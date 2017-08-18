Гройсман: Я глубоко верю в то, что осенью Рада рассмотрит законопроект об образовании...

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня в парламенте находится законопроект об образовании. К сожалению, до конца сессии мы не смогли его рассмотреть в стенах украинского парламента, но я глубоко верю в то, что осенью этот вопрос будет рассмотрен и решен", - сказал В.Гройсман на всеукраинской конференции работников образования в пятницу в Киеве.
Премьер также отметил, что отсутствие изменений "будет очень дорого стоить". По его словам, если реформа начнет работать в школах в этом году, то первые плоды будут получены только через 12 лет.
Напомним, ранее Кабинет министров принял постановление о внесении изменений в организацию инклюзивного обучения. Отныне создать инклюзивный класс станет легче, а дети с особыми потребностями будут иметь лучший доступ к образованию.
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развесятпосадят.
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Каждый Гражданин Украины должен знать список активов своего президента Порошенко. Здесь, только задекларированные его активы.
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...нового офшора Мармеладом
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