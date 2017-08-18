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 Политика Украины
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 Гройсман: Я глубоко верю в то, что осенью Рада рассмотрит законопроект об образовании

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что уже осенью Верховная Рада Украины сможет рассмотреть законопроект о реформе образования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня в парламенте находится законопроект об образовании. К сожалению, до конца сессии мы не смогли его рассмотреть в стенах украинского парламента, но я глубоко верю в то, что осенью этот вопрос будет рассмотрен и решен", - сказал В.Гройсман на всеукраинской конференции работников образования в пятницу в Киеве.

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Премьер также отметил, что отсутствие изменений "будет очень дорого стоить". По его словам, если реформа начнет работать в школах в этом году, то первые плоды будут получены только через 12 лет.

Напомним, ранее Кабинет министров принял постановление о внесении изменений в организацию инклюзивного обучения. Отныне создать инклюзивный класс станет легче, а дети с особыми потребностями будут иметь лучший доступ к образованию.


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Я надеюсь,что осень разгонял эти 450 дармоедов- розенблатов
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Верующий? Это радует. Не укради и т.д. Боженька поможет депутанам пройти тернистый путь греха и обратиться к свету.
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12 лет школы? Для пацанов? Сразу от школьной парты в казарму. Я против! Тогда сделайте призывной возраст с 20 лет или не тяните всех гамузом в 12-ти летку
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Элита, позорное меркантильное гнилье. Только национализация спасет Украину. Сколько можно терпеть этот беспредел барыг власти с непонятным образованием, непонятно где полученным, или фальшивым (с ближайшего подземного перехода). Тупость и убогость реформаторов зашкаливает. Кто-то помешан на дюжине. Дюжену лет учиться, оценочная дюжина. Из какой это системы? Десятка более понятно, какой процент знаний в голове. . Пятерка. значит пятьдесят. Но, наблюдая за программой, чувствуется, что основным предметом станет "Закон божий" для воспитания покорных рабов. Современные технологии и наука это не в планах феодалов и рабовладельцев, нуждающимся только в безропотном, покорном быдле, а не в образованных гражданах, которые могут стихийно, но стремительно и беспощадно очистить Украину от олигархо-криминалистической, барыжной гнили.
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Глубоко верить Борухович, тебе нужно у стены плача.
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Там надо предусмотреть создание спецшкол для нардепов и министров....с колючей проволокой и 6-ти метровым забором!
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А я глубоко верю, что всю вашу шайку тупоголовых ворюг осенью развесят посадят.
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Гройсман: Я глубоко верю в то, что осенью Рада рассмотрит законопроект об образовании - Цензор.НЕТ 2337Ray‏ @Ray_net_ua 13 ч.13 часов назад
Каждый Гражданин Украины должен знать список активов своего президента Порошенко. Здесь, только задекларированные его активы.

Гройсман: Я глубоко верю в то, что осенью Рада рассмотрит законопроект об образовании - Цензор.НЕТ 1675

Гройсман: Я глубоко верю в то, что осенью Рада рассмотрит законопроект об образовании - Цензор.НЕТ 2151
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А народ глубоко верит, что осенью вас заставят идти на перевыборы.
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А я уверен что Мы Народ, осенью положительно решим и рассмотрим вопрос и о КМ и ВР и презе... Пакуйте вещи!
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Об этом педальный конь мечтает с хуйлом, но увы, вам рузгемировцам осенью ничего не светит.
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Пшло нах, ПодРошенец. Разберемся с ними а потом с тобой и Ху*лом.
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Гройсман: Я глубоко верю в то, что осенью Рада рассмотрит законопроект об образовании...
...нового офшора Мармеладом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: Я глубоко верю в то, что осенью Рада рассмотрит законопроект об образовании
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