕСТУПНАЯ ВЛАСТЬ, УВОЛИЛА С ПОСТА ВСЕХ ЗАМ.ГЕНПРОКУРОРОВ: САКВАРЕЛИДЗЕ, КАСКО.............. ПРИЧАСТНЫХ К ПОИМКЕ С ПОЛИЧНЫМ "БРИЛЛИАНТОВЫХ ПРОКУРОРОВ.

А ТАКЖЕ СОЗДАЛА ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ СО СВОИХ РАБОЧИХ МЕСТ ПОЧТИ ВСЕХ ИНОСТРАННЫХ РЕФОРМАТОРОВ: БАЛЬЧУНА, АБРОМАВИЧУСА, ГРУЗИНСКОЙ КОМАНДЫ ХАТИИ ДЕКАНОИДЗЕ, СААКАШВИЛИ, ЛОРТКИПАНИДЗЕ ..............................

ТО ЕСТЬ: ВМЕСТО ТОГО, ШОБЫ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ - ПОРОШЕНКО КРЫШУЕТ ЕЕ!!!

И ЭТО ПОСЛЕ ЕВРОМАЙДАНА НА КОТОРОМ ПОГИБЛО БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК ЗА ЕВРОПЕЙСКУЮ УКРАИНУ, БЕЗ КОРРУПЦИИ, ГДЕ ГЛАВЕНСТВУЕТ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, ЗА ВЫСОКИЙ ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ...........................................

НО ВМЕСТО ЭТОГО "БЛАГОДАРЯ" ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО В СТРАНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЖИЗНЬ ПО ПОНЯТИЯМ ВРЕМЕН ЯНУКООВОЩА.

ПРИЧЕМ, ВОРОВСКАЯ ШОБЛА ГЕШЕФТНЫХ ТОРГАШЕЙ ПОРОШЕНКО, УЖЕ НА ПОРЯДОК ПРЕВЗОШЛА В ЭТОМ БАНДУ ЯНУКООВОЩА!!!

ТАКАЯ ПРЕСТУПНАЯ ВЛАСТЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПРАВИТЬ УКРАИНОЙ!!!







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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник о гражданстве своего первого заместителя Углавы: "Я не исключаю, что может случиться то же, что и с Саакашвили"
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