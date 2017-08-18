 Сытник о гражданстве своего первого заместителя Углавы: "Я не исключаю, что может случиться то же, что и с Саакашвили"

Об этом он сказал в интервью газете "День", передает Цензор.НЕТ.
"Мне не хочется комментировать вопрос гражданства, потому что это не наша сфера компетентности. Это вопрос к Администрации Президента - почему они за ночь предоставляют, а затем за ночь лишают гражданства. Если говорить об эффективности работы иностранцев, в частности моего первого заместителя, то он, действительно, имеет большой опыт борьбы с коррупцией. В свое время Гизо Углава был заместителем Генпрокурора Грузии, которая тогда показала большой прогресс в этом вопросе. В Украине на соответствующую должность он был назначен согласно нашему законодательству и, как показало время, демонстрирует хороший результат. Кстати, относительно Гизо Углавы также зарегистрированы уголовные производства, и мы знаем, что проводятся проверки, в частности и по его гражданству. Я не исключаю, что может случиться то же, что и с Саакашвили", - отметил Сытник..
"Если оценивать дальше, то пример бывшего министра экономики литовца Айвараса Абромавичуса показывает, что как только он захотел навести порядок с государственными предприятиями, то есть очистить сектор от коррупционных схем, то сразу подвергся безумному сопротивлению. Поэтому был вынужден уйти с должности. Да и сейчас мы видим, что правительство не очень стремится навести порядок с государственными предприятиями. Мы постоянно пишем письма в адрес Кабмина с просьбой отреагировать на информацию о коррупционных схемах, даем рекомендации в рамках действующего законодательства и нашей компетенции, но отправленные нами письма остаются без надлежащей реакции. Я считаю, что нужно оценивать людей не по происхождению и гражданству, а по тому, что они сделали для Украины. Сопротивление, которое получил Гизо Углава, как раз и является оценкой его работы", - резюмировал глава НАБУ.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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а в суд на парушенія нікто не подає !
чего так?
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потом вернем граждаснтво идадим дично ему раследовать барыжины дела !
он раскрутит многое
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НАБУ может не нервничать.
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Діюча політична влада сама собі ріже всі нитки, заплуталися і не знають, що робити.
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І розрахунок на подальші перспективи у разі зміни керівництва стати, наприклад, Генеральним прокуратуром.
та й кожен керівник розуміє, що якщо вдарять по заступнику, то наступним буде він сам. Є й людський вимір - відстояти свого підлеглого, з яким нормально працюєш.
десь такий розклад...
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На твій погляд- Углаві якось допоможе в його роботі проведення аналогії між ним та Міхо?
Чи допоможе це йому залишитися громадянином України?
Нащо взагалі було піднято питання про громадянство, яке зараз так дратує суспільство?
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І таких, як я - багато знаю...
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Народний депутат групи «Відродження» Євгеній Гєллєр задекларував 17 850 000 грн як подарунок. Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, опубліковане в Єдиному державному реєстрі декларацій 17 серпня.
У документі зазначено, що джерелом надходження коштів стала громадянка України Ольга Олександрівна Фрідман.
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Не люблю шоу- особливо політичні.
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УКРАИНОЙ ПРАВИТ ОЛИГАРХАТ - ЭТО САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ТОЙ МЕГА КОРРУПЦИИ ОТ КОТОРОЙ СТРАДАЕТ ВЕСЬ НАШ УКРАИНСКИЙ ПРОСТОЙ НАРОД И СТРАНА В ЦЕЛОМ!!!
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО УКРАИНА ВПОЛНЕ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ.
МЕГА КОРРУПЦИЯ - ЭТО САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВРАГ УКРАИНЫ КОТОРЫЙ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, СТРАШНЕЕ, ДАЖЕ, ЧЕМ ПУТИН!!!
СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ШО МЕГА КОРРУПЦИОННАЯ ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО, ВСЕМИ СИЛАМИ ПЫТАЕТСЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ АНТИКОРРУПЦИОНЕРАМ.
ПОЭТОМУ, БЫЛИ ИЗГНАНЫ ИЗ УКРАИНЫ: САВИК ШУСТЕР, СААКАШВИЛИ, ПРЕСЛЕДУЮТСЯ НАБУ, САП, ШАБУНИН ..............................................
КРОМЕ ТОГО, ЭТА ПРЕСТУПНАЯ ВЛАСТЬ, УВОЛИЛА С ПОСТА ВСЕХ ЗАМ.ГЕНПРОКУРОРОВ: САКВАРЕЛИДЗЕ, КАСКО.............. ПРИЧАСТНЫХ К ПОИМКЕ С ПОЛИЧНЫМ "БРИЛЛИАНТОВЫХ ПРОКУРОРОВ.
А ТАКЖЕ СОЗДАЛА ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ СО СВОИХ РАБОЧИХ МЕСТ ПОЧТИ ВСЕХ ИНОСТРАННЫХ РЕФОРМАТОРОВ: БАЛЬЧУНА, АБРОМАВИЧУСА, ГРУЗИНСКОЙ КОМАНДЫ ХАТИИ ДЕКАНОИДЗЕ, СААКАШВИЛИ, ЛОРТКИПАНИДЗЕ ..............................
ТО ЕСТЬ: ВМЕСТО ТОГО, ШОБЫ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ - ПОРОШЕНКО КРЫШУЕТ ЕЕ!!!
И ЭТО ПОСЛЕ ЕВРОМАЙДАНА НА КОТОРОМ ПОГИБЛО БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК ЗА ЕВРОПЕЙСКУЮ УКРАИНУ, БЕЗ КОРРУПЦИИ, ГДЕ ГЛАВЕНСТВУЕТ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, ЗА ВЫСОКИЙ ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ...........................................
НО ВМЕСТО ЭТОГО "БЛАГОДАРЯ" ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО В СТРАНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЖИЗНЬ ПО ПОНЯТИЯМ ВРЕМЕН ЯНУКООВОЩА.
ПРИЧЕМ, ВОРОВСКАЯ ШОБЛА ГЕШЕФТНЫХ ТОРГАШЕЙ ПОРОШЕНКО, УЖЕ НА ПОРЯДОК ПРЕВЗОШЛА В ЭТОМ БАНДУ ЯНУКООВОЩА!!!
ТАКАЯ ПРЕСТУПНАЯ ВЛАСТЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПРАВИТЬ УКРАИНОЙ!!!
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