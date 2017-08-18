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 В США в сеть попали личные данные около 2 млн избирателей

сша санкции

В свободном доступе в интернете появились имена, адреса, даты рождения и некоторые водительские права избирателей.

В Соединенных Штатах Америки ошибка сотрудника компании, разрабатывавшей программное обеспечение для избирательных комиссий, вызвала утечку личных данных 1,8 млн чикагских избирателей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом 17 августа сообщила компания Election Systems & Software (ES&S), передает CNN.

Отмечается, что в свободном доступе в интернете оказались следующие данные об избирателях, как имена, адреса, даты рождения, частично номера социального обеспечения и некоторые водительские права. При этом данные не содержат никакой информации о том, как кто голосовал.
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Отмечается, что утечка произошла из-за того, что сотрудник неправильно указал настройки безопасности на сервере. Утечку данных обнаружили 12 августа, после чего ситуацию исправили.

Напомним, раньше специалист фирмы Upguard Крис Викери обнаружил на сервисе Amazon Cloud данные 198 млн американских избирателей, которые пролежали там в незапароленном виде с 1 по 14 июня.
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А ведь у нас тоже кто то очень хочет чтобы все данные владельцев мобильных телефонов и интернета появились в свободном доступе.
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