 В США в сеть попали личные данные около 2 млн избирателей

В Соединенных Штатах Америки ошибка сотрудника компании, разрабатывавшей программное обеспечение для избирательных комиссий, вызвала утечку личных данных 1,8 млн чикагских избирателей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом 17 августа сообщила компания Election Systems & Software (ES&S), передает CNN.
Отмечается, что в свободном доступе в интернете оказались следующие данные об избирателях, как имена, адреса, даты рождения, частично номера социального обеспечения и некоторые водительские права. При этом данные не содержат никакой информации о том, как кто голосовал.
Отмечается, что утечка произошла из-за того, что сотрудник неправильно указал настройки безопасности на сервере. Утечку данных обнаружили 12 августа, после чего ситуацию исправили.
Напомним, раньше специалист фирмы Upguard Крис Викери обнаружил на сервисе Amazon Cloud данные 198 млн американских избирателей, которые пролежали там в незапароленном виде с 1 по 14 июня.
607 4
Генпрокуратура открыла дело по факту вмешательства сотрудников НАБУ в американские выборы, - нардеп Деркач. ДОКУМЕНТ(209)
Общественность призывает ЦИК срочно назначить первые выборы в объединенные территориальные громады(0)
"В нашей компании не было россиян, мы не победили из-за России", - Трамп о вмешательстве в выборы в США(66)
Американский аналитический центр опубликовал доклад о сговоре Трампа с Россией, - BuzzFeed(84)
Трамп опасается жертв, а не Ким Чен Ына(0)
Для проведения выборов президента в 2019 году нужно 2,3 млрд , - ЦИК(155)
Саакашвили: "У Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США "(934)
Ответить
Ответить
Ответить