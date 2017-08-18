 В ВСУ уже 120 тысяч контрактников, резерв составляет почти 130 тысяч человек, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.
"В целом количество военнослужащих по контракту в ВС Украины составляет более 120 тысяч человек", - сказал спикер.
По его словам, в последнее время на военную службу по контракту было принято более 17 тысяч человек, в том числе 1200 офицеров.
Резерв военнообязанных первой очереди создан с начала военной реформы и он составляет почти 130 тысяч человек, проинформировал спикер.
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Не створюйте собі кумирів, аби потім в них не розачаровуватися.
Слава Україні!
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зы, что ты к той полоумной прицепился?, отработанный материал)
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Но... Чем больше людей будет служить, тем меньше будут что-то делать и наполнять бюджет.
Украина - не Израиль и никто на шару бабки давать не будет.
Значит, придется самим кормить такую большую армию плюс еще кучу чиновников.
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