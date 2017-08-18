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 Иловайская трагедия: в плену у террористов остаются 8 украинских бойцов, - Минобороны

иловайск

Восемь украинских бойцов, воевавших в Иловайскому окружении в августе 2014 года, уже три года остаются в плену сепаратистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос ВВС Украина о потерях сил АТО в боях за Иловайск 24-29 августа 2014.

"По результатам обработки сообщается, что общие боевые потери сил АТО во время боев в районе Иловайска составляют 437 человек (погибло - 192, получили ранения - 212, числятся пропавшими без вести - 25, удерживаются в заложниках - 8)", - говорится в ответе.

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Отмечается, что данные по потерям отличаются от тех, которые ранее обнародовала Главная военная прокуратура. По ее информации, только 29 августа 2014 г., во время выхода сил АТО из Иловайска погибло "366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен".

О том, что в плену сепаратистов до сих пор остаются украинские бойцы, воевавшие под Иловайском, в военной прокуратуре не сообщали.
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остаются в плену сепаратистов.Источник: https://censor.net.ua/n452173 - чому ви їх називаєте сепаратистами ?
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А почему не сидит главком загнавший людей в котлы и воспользовавшийся этим для сдачи Украины путём минского сговора ? Ну ничего ещё присядет.
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это пиздец, выпускаем росиских шлюх, и все довольные
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