EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  483  11
Все про:армия (8063) контракт (310) Минобороны (5291) военнослужащие (3920)

 В ВСУ уже 120 тысяч контрактников, резерв составляет почти 130 тысяч человек, - Минобороны

контрактники

В последнее время на военную службу по контракту в ВСУ было принято более 17 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"В целом количество военнослужащих по контракту в ВС Украины составляет более 120 тысяч человек", - сказал спикер.

По его словам, в последнее время на военную службу по контракту было принято более 17 тысяч человек, в том числе 1200 офицеров.

Резерв военнообязанных первой очереди создан с начала военной реформы и он составляет почти 130 тысяч человек, проинформировал спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На постройку жилья для военных-контрактников выделят 1 млрд грн, - Порошенко на СНБО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всюди буйно квітне черемшина
Мов до шлюбу вбралася калина
Москаля в садочку, в темному куточку
Жде мотузка, жде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помните как Тимошенко пиарилась на создании контрактной армии, а создал её Порошенко,это барыга соевый..а..ха..ха..ха
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВСУ создала Россия, а не Парашенка с Тимашенкой)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЗСУ створював і створює весь український народ за підтримки діючої влади. Це вимога часу.
Не створюйте собі кумирів, аби потім в них не розачаровуватися.
Слава Україні!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
может Парашенка нам заодно и Крым вернет???)))
зы, что ты к той полоумной прицепился?, отработанный материал)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поклонники Тимошенко, ща что вы так любите и боготворите её? Что она сделала за 20 лет в политике Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Помогала разворовывать армию при попустительстве министра обороны Гриценко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разница между нашими контрактниками и кацапскими ихтамнетами, становиться все очевидней. Украина не скрывает своих потерь в войне с кацапской сволочью, скорбит по каждому погибшему герою и делает многое, чтобы вернуть раненных на войне к полноценной жизни. А на параше - и не контрактник, и уже уволился и вообще не было такого Ивана
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы содержать такую армию надо иметь хороший бюджет. Бюджет надо чем-то наполнять. Основной источник - это налоги и сборы, а значит бизнес, производство и разные предприниматели.
Но... Чем больше людей будет служить, тем меньше будут что-то делать и наполнять бюджет.
Украина - не Израиль и никто на шару бабки давать не будет.
Значит, придется самим кормить такую большую армию плюс еще кучу чиновников.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ВСУ уже 120 тысяч контрактников, резерв составляет почти 130 тысяч человек, - Минобороны
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти