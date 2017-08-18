 Оккупанты на Донбассе собираются призывать юношей 2001 года рождения, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины.
Как сообщает разведка, главы "местных/районных администраций "ЛHР/ДНР"" получили распоряжение по подготовке и проведению мероприятий по постановке граждан 2001 года рождения на воинский учет в 2018 году. В частности, в период с 28 августа по 25 декабря 2017 руководители "администраций" обязаны разработать и согласовать проект плана на проведение постановки граждан на воинский учет и согласовать перечень органов местного самоуправления, на которые возложена задача по ведению воинского учета.
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Замість мяса поклали конячу залу?у
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- Cпитай москаля, де розташована їхня частина.
- Руководитель спрашивает вас, где расположена ваша часть.
- Я не скажу!
- Москаль відповів, що не скаже.
- То скажи, що зараз ми його катуватимемо.
- Руководитель говорит, что сейчас вас будут пытать.
- Я все равно не скажу!
- Москаль каже, що все одно мовчатиме.
- То клич хлопців із жаровенькою й цвяшками.
[...]
- А что это они внесли?
- Это жаровня. Сечас в ней раскалят гвозди и загонят их вам под ногти.
- Нет, нет! Скажите вашему начальнику, что я все расскажу!
- Що там москаль белькоче?
- Каже, що москалі тортур не бояться.
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Коли американець винайшов саксофон - він думав про жінку.
Цікаво, а про що думав москаль, коли винайшов балалайку?
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Новости от ГУРа появляются ежедневно, но сколько из них сбылось в реальности?
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То хто там справді воює зі зброєю в руках? Виключно місцеві патріоти линири/динири?
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А твоя тупая математика, про 150 тысяч 18-27 летних призывников из 2х млн. человек на оккупированной территории, вообще не выдерживает никакой критики.
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Истинно рузке путь в жизни ! Заблудился в Украине,был утилизирован,скушан бандеровскими червячками и феерично был высран через опу !!! И дальше спокойно удобряет наши земли !
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