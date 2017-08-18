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 Политика Украины
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 Оккупанты на Донбассе собираются призывать юношей 2001 года рождения, - разведка

разведка

Командование российских оккупационных войск на Донбассе принимает меры по устранению некомплекта личного состава, в т.ч. за счет призыва на военную службу молодежи из числа местного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины.

Как сообщает разведка, главы "местных/районных администраций "ЛHР/ДНР"" получили распоряжение по подготовке и проведению мероприятий по постановке граждан 2001 года рождения на воинский учет в 2018 году. В частности, в период с 28 августа по 25 декабря 2017 руководители "администраций" обязаны разработать и согласовать проект плана на проведение постановки граждан на воинский учет и согласовать перечень органов местного самоуправления, на которые возложена задача по ведению воинского учета.

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Окупантам на Донбасі наварили супу
Замість мяса поклали конячу залу?у
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Криївка УПА перекладач і полонений "стрибок".
- Cпитай москаля, де розташована їхня частина.
- Руководитель спрашивает вас, где расположена ваша часть.
- Я не скажу!
- Москаль відповів, що не скаже.
- То скажи, що зараз ми його катуватимемо.
- Руководитель говорит, что сейчас вас будут пытать.
- Я все равно не скажу!
- Москаль каже, що все одно мовчатиме.
- То клич хлопців із жаровенькою й цвяшками.
[...]
- А что это они внесли?
- Это жаровня. Сечас в ней раскалят гвозди и загонят их вам под ногти.
- Нет, нет! Скажите вашему начальнику, что я все расскажу!
- Що там москаль белькоче?
- Каже, що москалі тортур не бояться.
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Коли житель старовинної Еллади винайшов арфу - він думав про жінку.
Коли американець винайшов саксофон - він думав про жінку.
Цікаво, а про що думав москаль, коли винайшов балалайку?
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Про шо там думать? Балалайка три струна, я хозяин всей страна, - как говорил один дважды законтаченный.
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Цензор, 100 баллов. " оккупанты"- это прямое название тварей
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Это те дети, о слезах которых постоянно печалится г-н Тука
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Интересно кто-то ведет статистику?
Новости от ГУРа появляются ежедневно, но сколько из них сбылось в реальности?
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1. В ЛДНР призыва нет как такового. 2. Постановка на воинский учёт (дело в военкомате) - не есть призыв на срочную службу.
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А хз. Скорей всего потому, что служить особо негде и обеспечивать призывников нечем, а там, где служить надо - и без призывников разберутся.
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В душе не %^!@$. Вполне возможно, что на "передке" стоит 1я краснознамённая ордена Ленина бригада медвежьей кавалерии, не знаю. Давай посмотрим с другой стороны: Если на тех территориях живут хотя бы 2 млн человек (ЛНР + ДНР), стандартному призыву подлежат юноши - дяденьки 18-27 лет. Если таких наберётся хотя бы 150 тысяч, то при сроке ротации в 1 год они могли бы воевать с самого 2014го без всяких "ихтамнетов". Цензор же регулярно репостит слова Антонины, Авакова и прочих Турчиновых, что "ихтамнетов" - абсолютное большинство. Вопрос: если есть призыв, то где призывники?
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Який в біса призов? Це претензії до автора заголовка новини.
То хто там справді воює зі зброєю в руках? Виключно місцеві патріоти линири/динири?
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Еще раз: не могу знать. По городу рассекают местные, кто на "передке" - не знаю. Знаю, что силой тебя никто не мобилизует, максимум - будешь копать/мести/носить за распитие на улице или проникновение куда-нибудь не туда. Подумай сам: смысл давать стволы людям, которые могут тебе ж в спину выстрелить? А по поводу претензий к автору статьи - так мы ж тут её, статью, и обсуждаем.
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Про то, что заезжих кацапов среди "опущенцев" большинство, не раз утверждали сами эти заезжие кацапы, озвучивая цифры от 70% до 90%, обычно это сопровождалось скулежом о том, что местные не хотят идти воевать и подыхать за "узкий мирок".
А твоя тупая математика, про 150 тысяч 18-27 летних призывников из 2х млн. человек на оккупированной территории, вообще не выдерживает никакой критики.
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Очень может быть, я ж не спорю. По поводу критики: поставлю вопрос иначе - если есть призыв и есть контингент призыва, где именно служат тамошние призывники, если в войсках 70% - 90% - приезжие?
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150 тисяч хіба шприцом з веною воювати будуть. Данбасєри вам піздєц, Хуйло вашу популяцію на ноль множить, виживуть тільки "емігранти"
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Нет, сейчас нет. В последний раз был 8 месяцев назад. Насколько знаю, с того момента ничего не изменилось. Повестки шлют, да, и в троллейбусах вместо социальной рекламы приглашают встать на воинский учёт или записаться на контрактную службу. 2 моих товарища (24 и 25 лет) сходили по повесткам, их стандартно промариновали целый день в военкомате с кривыми-косыми врачами, что-то себе записали и отправили домой. С апреля больше не беспокоят.
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А разве это не то, что хотели родители этих пацанов, когда одни орали на митингах : "Россия, приди! Путин, введи!". а другие "отмазывались", когда их звали на митинги против этого "идиотства" тем, что у них "дела", у них "работа", им "нет времени ерундой заниматься..."?
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Так і в нас молодь на військовий облік ставлять- от там і імітують усе, що є в Україні. Чого стільки галасу?
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Бамбас в апаснасти,все на защиту Бамбаса.Фольксштурм и Гитлерюгенд уже в ход пошел.
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Воинский учёт и призыв разные вещи, в Украине тоже на приписку в 16 кажется собирают в военкомат молодёжь.
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Все адекватные юноши в этом возрасте должны свалить из этой территории,а если хочется повоевать,так у нас в любом военкомате будут рады тому кто знает город и территорию,так что с ними мы рузкэ армию быстро отправим на корм червям которые сожрут их тельце и высрут через жопу.
Истинно рузке путь в жизни ! Заблудился в Украине,был утилизирован,скушан бандеровскими червячками и феерично был высран через опу !!! И дальше спокойно удобряет наши земли !
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То не гитлерюгенд а пришибленные неопионеры воскресшего куска совка на дамбасе, Гитлер хоть до начала своей карьеры в нацистской Германии был неплохим художником, пейзажи городские рисовал и неизвестно как бы сложилась его карьера если бы он поступил в институт,; а Сталин был вождём банды которая грабила царские бануи и поезда, не брезговал ничем. Именно со Сталина там берут пример лугандонцы создав всякие "мгб".
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